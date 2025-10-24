“กลุ่มหินแปลกหาดเขาสะบ้า” พังงา จุดเช็กอินใหม่ที่มาพร้อมกับเรื่องเล่าอาถรรพ์

วันนี้ที่ย่านหาดเขาหลัก จ.พังงา มีการเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวจุดเช็กอินแห่งใหม่ คือ "กลุ่มหินแปลก หาดเขาสะบ้า" ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป รวมถึงชาวพังงาหลาย ๆ คนก็ยังไม่รู้จักกับสถานที่แห่งนี้
สำหรับกลุ่มหินแปลก หาดเขาสะบ้า นอกจากจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่ธรรมชาติได้สรรสร้างกลุ่มก้อนหินเหล่านี้ให้มีรูปร่างสวยแปลกตาน่ายลแล้ว ชาวบ้านในพื้นที่บริเวณหาดสะบ้า ยังมีเรื่องเล่าขานเป็นตำนานสืยต่อกันมา ถึงที่มาของชื่อหาดเขาสะบ้า
