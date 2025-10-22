STARLUX Airlines คว้ารางวัลระดับห้าดาวจาก SKYTRAX เดินหน้าขยายเครือข่ายในอเมริกาเหนือและทั่วโลก

ในการประกาศรางวัล SKYTRAX World Airline Awards 2025 ที่กรุงปารีส สายการบินสตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์ (STARLUX Airlines) สายการบินบูทีคระดับพรีเมียมจากไต้หวัน คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ “สายการบินระดับห้าดาว” มาครองได้สำเร็จ โดยก้าวสู่ความสำเร็จนี้ภายในระยะเวลาเพียง 5 ปีนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ทำให้สตาร์ลักซ์เป็นหนึ่งใน 11 สายการบินทั่วโลกที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด พร้อมกันนี้ยังได้รับรางวัล “สายการบินที่พัฒนาโดดเด่นที่สุดในโลก” ตอกย้ำการเติบโตอย่างรวดเร็วและการก้าวสู่เวทีระดับโลกอย่างมั่นคง ความสำเร็จเหล่านี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญในการเดินหน้าสู่การเป็นสายการบินระดับเวิลด์คลาส พร้อมขยายเครือข่ายระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
คุณ Glenn Chai ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายการบินสตาร์ลักซ์ กล่าวว่า “พวกเรารู้สึกยินดีและขอบคุณอย่างยิ่งต่อความไว้วางใจจากผู้โดยสาร รวมถึงความทุ่มเทของทีมงานทุกคน สตาร์ลักซ์จะเดินหน้าขยายเส้นทางบินและยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการบริการ เพื่อมอบประสบการณ์การบินที่อบอุ่นและเหนือระดับแก่ผู้โดยสารทั่วโลก”
คุณ Edward Plaisted ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสกายแทร็กซ์ กล่าวว่า “การมอบรางวัลสายการบินระดับห้าดาวให้แก่สตาร์ลักซ์ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์การเดินทางคุณภาพสูงสุดให้แก่ผู้โดยสาร รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศของสตาร์ลักซ์ในทุกด้าน ทั้งความสะดวกสบายภายในห้องโดยสาร การบริการบนเครื่อง รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่มีมาตรฐานระดับสากล”
ขยายเครือข่ายสู่ทวีปอเมริกาเหนือ: เปิดเส้นทางบิน “ไทเป–ฟีนิกซ์”
สายการบินสตาร์ลักซ์เตรียมเปิดเที่ยวบินตรง ไทเป–ฟีนิกซ์ (Phoenix) ในวันที่ 15 มกราคม 2569 ซึ่งถือเป็นเที่ยวบินตรงแรกจากรัฐแอริโซนาสู่เอเชีย ให้บริการด้วย แอร์บัส A350 รุ่นใหม่ล่าสุด โดยเริ่มต้นสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน และจะเพิ่มเป็น 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ในเดือนมีนาคม เส้นทางใหม่นี้จะช่วย ขยายเครือข่ายของสตาร์ลักซ์ในอเมริกาเหนือ และ สร้างความเชื่อมต่อที่ราบรื่นระหว่างเอเชียและอเมริกา
ปัจจุบัน สตาร์ลักซ์ให้บริการเส้นทาง ไทเป–ลอสแอนเจลิส สัปดาห์ละ 10 เที่ยวบิน และบริการประจำวันในเส้นทาง ไทเป–ซานฟรานซิสโก และ ไทเป–ซีแอตเทิล สำหรับเมือง ออนแทรีโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย ให้บริการสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน การขยายเครือข่ายในอเมริกาเหนือช่วยเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อผู้โดยสารจากเมืองใหญ่ทั่วเอเชียผ่านไทเป
