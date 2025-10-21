กินเจพังงาคึกคัก ต้อนรับเทศกาลด้วย “พิธียกเสาโกเต้ง” สูงที่สุดในโลก

ชาวพังงาร่วมยก “เสาโกเต้งสูงที่สุดในโลก” ที่ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋ ต้อนรับเทศกาลกินเจ “ถือศีล-กินผัก” ปี 2568 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคมนี้ โดยพิธียกเสาโกเต้งต้องใช้รถเครนขนาดใหญ่ช่วยยก ท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568 เวลา 17.39 น. จังหวัดพังงาได้จัดงาน “ประเพณีถือศีล-กินผัก ประจำปี 2568” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม 2568 ที่ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋ อ.เมืองพังงา โดยมีนายอรรถพล ไตรสรี สส.พังงา เขต 1 พร้อมด้วยนายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา นายเสริมพงษ์ สฤษดิสุข นายกเทศมนตรีเมืองพังงา นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผอ.ททท.สำนักงานพังงา และชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดพังงาต่างสวมใส่ชุดขาวร่วมใจกันทำพิธีปิดทองเสาโกเต้ง รวมถึงทำพิธี “ยกเสาโกเต้งที่สูงที่สุดในโลก” โดยมีเทพเจ้าเล่าเอี๋ย ผู้เป็นประธานในพิธีถือศีล-กินผักนำประกอบพิธี
พิธียกเสาโกเต้งถือเป็นพิธีกรรมแรกของการเริ่มต้น “ประเพณีถือศีล-กินผัก” หรือเทศกาลกินเจ เมื่อยกเสาโก้เต้งเสร็จแล้ว ในช่วงกลางคืนจะมีพิธีอัญเชิญตะเกียงไฟกิ้วอ๋องไต่เต่ 9 ดวงขึ้นสู่ยอดเสา อันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการ
โดยเสาโกเต้งที่สูงที่สุดในโลกของจังหวัดพังงาต้นนี้ ทำจากไม้เตียวทั้งต้น มีความยาวถึง 21 เมตร 99 เซนติเมตร จึงต้องใช้รถเครนมาช่วยยกเสาโกเต้งให้เป็นประจำทุกปี
ขณะที่ภายในศาลเจ้าเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋ มีสิ่งของที่สำคัญคือกระถางธูปลายมังกรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ มีพระปรมาภิไธย ย่อ จปร. เพื่อเป็นการอุทิศให้แก่รัชกาลที่ ๕ จึงเป็นศาลเจ้าเพียงแห่งเดียวแถบชายฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับพระราชทานพระปรมาภิไธย ย่อ จปร. นอกจากนี้บนผนังอาคารด้านในยังมีภาพเขียนสีโบราณเป็นเรื่องราวเรื่องสามก๊กให้คนที่สนใจได้ศึกษาอีกด้วย
สำหรับศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋มีประวัติยาวนานกว่า100 ปี แต่มีการจัดงานประเพณีถือศีล – กินผัก เป็นปีที่ 42 ติดต่อกัน โดยในปีนี้ทางศาลเจ้าได้จัดงานประเพณีถือศีล – กินผัก ขึ้นในระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม 2568 ด้วยพิธีกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มรูปแบบทุกคืน โดยหนึ่งในไฮไลต์ของงานดังกล่าวคือ “พิธีอัญเชิญไฟศักดิ์สิทธิ์และพิธีอิ้วเก้ง” หรือ “แห่พระรอบเมืองพังงา” จะมีขึ้นในวันที่ 27ตุลาคม 2568เวลา08.00 น. และ “พิธีส่งพระ” จะจัดขึ้นในคืนวันที่ 29 ตุลาคม 2568