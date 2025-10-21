“แฮปปี้ ลอยกระทง” ฉลองคืนวันเพ็ญริมทะเล พักสบาย อิ่มไม่อั้น ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง

5 พฤศจิกายน 2568 “แฮปปี้ ลอยกระทง” เฟสติวัล พักหรู อยู่สบาย อิ่มไม่อั้นกับคาราวานบุฟเฟ่ต์มื้อพิเศษ ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง
โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง ในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ บนถนนเลียบชายฝั่งติดหาดแสงจันทร์ ขอเชิญทุกท่านฉลองคืนวันเพ็ญและพักผ่อนริมทะเลในบรรยากาศผ่อนคลาย พร้อมห้องพักที่ทันสมัย ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย พิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลลอยกระทง กับแพ็กเกจ “แฮปปี้ ลอยกระทง” ในคืนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 วันเดียวเท่านั้น ที่รวมทั้งห้องพักสุดพิเศษ พร้อมอิ่มอร่อยกับคาราวานบุฟเฟต์ดินเนอร์นานาชาติสุดตระการตา และกิจกรรมเฉลิมฉลองวันลอยกระทงอีกมากมายภายในโรงแรมฯ
ในราคาเริ่มต้น 2,990 บาทสุทธิต่อห้องต่อคืน (ราคาขึ้นอยู่กับประเภทห้องพักและจำนวนห้องพักที่ว่าง) จองแพ็กเกจได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 พฤศจิกายน 2568 นอกจากนี้รับฟรีกระทงสวยงามเพื่อร่วมกิจกรรมลอยกระทงอย่างสนุกสนาน พร้อมชมการแสดงรำไทยชุดพิเศษเพื่อความเป็นสิริมงคล และเพลิดเพลินผ่อนคลายไปกับเสียงอันไพเราะของนักร้องมืออาชีพ Ria and Jojo ที่จะช่วยขับกล่อมเพลงสากลยอดนิยม ไม่ว่าคุณจะมาพักผ่อนกับครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือคนรู้ใจ ก็สามารถร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนสนุกสนาน พร้อมเก็บความทรงจำสุดประทับใจตลอดคืน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพักได้ที่ โทร. 0-3880-4844 หรือ
จองผ่านเว็บไซต์ : https://reservation.travelanium.net/propertyibe2/rates?propertyId=574&onlineId=4&checkin=2025-11-05&checkout=2025-11-06&numofadult=2&numofchild=0&numofroom=1&pid=MDgxNzM1MQ%3D%3D
รายละเอียดแพ็กเกจ
- อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
- อินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ สำหรับ 2 ท่าน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ณ คาเฟ่ แคนทารี บาย เดอะ ซี หรือ ห้องอาหารนัมเบอร์ 43 อิตาเลียน บิสโทร สำหรับลูกค้าที่เข้าพักห้อง Studio Suite และ One Bedroom – Premier Suite และ อินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ สำหรับ 4 ท่าน สำหรับลูกค้าที่เข้าพักห้อง Two Bedroom – Premier Suite
- อภินันทนาการ 2 กระทงสำหรับทุกห้องพัก สำหรับแพ็กเกจ “แฮปปี้ ลอยกระทง”
- อภินันทนาการสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานลอยกระทง (ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งตามลำดับเวลาเข้าร่วมงาน)
- การจองเป็นแบบชำระเงินล่วงหน้าและไม่สามารถยกเลิก แก้ไข หรือขอคืนเงินได้
- เช็คเอาท์ล่วงเวลาได้จนถึง 14.00 น.
- ฟรีอินเทอร์เน็ต
- โรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด และเงื่อนไข โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางการติดต่อสื่อสารของโรงแรมฯ
