สัมผัสรสชาติแห่งฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ณ อมัน นายเลิศ กรุงเทพ

เมื่อฤดูกาลเปลี่ยนผ่าน ธรรมชาติได้เผยวัตถุดิบตามฤดูกาลที่เปี่ยมด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ จากผลผลิตสดใหม่ที่เก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่สมบูรณ์ที่สุดนี้ สู่แรงบันดาลใจในการรังสรรค์เมนูพิเศษที่ถ่ายทอดความงามของฤดูใบไม้ร่วงผ่านรสสัมผัสอย่างประณีต
อมัน นายเลิศ กรุงเทพ ล่าสุดได้รับรางวัลกุญแจมิชลิน (Michelin Keys) อันทรงเกียรติ ประจำปี 2568 ระดับ 2 กุญแจ จากมิชลินไกด์ ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสและลิ้มลองเสน่ห์แห่งฤดูกาลนี้ ผ่านหลากหลายประสบการณ์อาหารและเครื่องดื่มที่รังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อเฉลิมฉลองช่วงเวลาอันงดงามของปีไปพร้อมกัน อาทิ เมนูอาหารอิตาเลียนใหม่ ณ ห้องอาหารอาร์วา (Arva) เมนูชุดน้ำชายามบ่ายสุดประณีต และค็อกเทลสูตรพิเศษ ณ 1872 ด้วยแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ท่ามกลางฉากหลังของปาร์ค นายเลิศ อันร่มรื่นและงดงาม
ห้องอาหาร อาร์วา
ลิ้มลอง Autumn Menu เมนูใหม่ พร้อมเซ็ตอาหารกลางวัน
สำหรับวัฒนธรรมอาหารอิตาเลียนนั้น ฤดูใบไม้ร่วงถือเป็นช่วงเวลาอันทรงคุณค่า เปี่ยมด้วยความอุดมสมบูรณ์และสายใยแห่งการแบ่งปัน วัตถุดิบประจำฤดูกาล อาทิ เกาลัด ฟักทอง เห็ด และผักใต้ดินนานาชนิด อาทิ มันฝรั่ง แครอท ได้รับการรังสรรค์เป็นเมนูแสนอบอุ่น ที่สะท้อนความผูกพันและความสุขในการร่วมโต๊ะอาหาร
เชฟเอโดอาร์โด ทราเวอร์โซ (Edoardo Traverso) ถ่ายทอดแรงบันดาลใจของฤดูใบไม้ร่วงจากความทรงจำในบ้านเกิดของเขา ณ แคว้นลิกูเรีย ประเทศอิตาลี ผ่านเมนูพิเศษที่เน้นหลักปรัชญาการใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลและการร่วมแบ่งปันอาหารในบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นและความเอื้ออาทร
เมนูไฮไลต์ต้อนรับฤดูใบไม้ร่วงนี้ อาทิ
-Parmigianad’Autunnoเทอร์รีนฟักทองเนื้อเนียนโรยด้วยเมล็ดฟักทองคั่วและครัมเบิลอะมาเร็ตติ
- Risotto aiFunghi Porciniริซอตโตคาร์นาโรลีปรุงกับเห็ดพอร์ชินีและชีสพาร์มีจาโน
- Mosaico doPolpoปลาหมึกยักษ์เนื้อนุ่ม เสิร์ฟคู่กับเฟนเนล ส้ม และมะกอกตักกีนาสกา
- Ricciolaปลาแอมเบอร์แจ็คชั้นดี เสิร์ฟคู่เซเลอเรียก เห็ดชานเทอเรลและทรัฟเฟิลดำ
ปิดท้ายด้วยขนมหวานที่สะท้อนความละเมียดละไมของฤดูใบไม้ร่วง
- Torta di Castagneเค้กเกาลัดสลับชั้นครีม เสิร์ฟพร้อมฟิกซ์อบหอมกลิ่นรัม ชูวัตถุดิบโปรดประจำฤดูกาล
- Pere al Vino Rossoลูกแพร์ตุ๋นในไวน์แดง เครื่องเทศและผลไม้รสเปรี้ยว ให้รสสัมผัสที่อบอุ่นของการพบปะสังสรรค์
- Millefoglieขนมพัฟอบกรอบเคลือบน้ำตาลคาราเมล สอดไส้คัสตาร์ด Gianduja และครีมช็อกโกแลต Chantilly ให้รสชาติ ที่ลงตัวและชวนให้นึกถึงการเฉลิมฉลองในฤดูใบไม้ร่วง
ร่วมเปิดประสบการณ์การรับประทานอาหารที่เปี่ยมด้วยรสชาติแห่งฤดูกาล ณ ห้องอาหารอาร์วา ทั้งมื้อกลางวัน และมื้อค่ำ รวมทั้งเซ็ตเมนูมื้อกลางวัน Arva Discovery 3 คอร์ส ได้แล้ววันนี้
ห้องอาหาร อาร์วา เปิดบริการทุกวัน: มื้อกลางวันเวลา 12.00– 14.30น. และมื้อค่ำเวลา 17.30– 22.30น.
