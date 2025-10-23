หิมะแรกปกคลุม “ภูเขาไฟฟูจิ” ช้ากว่าค่าเฉลี่ย 21 วัน แต่เร็วกว่าปีที่แล้ว

ยอดเขาฟูจิกลับมา “สวมหมวกหิมะ” อีกครั้ง นับเป็นครั้งแรกของปลายฤดูใบไม้ร่วง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยช้ากว่าค่าเฉลี่ยตามสถิติที่บันทึกไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1894 ถึง 21 วัน ตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น
หิมะแรกบนยอดภูเขาไฟฟูจิ เป็นความงามทางธรรมชาติที่ทั้งชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวรอคอย โดยปีนี้ นับว่ามีหิมะปกคลุมเร็วกว่าปีที่ผ่านมาราวสองสัปดาห์
(ปี 2024 หิมะตกบนยอดเขาฟูจิ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน ซึ่งยังนับว่าช้าที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติมา 130 ปีอีกด้วย)
ภูเขาฟูจิ เป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ยอดเขาที่ขาวโพลนด้วยหิมะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดผลงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย หนึ่งในนั้นคือภาพ “คลื่นยักษ์นอกฝั่งคานางาวะ” (The Great Wave off Kanagawa) ผลงานของ คัทสึชิกะ โฮกูไซ (Katsushika Hokusai) ซึ่งปัจจุบันปรากฏอยู่บนธนบัตร 1,000 เยนฉบับใหม่
แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา “หิมะแรกบนยอดภูเขาไฟฟูจิ” มักมาช้ากว่าปกติ
โดยญี่ปุ่นเพิ่งทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีอุณหภูมิสูงถึง 41.8 องศาเซลเซียส ที่เมืองอิเซซากิ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของโตเกียว
ตามเกณฑ์ของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาโคฟุ “หิมะแรกของภูเขาไฟฟูจิ” หมายถึง ช่วงเวลาหลังฤดูร้อนที่เริ่มเห็นยอดเขาถูกปกคลุมด้วยหิมะทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการเกิดของ “หยาดน้ำฟ้าแข็งสีขาว” เมื่อมองจากพื้นที่ด้านล่างของภูเขาอย่างชัดเจน
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline