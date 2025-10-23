เอาใจช่วย “น้องซับหวาย” ลูกช้างป่าตัวน้อยพลัดหลงโขลง ให้คืนสู่อ้อมอกแม่ได้

เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบลูกช้างป่าภายหลังตั้งชื่อว่า “น้องซับหวาย” สภาพอิดโรยพลัดหลงจากโขลง ก่อนประสานงานให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเร่งติดตามร่องรอยโขลงช้าง เพื่อส่งคืนสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัย
เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 68 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ว่าลูกช้างป่าพลัดหลงจากโขลง อยู่ในป่ามันสำปะหลังของชาวบ้าน ซึ่งได้รับการตั้งชื่อภายหลังว่า “น้องซับหวาย” เป็นลูกช้างป่า เพศผู้ อายุประมาณ 2-3 เดือน
โดยสภาพลูกช้างป่ามีอาการอ่อนเพลีย อิดโรย มีบาดแผลที่หางและบริเวณเท้าหลังซ้าย รวมถึงบริเวณสะดือยังไม่แห้งดี มีหนองเล็กน้อย คาดว่าเพิ่งคลอดได้ไม่นาน
ขณะนี้สัตวแพทย์ทำการตรวจสอบ ได้ทำการรักษาทำความสะอาดแผล ให้ยาฆ่าเชื้อ และได้เคลื่อนย้ายช้างมารักษาไว้ที่หน่วยพิทักษ์ป่าซับหวาย จ.บุรีรัมย์
อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นคาดว่าลูกช้างป่าน่าจะพลัดหลงจากโขลงแม่ช้างที่อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ โดยช่วงนี้จะทำการรักษาลูกช้างและอยู่ระหว่างติดตามร่องรอยของโขลงแม่ช้างเพื่อช่วยเหลือลูกช้างนำให้กลับคืนสู่ธรรมชาติได้อย่างปลอดภัย