ลิ้มลอง Arva Discovery Lunch เซ็ตเมนูมื้อกลางวัน 3 คอร์ส ราคา 1,800 บาท++ต่อท่าน
สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร.0-2035-1111 หรือคลิกลิงก์ ที่นี่ (http://www.sevenrooms.com/reservations/arvabangkok)
โซเชียล มีเดีย: อินสตาแกรม @ArvaBangkok
1872
ชุดน้ำชายามบ่ายแห่งฤดูใบไม้ร่วง
ท่ามกลางสวนปาร์คนายเลิศ แสงแดดอบอุ่นที่ลอดผ่านแมกไม้สร้างบรรยากาศแสนสงบ อบอุ่นและเป็นแรงบันดาลใจให้ เชฟขนมหวาน ฟลอเรียน กูโต (Florian Couteau) ถ่ายทอดความทรงจำแห่งฤดูใบไม้ร่วงจากฝรั่งเศส สู่เมนูชุดน้ำชายามบ่าย
เริ่มต้นเปิดประสบการณ์ด้วย Pumpkin and Mushrooms ที่ผสานความหอมของ ฟักทองเอสพูม่า บริยอชโฮมเมด เห็ด และ วานิลลา ไว้อย่างกลมกล่อม ตามด้วยเมนูของว่างที่รังสรรค์ขึ้นจากวัตถุดิบตามฤดูกาล
-ชีสนมแพะกับลูกแพร์ตุ๋นและวอลนัท
-ทาร์ตล็อบสเตอร์กับอะโวคาโดและมายองเนสรสพริก
-คานเนลโลนีสอดไส้เซเลอเรียกรีมูลาด เสิร์ฟคู่แอปเปิ้ลเขียวและโชริโซ
-ทาร์ตเนกิโทโระปลาอาบูริ โรยด้วยเฟนเนล ผักชีลาว และคาเวียร์
เพลิดเพลินต่อด้วยขนมหวาน
-พาร์เฟต์วานิลลา เสิร์ฟคู่กับครีมเกาลัด และผงคินาโกะ
-เค้กฟักทองและซินเนมอน เลเยอร์ชอร์ตเบรดพีแคนและกานาชเครื่องเทศ
-โรลเค้กส้ม
-สโคนแบบคลาสสิกและสโคนชาไทย พร้อมแยมโฮมเมดและคลอตเต็ดครีม
พร้อมให้คุณได้เพลิดเพลินกับชาซิกเนเจอร์ อมัน เบลนด์ สำหรับฤดูใบไม้ร่วง มัทฉะจากอมัน เกียวโต ชาเซนฉะ จากจานุ โตเกียว หรือเลือกดื่มด่ำกับชาเบลนด์อื่นๆ ที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน
1872 ให้บริการ ชุดน้ำชายามบ่าย เวลา 14.00– 17.00น.
ราคา 3,900 บาท++ สำหรับ 2 ท่าน
สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร.0-2035-1111 อีเมล anlb.res@aman.com
หรือคลิกลิงก์ ที่นี่ (https://www.sevenrooms.com/reservations/1872)
เพลิดเพลินกับ Aperitivo ยามเย็น
1872 ใจกลางกรุงเทพ จุดหมายสำหรับการพบปะสังสรรค์ยามเย็น เพลิดเพลินกับการจิบค็อกเทลพร้อมดื่มด่ำไปกับแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้า และวิวอันรื่นรมย์ของสวนปาร์ค นายเลิศ ก่อนอาหารค่ำมื้อพิเศษที่ห้องอาหารอิตาเลียน อาร์วา (Arva) หรือห้องอาหารญี่ปุ่น ฮิโอริ (Hiori) และเซซูอิ (Sesui) ณ อมันคลับ (Aman Club)
เชิญคุณลิ้มลองค็อกเทลสดชื่นหลากหลายรายการ รังสรรค์โดย มิเคเล่ มอนตาอูติ (Michele Montauti) ผู้อำนวยการเครื่องดื่มและบาร์ เมนูค็อกเทลนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมชาโบราณและเสน่ห์ของพฤกษาพรรณในสวนปาร์คนายเลิศ ค็อกเทลซิกเนเจอร์ ได้แก่ 1872 Martini มาร์ตินีสูตรพิเศษผสานชาเบลนด์สูตรเฉพาะ ให้ความหอมละมุนของสมุนไพรและดอกไม้ เสิร์ฟในภาชนะทองเหลืองจำลองจากถังชาโบราณของบ้านปาร์คนายเลิศ เครื่องดื่มนี้ยังสะท้อนมรดกประเพณีดั้งเดิมของครอบครัว นายเลิศในการถวายชาต่อพระสงฆ์ในยามเช้า อีกหนึ่งไฮไลต์คือ Blossom Negroni โดยการนำค็อกเทลคลาสสิกแบบอิตาเลียนผสานเข้ากับกลิ่นหอมบางเบาของชาเกสรดอกบัว
1872 เปิดบริการทุกวัน: เวลา 11.00– 23.00น.
สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร.0-2035-1111 หรือคลิกลิงก์ ที่นี่ (https://www.sevenrooms.com/reservations/1872)
อมัน นายเลิศ กรุงเทพ 1 ซอยสมคิด กรุงเทพฯ
โทร. 0-2035-1111 อีเมล anlb.res@aman.com
โซเชียล มีเดีย: อินสตาแกรม @AmanNaiLertBangkok เฟสบุ๊ก Aman Nai Lert Bangkok
