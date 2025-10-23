หรอยแรง “เทียนเหล็ง บะกุ๊ดเต๋” กับสโลแกน “อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์” ดีกรีรางวัลมิชลินการันตี 5 ปีซ้อน

“บะกุ๊ดเต๋” หรือ “บักกุ๊ดเต๋” เป็นอาหารแบบจีนฮกเกี้ยนและจีนแต้จิ๋ว ที่นิยมรับประทานกันในหลายพื้นที่ของจีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน รวมถึงในหลายจังหวัดทางภาคใต้ของไทย อาทิ สงขลา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และพังงา เป็นต้น
บะกุ๊ดเต๋เป็นอาหารที่ไม่ได้มีดีแค่รสชาติและน้ำซุป แต่ยังอุดมไปด้วยประโยชน์จากสมุนไพรจีนมากมายที่ปรุงใส่เข้ามา
ชื่อบะกุ๊ดเต๋นั้น ถ้าแปลตามตัว “บะกุ๊ด” แปลว่า กระดูกหมู และ “เต๋” แปลว่า น้ำชา เมื่อรวมกันแล้วจึงกลายเป็นการกินกระดูกหมูตุ๋นยาจีนกับการดื่มน้ำชาแก้เลี่ยนจากความมันของเนื้อหมูและมันหมู
สำหรับที่จังหวัดพังงามีร้านบะกุ๊ดเต๋เจ้าดังชื่อร้าน “เทียนเหล็ง บะกุ๊ดเต๋” ตั้งอยู่ในอำเภอตะกั่วทุ่ง ริมถนนเพชรเกษมสายตลาดโคกกลอย – อำเภอท้ายเหมือง ร้านนี้นอกจากจะมีรสชาติยอดเยี่ยมแล้วยังมีสโลแกนอันโดดเด่นสะดุดตาและชวนลิ้มลองว่า “อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์”
หลายคนที่ผ่านร้านนี้ มักจะไม่พลาดที่แวะลิ้มลองสักครั้งว่าจะเป็นจริงสมคำร่ำลือหรือไม่ และเมื่อได้ลองแล้วต่างบอกว่ามีความอร่อยถึงเครื่องยาจีน บางคนยังซื้อติดมือกลับบ้าน หรือไม่ก็กลับมาแวะอุดหนุนจนเป็นลูกค้าประจำ ทำให้ในแต่ละลันร้านเทียนเหล็ง บะกุ๊ดเต๋ มีลูกค้าทั้งประเภทขาจร และขาประจำแวะเวียนเข้าไปอุดหนุนกันเป็นจำนวนมาก
“เจียระไน ธินมารมย์” เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า ร้านเทียนเหล็ง บะกุ๊ดเต๋ เปิดขายมานานกว่า 20 ปี โดยสามีได้ไปเรียนสูตรการทำมาจากรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย และนำมาปรับปรุงสูตรให้เป็นที่ถูกปากของคนไทยมากขึ้น โดยใช้วัสดุอย่างดีมีคุณภาพประกอบด้วยซี่โครงหมูตุ๋น เครื่องในหมูและหางหมู น้ำต้มสมุนไพรจีนกว่า 14 ชนิด ต้มในหม้อใบใหญ่เป็นเวลา 8-9 ชั่วโมง เพิ่มเติมด้วย เห็ดชนิดต่างๆ เช่น เห็ดเข็มทอง เห็ดหอม เห็ดแชมปิญอง รวมถึง ผักกาด ฟองเต้าหู้ ผักชี และต้นหอม
เจียระไน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ลูกค้าจะนิยมรับประทานบะกุ๊ดเต๋กับข้าวสวยหรือหมี่ซั่ว โดยใช้ซีอิ๊วสูตรเด็ดของทางร้านเป็นเครื่องปรุงรส ส่วนใครที่ชอบรสเผ็ดจัดจ้านก็จะเติมพริกขี้หนูเข้าไป ซึ่งทางร้านได้ตักบะกุ๊ดเต๋ใส่ในชามดินเผา ที่ผ่านการเผาไฟให้ร้อน เสิร์ฟวางตรงหน้าขณะยังเดือดปุด ๆ รวมถึงมีชาจีนร้อน ๆให้จิบลดความมันอีกด้วย โดยลูกค้าสามารถเลือกขนาดและราคาตามจำนวนคนที่มากิน
“ต้องขอบคุณลูกค้าที่มาชิมกันแล้ว ก็พูดกันปากต่อปากถึงความอร่อย จนได้รับการรับรองความอร่อยจากรางวัลมิชลินถึง 5 ปี ซ้อน 2021-2025 นอกจากนี้ทางร้านได้ขยายสาขาไปยังกรุงเทพฯอีก 2 สาขา พร้อมกับขายเเฟรนไชส์ให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย” เจียระไนกล่าวทิ้งท้าย
##################################
ร้านเทียนเหล็ง บะกุ๊ดเต๋ ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมสายตลาดโคกกลอย – อำเภอท้ายเหมือง ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ผู้สนใจสามารถติดต่อจองโต๊ะหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 081-2739465
โดย : อโนทัย งานดี