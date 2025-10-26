ขึ้น “รถไฟคิฮะ” สู่หัวหิน นอนชิลห้องพักวิวสวย “โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน”

จากการเดินทางมาหัวหินครั้งนี้ด้วยรถไฟคิฮะ 183 Splash Journey จาก กรุงเทพฯ(หัวลำโพง) สู่หัวหิน(หนองแก) เราได้รับความประทับใจระหว่างทางไปกับทิวทัศน์สองข้างทาง และความคลาสสิกภายในขบวน และทั้งหมดก็จบลงอย่างสวยงามที่ปลายทางที่ “โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน” และสถานีแห่งการพักผ่อนก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่
