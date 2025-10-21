เตรียมจัดใหญ่ 2 บิ๊กอีเวนต์แห่งสายน้ำช่วงปลายปี แสง สี เสียง จัดเต็มสุดตระการตา

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี หนุน 2 บิ๊กอีเวนต์ปลายปี “งานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี ๒๕๖๘” และ “งาน Vijit Chao Phraya 2025” ดึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศช่วงไฮซีซั่น
นายอนุทิน ชาญวีระกุล นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ร่วมชมบูธประชาสัมพันธ์การจัดงานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี ๒๕๖๘ และงาน Vijit Chao Phraya 2025 โดย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. ร่วมนำเสนอรายละเอียดกิจกรรมการจัดงาน ณ โถงตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยทั้งสองงานถือเป็นบิ๊กอีเวนต์สำคัญที่ ททท. เตรียมสร้างปรากฏการณ์เสิร์ฟความสุข บูสต์บรรยากาศการท่องเที่ยวให้คึกคักทั่วประเทศในช่วงไฮซีซั่นปลายปี 2568 นี้
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหรือ Tourism Hub ของโลกซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงจุดหมายปลายทาง แต่เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงการเดินทาง วัฒนธรรม และประสบการณ์อย่างไร้รอยต่อ ให้ปี 2568 เป็นปีทองแห่งการท่องเที่ยว และขณะนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2568 ซึ่งตรงกับไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โดย ททท. จึงมุ่งเติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขด้วย 2 บิ๊กอีเวนต์สำคัญ ได้แก่ งานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี ๒๕๖๘ และงาน Vijit Chao Phraya 2025 เพื่อกระตุ้นการเดินทางและยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นกิจกรรมระดับโลก (World Events) และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงฤดูท่องเที่ยวของประเทศไทย ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงสร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเพิ่มมากขึ้น
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. กำหนดจัดกิจกรรมและอีเวนต์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2568 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางในช่วงฤดูท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยใช้อัตลักษณ์ เทศกาล ประเพณี และ Landmark ที่สำคัญของประเทศไทยในการจัดงานเพื่อยกระดับกิจกรรมให้เป็น World Events โดยปีนี้ ททท. ร่วมสืบสาน เทศกาลลอยกระทง ประเพณีอันทรงคุณค่า ซึ่งสะท้อนความรุ่งเรืองและความงดงามของวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมากับวิถีชีวิตคนไทยมายาวนาน ใน 2 พื้นที่มรดกโลกที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ได้แก่
- งาน Maha Loi Krathong @Sukhothai ในวันที่ 27 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2568 ณ บริเวณวัดชนะสงครามและตระพังตะกวน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยเนรมิตพื้นที่วัดชนะสงครามให้เปล่งประกาย ด้วยแสงไฟ ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรุ่งเรืองของอารยธรรมสุโขทัย ผสานบรรยากาศย้อนยุคกับความร่วมสมัยอย่างกลมกลืน
- งาน Maha Loi Krathong @Ayutthaya ในวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2568 ณ วัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำเสนอความงดงามและมนต์เสน่ห์ของประเพณีลอยกระทง เพื่อตอกย้ำการได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นเมืองเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของเมืองประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยนำเสนออัตลักษณ์ประเพณีเทศกาลลอยกระทง ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดแสดงแสง สี เสียง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมงาน
นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการจัดงานในพื้นที่อัตลักษณ์ทั้วประเทศ ได้แก่ ประเพณีเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑,๐๐๐ ดวง จังหวัดตาก ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองตามครรลองวิถีพอเพียง จังหวัดสมุทรสงคราม และประเพณีสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป จังหวัดร้อยเอ็ด
สำหรับงาน Vijit Chao Phraya 2025 ในปีนี้เตรียมพบกับมหาปรากฏการณ์แสดง แสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่ จัดเต็ม 45 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2568 เวลา 18.00-22.00 น. ณ บริเวณสถานที่สำคัญริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร สร้างบรรยากาศและสีสันให้แก่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแสงไฟผสมผสานกับเทคโนโลยี แสง เสียง ในยามค่ำคืน
และสร้าง Landmark อัตลักษณ์ของประเทศไทย ผ่าน 15 จุดแสดงสำคัญ ประกอบด้วย สะพานพระราม 8, พื้นที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อย-ปากคลองดุสิต (โรงพยาบาลศิริราช), พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน (โรงพยาบาลศิริราช), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์), อาคารสำนักงานราชนาวิกสภา (กองทัพเรือ), บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าสวนนาคราภิรมย์, วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร, ป้อมวิไชยประสิทธิ์ (กองทัพเรือ), วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร, สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพระพุทธยอดฟ้า), สะพานพระปกเกล้า, ตึกร้าง (ซอยล้ง ๑๙๑๙) ถนนเชียงใหม่ เขตคลองสาน, วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์), ไอคอนสยาม (ICONSIAM) และ ปั้นจั่น/เครนก่อสร้างทางน้ำ (บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด)
โดยไฮไลท์สำคัญ ได้แก่ การแสดงโดรน 500 ลำ ประกอบการแสดง แสง สี เสียง บริเวณสะพานพระราม 8 ทุกวันศุกร์ และการจุดพลุประกอบเอฟเฟกต์ และนวัตกรรม แสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่อลังการ บริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้า ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดการจัดงาน
ททท. คาดหวังว่า การจัดงานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี ๒๕๖๘ และ Vijit Chao Phraya 2025 จะเป็นบิ๊กอีเวนต์ที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ และเติมความสุขและความประทับใจให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดช่วงการจัดงาน