พันธมิตรเชิงกลยุทธ์: เสริมเครือข่ายและสิทธิประโยชน์
สายการบินสตาร์ลักซ์ได้เปิดความร่วมมือโค้ดแชร์และโปรแกรมสะสมไมล์ร่วมกับอลาสก้าแอร์ไลน์ (Alaska Airlines) เพื่อให้สมาชิกของทั้งสองสายการบินสามารถสะสมและแลกไมล์ข้ามเครือข่ายกันได้ เพิ่มทางเลือกและจุดหมายในสหรัฐอเมริกาให้มากขึ้น
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 สตาร์ลักซ์ยังร่วมเป็นพันธมิตรกับ อเมริกันแอร์ไลน์ (American Airlines) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้โดยสาร ด้วยระบบ ตั๋วใบเดียวและโหลดสัมภาระถึงปลายทาง จากไทเปผ่านฟีนิกซ์ไปยังปลายทางกว่า 250 เมืองในอเมริกาเหนือ พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกค้าของอเมริกันแอร์ไลน์เดินทางต่อจากอเมริกาเหนือมายังไทเปได้สะดวกยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เพื่อเตรียมเปิดเส้นทางสู่ยุโรปในปีหน้า สตาร์ลักซ์ร่วมมือกับ สายการบินเอทิฮัด (Etihad Airways) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 เพื่อเชื่อมต่อเส้นทางจากไทเปสู่กรุงอาบูดาบี และต่อไปยังเมืองต่าง ๆ ในยุโรป ขณะเดียวกันผู้โดยสารเอทิฮัดสามารถเดินทางต่อจากไทเปไปยังเมืองหลักของญี่ปุ่น เช่น นาโกย่า ซัปโปโร และฟุกุโอกะ เชื่อมโยงเครือข่ายการเดินทางระหว่างยุโรปและเอเชียอย่างครอบคลุม
เพิ่มเครื่องบินแอร์บัส A350-1000 อีก 10 ลำ
ในงาน Paris Air Show สตาร์ลักซ์ประกาศสั่งซื้อ แอร์บัส A350-1000 เพิ่มอีก 10 ลำ เครื่องบินรุ่นนี้มีระยะบินไกล ประหยัดพลังงาน และมอบความสะดวกสบายสูงสุด พร้อมลวดลายตัวถังคาร์บอนไฟเบอร์สุดล้ำ สะท้อนเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครื่องบินรุ่นใหม่จะเป็นกำลังสำคัญในการให้บริการ บูทีคสำหรับเส้นทางไกล ของสตาร์ลักซ์
ยกระดับบริการ: ระบบความบันเทิงและแพลตฟอร์มอ่านหนังสือดิจิทัล
ตั้งแต่ปี 2563 สตาร์ลักซ์มอบ Wi-Fi ฟรีตลอดเที่ยวบิน สำหรับผู้โดยสาร ชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ และชั้นประหยัดพรีเมียม รวมถึง ส่งข้อความฟรี สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด ล่าสุดจับมือ HBO Max สร้างความบันเทิงพิเศษบนเครื่อง มีภาพยนตร์และซีรีส์ยอดนิยมกว่า 120 ชั่วโมง เช่น The Last of Us, The White Lotus และ House of the Dragon พร้อมตัวเลือกเสียงและคำบรรยายภาษาไทย
สตาร์ลักซ์ยังเปิดตัว “JX Reader” แพลตฟอร์มอ่านสื่อออนไลน์บนคลาวด์จาก PressReader ให้เข้าถึง หนังสือพิมพ์และนิตยสารกว่า 7,000 ฉบับทั่วโลก ช่วยลดการใช้กระดาษและสนับสนุนการเดินทางอย่างยั่งยืน
ปัจจุบัน สตาร์ลักซ์ให้บริการจาก ประเทศไทยสู่ไทเป ด้วย เที่ยวบินประจำวันวันละ 2 เที่ยวจากกรุงเทพฯ และ สัปดาห์ละ 3 เที่ยวจากเชียงใหม่ พร้อม เมนูอาหารไทยและระบบความบันเทิงภาษาไทยบนเครื่อง การได้รับรางวัลระดับห้าดาวครั้งนี้ ตอกย้ำจุดยืนของสตาร์ลักซ์ในฐานะ สายการบินบูทีคระดับโลก ที่มอบความอบอุ่น ความประณีต และประสบการณ์การบินเหนือระดับจากไต้หวันสู่ผู้โดยสารทั่วโลก
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเที่ยวบินและบริการ สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.starlux-airlines.com