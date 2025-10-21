วิ่งริมทะเลยามเช้า Arbour Run Club x Jetts Fitness Pattaya – From Sunrise to Skyline

Arbour Run Club x Jetts Fitness Pattaya – From Sunrise to Skyline กลับมาอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 กิจกรรมวิ่งริมทะเลสุดพิเศษ ที่นำทีมโดยโค้ชผู้เชี่ยวชาญจาก Jetts Pattaya พร้อมต้อนรับนักวิ่งทุกระดับ ไม่ว่าจะมือใหม่หรือสายฟิตก็ร่วมสนุกได้
เริ่มเช้าวันใหม่ด้วยพลังดีๆ จากเครื่องดื่มนมถั่วเหลือง Tofusan, เติมความสดชื่นให้ผิวด้วยผลิตภัณฑ์จาก OABS, รองเท้าวิ่งจาก RNG Recreation and Gear ที่ให้คุณได้ทดลองสวมใส่ และรับของขวัญพิเศษจาก Columbia Pictures Aquaverse และ PADO Media Art Gallery.
ปิดท้ายความสนุกด้วย Rooftop Coffee Party บนวิวสกายไลน์พัทยาสุดอลัง พร้อมกาแฟหอมกรุ่น มัทฉะสุดละมุน เสียงเพลงจากดีเจและบรรยากาศที่สวยจนต้องหยุดมอง
เปิดรับเพียง 50 ที่เท่านั้น! มาวิ่ง สนุก และฉลองไปด้วยกันที่ Arbour Hotel and Residence Pattaya
ไฮไลท์ กิจกรรม
- จัดโดย Arbour Hotel and Residence Pattaya ร่วมกับ Jetts Fitness Pattaya
- วิ่งไปพร้อมกับบรรยากาศริมทะเลที่สวยงามของ พัทยา
- จำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น เพื่อประสบการณ์ที่ใกล้ชิดและพิเศษยิ่งขึ้น
- ลงทะเบียนฟรี สำหรับแขกผู้เข้าพัก นักท่องเที่ยว และคนท้องถิ่น
จากพาร์ทเนอร์สุดพิเศษ
- ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์จาก OABS เจลอาบน้ำที่ช่วยลดสิวอย่างอ่อนโยน
- พร้อมเติมเต็มพลังหลังวิ่งด้วย TOFUSAN High Protein Soy Milk เครื่องดื่มนมถั่วเหลืองโปรตีนสูง
- ผู้เข้าร่วมจะได้ทดลองสวม รองเท้าวิ่งจาก RNG Recreation and Gear อีกด้วย
นอกจากนี้ ยังมีรางวัลสุดพิเศษจาก Pado Media Art Space และ Columbia Pictures Aquaverse มอบให้ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมอีกด้วย
หลังจากวิ่งเข้าเส้นชัย มาฉลองเช้าวันดีๆกันต่อที่ Rooftop Coffee Party เพลิดเพลินกับกาแฟและมัทฉะ สุดพรีเมียมจาก Fundamental Specialty Coffee & Eatery พร้อมชมวิวสวยๆ ของเมืองพัทยาจากมุมสูง ฟังดนตรีเพลินๆ จาก DJ และเก็บภาพบรรยากาศสุดชิคในมุมถ่ายรูปสุดเก๋บนรูฟท็อป
Arbour Run Club x Jetts Fitness Pattaya – From Sunrise to Skyline
วันที่: เสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2025
จุดนัดหมาย: Arbour Rooftop, Arbour Hotel and Residence Pattaya
เวลาเริ่มกิจกรรม: 05.30 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://atmindgroup.com/arbourhotelandresidence/th/happenings/arbour-run-club-x-jetts-fitness-pattaya/
ไม่ว่าคุณจะเป็นแขกของโรงแรม นักท่องเที่ยว หรือชาวพัทยามาวิ่งไปด้วยกัน เติมเต็มพลังในเช้าวันใหม่ สร้างมิตรภาพดีๆ และเก็บความทรงจำริมทะเลไปด้วยกัน
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline