เซ็นทรัลเวิลด์ ชวนมาเช็กอิน “น้อง Spooky Boo” สุดน่ารัก ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน

กลายเป็นไวรัลดังไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับ “Spooky Boo” ผีน้อยสุดน่ารัก ที่เข้าสิงต้นคริสต์มาสยักษ์ลานหน้า เซ็นทรัลเวิลด์
โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน ด้วยการเปลี่ยนโฉมต้นคริสต์มาสยักษ์ ที่เตรียมไว้ฉลองปลายปี ให้กลายเป็นบรรยากาศต้อนรับฮาโลวีนก่อน โดยระบุว่า
“เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญ เมื่อ Spooky Boo ทำการเข้าสิงต้นคริสต์มาสยักษ์หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเตรียมฉลองเทศกาลฮาโลวีนกับทุกคนในปีนี้เป็นครั้งแรก”
"ชุดหนูอาจจะสั้นไปนิดนึง แต่ความน่ารักยังเต็มร้อย สไตล์น้อยแต่มาก เรียบแต่โก้ ... อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปกะหนูนะ”
งานนี้กลายเป็นไวรัลดัง ที่หลายคนอยากแวะไปเช็กอินกับน้อง Spooky Boo กันเลยทีเดียว โดยสามารถแวะไปชม และถ่ายรูปกันได้จนถึงคืนวันที่ 31 ตุลาคม นี้