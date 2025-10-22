xs
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนเที่ยว 10 อีเวนต์ทั่วไทย “เทศกาลชมดาว รับลมหนาว"

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนผู้หลงใหลในสีสันแห่งฟากฟ้ายามราตรี ชวนสายดูดาวห้ามพลาด ! 10 อีเวนต์ดาราศาสตร์ ต้อนรับ "เทศกาลชมดาว…รับลมหนาว" ประจำปี 2568-2569

แฟนเพจ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) แจ้งข่าวแก่นักดูดาวโดยระบุข้อมูลว่า ลมหนาวเริ่มพัดมา ใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวที่ท้องฟ้าจะใสแจ๋วเหมาะแก่การดูดาวที่สุด ถึงเวลากลับมาของ “เทศกาลชมดาว” ที่ NARIT จัดขึ้นทุกปี ปีนี้เริ่มวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 พร้อมเปิดให้กลับมาชมดาวทุกคืนวันเสาร์อีกครั้ง ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ จนถึงช่วงกลางปีหน้า

สำหรับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา และสงขลา เปิดให้บริการตามปกติเช่นเดิม เพิ่มเติมคือพาเหรด 10 กิจกรรมดาราศาสตร์สุดพิเศษตลอดฤดูกาล เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มาดูกันเลยว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง


1. เปิดเทศกาลชมดาวรับลมหนาว วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18:00-22:00 น. เปิดฤดูกาลดูดาวครั้งแรกของปีในธีม “Halloween Starry Night” ชวนแต่งกายฮาโลวีนร่วมส่องดาว และวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์หลากหลายขนาด ท่ามกลางเสียงดนตรีไพเราะขับกล่อมตลอดงาน


2. Starry Night over Chiang Mai วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17:00-22:00 น. ในธีม Moon Night Party in the Park ชวนเปิดประสบการณ์ดูดาว ชมเดือน ใจกลางสวน อบจ. เชียงใหม่ กับคาราวานกล้องโทรทรรศน์กว่าครึ่งร้อย และหลากหลายกิจกรรมดาราศาสตร์ ภายในงานปลายฝนต้นหนาว ดูดาวฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงาน พร้อมดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.narit.or.th/th/Starry-Night-over-Chiang-Mai


3. Super Full Moon ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี คืนลอยกระทง วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18:00-22:00 น. ชวนแต่งกายชุดไทยและพื้นเมืองธีม “ลอยกระทง” ชมดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี พร้อมร่วมกิจกรรมลอยกระทงดิจิทัลในอวกาศ เฉพาะที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ส่วนภูมิภาคพบกันที่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา และสงขลา


4. ฝนดาวตกเจมินิดส์ คืน 14 - เช้า 15 ธันวาคม 2568 เริ่มชมปรากฏการณ์ได้เวลา 20:00 น. เป็นต้นไป จนถึงรุ่งเช้า อัตราการตกสูงสุดประมาณ 150 ดวง/ชั่วโมง ไร้แสงจันทร์รบกวน ชวนร่วมนอนนับฝนดาวตก และชมวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ที่เชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา และสงขลา ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทางเพจเฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ


5. NARIT Night at the Museum 2025 วันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2568 เวลา 18:00-22:00 น. เปิดนิทรรศการดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษยามค่ำคืน และกิจกรรมดูดาว พร้อมร่วมฉลองเทศกาลคริสต์มาสท่ามกลางหมู่ดาวพร่างพราวและลมหนาวปลายปี พร้อมกัน 5 แห่ง ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภาค นครราชสีมา ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา และสงขลา


6. NARIT AstroFest 2026 คืนดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 เวลา 09:00-22:00 น. มหกรรมดาราศาสตร์สุดยิ่งใหญ่ในวันเด็กแห่งชาติ หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวกับการเปิดบ้านอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร พิเศษ! ช่วงค่ำ ชวนชมปรากฏการณ์ “ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี” ส่วนภูมิภาคพบกันได้ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา และสงขลา


7. Starry Night over Korat วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569 เวลา 18:00-22:00 น. ณ จังหวัดนครราชสีมา สัมผัสความมหัศจรรย์ของท้องฟ้ายามค่ำคืน กลางเมืองโคราช


8. TNO Open House 2026 เปิดบ้านหอดูดาวแห่งชาติ บนดอยอินทนนท์ จ. เชียงใหม่ สัมผัสเทคโนโลยีกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกล้องโทรทรรศน์ขนาด 1 เมตร ชมวัตถุห้วงอวกาศลึกและดาวเคราะห์ด้วยตาเปล่าผ่านกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ กำลังขยายมากกว่าตามนุษย์ถึง 90,000 เท่า จัดเพียง 2 ครั้ง/ปี จำกัดรอบละ 120 คน เฉพาะกิจกรรมนี้ ค่าสมัคร 300 บาท/ท่าน ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 และ ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2568 ทางเพจเฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (ในช่วง Live เวลา 20:00 น. เป็นต้นไป)


9. จันทรุปราคาเต็มดวงเหนือฟ้าเมืองไทย วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569 เวลา 18:00-22:00 น. ชวนชมปรากฏการณ์ “จันทรุปราคาเต็มดวง” สังเกตได้ด้วยตาเปล่าทุกภูมิภาคทั่วไทย NARIT เตรียมจัดสังเกตการณ์พร้อมกัน 5 แห่ง ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา และสงขลา


10. NARIT Public Night ดูดาวทุกคืนวันเสาร์ กิจกรรมดูดาวสำหรับประชาชน ชมวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ขนาด 0.7 เมตร และกล้องโทรทรรศน์ขนาดต่าง ๆ อีกหลายชนิด พร้อมแนะนำการดูดาวเบื้องต้น ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 18:00-22:00 น. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

• อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (พฤศจิกายน - พฤษภาคม ของทุกปี) เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป สอบถาม โทร. 084-0882261

• หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) (เปิดให้บริการตลอดปี) สอบถาม โทร. 086-4291489

• หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น (เปิดให้บริการตลอดปี) สอบถาม โทร. 063-8921854

• หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา (เปิดให้บริการตลอดปี) สอบถาม โทร. 084-0882264

• หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (เปิดให้บริการตลอดปี) สอบถาม โทร. 095-1450411


