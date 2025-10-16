ฉลองลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ห้องอาหารริเวอร์บาร์จ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์

สำหรับค่ำคืนลอยกระทงที่แสนพิเศษ ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำเจ้าพระยา ณ ห้องอาหารริเวอร์บาร์จ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18.00 – 21.00 น. เพลิดเพลินกับอาหารค่ำบุฟเฟต์สุดอลังการ การแสดงวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย และกิจกรรมมากมาย เฉลิมฉลองค่ำคืนพระจันทร์เต็มดวงท่ามกลางวิวริมแม่น้ำที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ
ค่ำคืนเริ่มต้นด้วย การแข่งขันประกวดกระทง ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีไทยอันงดงาม ตามมาด้วยการแสดง โขนและการเต้นสมัยใหม่จากโรงเรียนวัดเสาธงหิน และการแสดงหุ่นละครเล็กจาก โจหลุยส์ เธียเตอร์ ที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม ไฮไลท์สำคัญคือ บุฟเฟต์ซีฟู้ดและนานาชาติสุดพรีเมียม ของห้องอาหารริเวอร์บาร์จ ที่รวบรวมทั้งอาหารทะเลสดใหม่และอาหารไทยจานเด่น พร้อมเมนูหลากหลายจากทั่วโลก ให้ทุกท่านได้ลิ้มลองอย่างเต็มอิ่มในบรรยากาศริมแม่น้ำสุดโรแมนติก
เมื่อถึงช่วงเวลาสำคัญ สายตาทุกคู่จะจับจ้องไปบนท้องฟ้าเพื่อชมการแสดง พลุไฟสุดตระการตาเหนือแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างบรรยากาศอันแสนสมบูรณ์แบบสำหรับการลอยกระทงและอธิษฐานในค่ำคืนแห่งความสุขนี้
พิเศษยิ่งขึ้นในปีนี้ เรามีความยินดีต้อนรับ แขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์จากเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ที่จะมาร่วมฉลองเทศกาลลอยกระทงไปพร้อมกับทุกท่าน ทำให้ค่ำคืนนี้ที่โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เต็มไปด้วยความทรงจำที่น่าประทับใจ
ราคา: ผู้ใหญ่ท่านละ 4,450 บาทสุทธิ | เด็ก (6–11 ปี) 2,225 บาทสุทธิ
สถานที่: ห้องอาหารริเวอร์บาร์จ ชั้น G โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
วันและเวลา: 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18.00 – 21.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง โทร. 0-2307-8888 อีเมล riverbarge.chrb@chatrium.com หรือคลิก https://sevn.ly/xTkNo6Ht
