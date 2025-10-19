“เวนิส” เดินหน้าต่อเนื่อง เก็บภาษีนักท่องเที่ยวแบบไปเช้า–เย็นกลับ

เมืองท่องเที่ยวดัง “เวนิส” ยืนยันเดินหน้าโครงการ “เก็บค่าธรรมเนียม” นักท่องเที่ยวเดย์ทริป ในช่วงฤดูร้อนปีหน้า พร้อมทั้งขยายวันเพิ่มเติมในปี 2026
สภาเมืองเวนิสยืนยันว่า มาตรการเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวแบบ day tripper ซึ่งเริ่มใช้ครั้งแรกในฤดูร้อนปี 2024 จะกลับมาอีกครั้งในปี 2026 โดยมีการขยายจำนวนวันที่บังคับใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในปีนี้ มาตรการครอบคลุม 54 วัน แต่ปีถัดไป (2026) จะเพิ่มเป็น 60 วัน โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับ จะต้องเสียค่าธรรมเนียม “ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์” ตลอดเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม
มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อลดปรากฏการณ์ “hit and run tourism” หรือนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนเข้ามาในช่วงเวลาสั้น จนทำให้เมืองเล็กๆอย่างเวนิสแออัดในฤดูท่องเที่ยวสูงสุด ซึ่งไม่สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับคนท้องถิ่นมากนัก
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขล่าสุดสะท้อนว่าแม้จะเก็บค่าธรรมเนียม จำนวนผู้มาเยือนก็ลดลงเพียงเล็กน้อย โดยในวันพีคมีนักท่องเที่ยวเกือบ 25,000 คน หรือราวครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรทั้งเมือง
สำหรับรายละเอียดการเก็บค่าธรรมเนียม ได้แก่
- เก็บในช่วงเวลา 08.30–16.00 น. หลังจากนั้นเข้าเมืองได้ฟรี
- ผู้ได้รับการยกเว้น ได้แก่ ชาวเวนิส ผู้ที่เกิดในเวนิส นักเรียน คนทำงาน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มีการจองโรงแรมหรือที่พักในเมือง
- นักท่องเที่ยวแบบไป–กลับต้องลงทะเบียนวันเข้าชมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยจะได้รับ QR Code เพื่อตรวจสอบตามด่าน 7 แห่งทั่วเมือง รวมถึงที่สถานีรถไฟหลัก
- ผู้ที่เข้าพักโรงแรมจะต้องกรอกข้อมูลที่พักเพื่อรับ QR Code เช่นกัน แต่ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม เนื่องจากมีการเก็บค่าธรรมเนียมที่พักอยู่แล้ว
แม้สภาเมืองยืนยันแล้วว่ามาตรการนี้จะกลับมาใช้แน่นอนในปี 2026 แต่ยังไม่เปิดเผยอัตราค่าธรรมเนียมที่แน่ชัด ขณะที่ในปี 2025 นักท่องเที่ยวที่ไม่จองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วัน จะต้องจ่าย 10 ยูโร (ประมาณ 377 บาท) แทนที่จะเป็น 5 ยูโร (ประมาณ 189 บาท)
เมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมา นักเคลื่อนไหวออกมาเตือนถึงภาวะไม่สมดุล หลังจำนวนที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวในเวนิสพุ่งสูงจนแซงหน้าจำนวนประชากรที่ลดต่ำลงเรื่อย ๆ เหลือไม่ถึง 50,000 คนในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดำเนินต่อเนื่องมาหลายทศวรรษ
พวกเขาระบุว่า ความไม่สมดุลนี้กำลังดูดกลืนทรัพยากรของเมือง ซ้ำยังทำให้ตรอกซอยแคบ ๆ และเรือเมล์ทางน้ำแออัดไปด้วยนักท่องเที่ยวหิ้วกระเป๋าเดินทาง พร้อมผลักให้คนท้องถิ่นย้ายออกไปอยู่แผ่นดินใหญ่แทน
ทางการเมืองเวนิสมองว่า ระบบเก็บค่าธรรมเนียมเข้าเมือง (access fee) คือ กุญแจสำคัญที่จะช่วยบรรเทาความกดดันนี้ “มาตรการนี้ถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการจัดการกระแสนักท่องเที่ยว และสร้างสมดุลระหว่างคนท้องถิ่นกับผู้มาเยือน” มิเคเล ซุอิน สมาชิกสภาเทศบาล กล่าว
โดยเขายังเสริมว่า “นี่เป็นมาตรการทดลองที่เรากำลังประเมินอย่างรอบคอบ และได้รับความสนใจในระดับนานาชาติแล้ว เวนิสถือเป็นเมืองแรกของโลกที่เดินหน้าสู่เส้นทางนี้”
