“น้องข้าวต้ม” เริ่มใส่เฝือกเพื่อช่วยพยุงการยืน ได้ผลตอบรับดี อาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อัพเดตอาการ “น้องข้าวต้ม” ลูกช้างป่าขวัญใจชาวเน็ต ที่ล่าสุดทีมแพทย์ได้ใส่เฝือกเข้ารูปที่ขาเพื่อช่วยพยุงยืน ผลการฝึกพบว่าลูกช้างป่าสามารถพยุงตัวได้ดีในระหว่างการใช้อุปกรณ์ช่วยพยุง ส่วนอาการโดยรวมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางทีมสัตวแพทย์กำลังเร่งฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรง
โดยทางเฟซบุ๊กเพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้อัพเดตอาการของน้องข้าวต้มล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ข้อความว่า
ทีมสัตวแพทย์ผู้ดูแลลูกช้างป่าพลัดหลง “ข้าวต้ม” เผยสัญญาณที่ดีในการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความพยายามในการพยุงตัวยืนขึ้นได้เอง ซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่การกลับมามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง
สพ.ญ.ณฐนน ปานเพ็ชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากและศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก ได้รายงานความคืบหน้าอาการของลูกช้างป่า “ข้าวต้ม” ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2568 (เวลา 09.00 - 21.00 น.)
ลูกช้างป่า “ข้าวต้ม” สามารถกินนมและน้ำได้ตามปกติ การขับถ่ายอยู่ในเกณฑ์ดี โดยปัสสาวะมีสีใสและปริมาณมาก ส่วนอุจจาระมีลักษณะเนื้อครีมสลับเหลว ไม่มีกลิ่นเปรี้ยวผิดปกติ ทีมสัตวแพทย์ยังคงให้เชื้อจุลินทรีย์ดี (Probiotic) และน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยปรับสมดุล
สำหรับแผลบริเวณสะดือแห้งดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่บริเวณอวัยวะเพศยังคงมีเนื้อตายอยู่บ้าง แต่ปริมาณหนองลดลงอย่างมาก ส่วนเล็บก็มีปริมาณหนองลดลงเช่นกัน นอกจากนี้ แผลถลอกตามลำตัวหลายจุดมีการฟื้นฟูที่ดี แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเยียวยาของร่างกายที่ตอบสนองได้ดี
“ข้าวต้ม” แสดงให้เห็นถึงกำลังในการถีบตัวลุกขึ้นยืนได้เอง โดยมีทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่คอยช่วยพยุงและทำกายภาพบำบัดอย่างใกล้ชิด ซึ่งรวมถึงการจับข้อเท้ายืดเหยียด การใช้เครื่องอัลตราซาวน์บำบัด และเครื่อง PMS อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือมีการฝึกยืนโดยใช้อุปกรณ์ช่วยพยุง และการใส่เฝือกเข้ารูปที่ขาระหว่างวันสลับกับการพักขา ผลการฝึกพบว่าลูกช้างป่าสามารถพยุงตัวได้ดีในระหว่างการใช้อุปกรณ์ช่วยพยุง
การตรวจสุขภาพ ผลระดับน้ำตาลในเลือดพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนผลการตรวจเลือดที่ส่งตรวจเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 พบว่าค่าตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ค่าไตสูงขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ค่าเม็ดเลือดแดงแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวที่ดีขึ้นกว่าเดิม และค่าการสลายกล้ามเนื้อยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ
สพ.ญ.ณฐนน ปานเพ็ชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากและศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก ได้กล่าวว่า “เรายังคงเฝ้าระวังและดูแลลูกช้างป่าข้าวต้มอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าการฟื้นตัวเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี สพ.ญ.ลักษณา ประสิทธิชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง), และ น.สพ. นภัส เสวกวรรณ นายสัตวแพทย์ กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งการฟื้นตัวของ “ข้าวต้ม” ถือเป็นข่าวดีและเป็นกำลังใจสำคัญให้กับทีมงานผู้ทุ่มเททุกคน
