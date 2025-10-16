“ช้างน้อยขาหัก” อายุ 11 วัน กลับดาวช้างแล้ว ถือเป็นเคสแรกในไทยที่ได้ผ่าตัดกระดูกช้าง

โรงพยาบาลช้างลำปาง แจ้งข่าวร้าย “ช้างน้อยขาหัก” อายุ 11 วัน ไปวิ่งเล่นบนดาวช้างแล้วเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา ถือเป็นเคสแรกของไทยที่ทีมแพทย์ได้ผ่าตัดกระดูกในช้างเพื่อแก้ไขภาวะขาหน้าท่อนบนหัก
เฟซบุ๊กเพจ โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย elephant hospital tecc โพสต์ภาพของช้างน้อยขาหักวัย 11 วัน ที่ได้เข้ารับการผ่าตัดกระดูก ที่นับเป็นเคสแรกในไทยที่มีการผ่าตัดกระดูกในช้าง ได้ลากลับดาวช้างแล้ว พร้อมให้ข้อมูลว่า
สำหรับสาเหตุการเสียชีวิต พรุ่งนี้เราจะได้ทำการผ่าพิสูจน์ต่อไป เคสนี้เป็นครูของหมอในหลายๆสิ่ง แน่นอนว่าน้องเป็นเคสแรกของไทยที่ทำให้เกิดการผ่าตัดกระดูกในช้างเพื่อแก้ไขภาวะขาหน้าท่อนบนหัก .. ภาวะที่จนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถก้าวข้ามไปได้ อย่างไรก็ตามเราหวังว่าในอนาคตจะต้องมีซักวันที่เราจะสามารถข้ามกำแพงนี้ไปได้ซักที
และในสถานการณ์ที่ยากลำบาก(และเหนื่อยมาก)ในช่วงนี้ มีสิ่งที่ชุบชูใจพวกเราอย่างหนึ่ง คือ ไม่ว่าหันไปทางไหนก็จะมีความช่วยเหลือทั้งที่ร้องขอและไม่ได้ร้องขอ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เรามีแรงฮึดสู้กันมาได้เรื่อยๆ
🙏🏼 อ.ธีรชัย และ อ.สำราญ ที่ทั้งช่วยคิดและลงมือทำ รวมถึงประสานงานให้ทุกๆอย่าง
🙏🏼 อ.อนุวัตร คุณหมอนพดลและทีมงานโรงพยาบาลลำปาง ที่ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกทุกอย่างตามที่เราร้องขอ
🙏🏼 อ.วรางทิพย์ ที่ให้คำแนะนำด้านโภชนาการของเด็กอ่อน
🙏🏼 ทีมงานสัตวแพทย์ทุกท่านทั้งที่มาช่วยหน้างานและให้คำแนะนำเบื้องหลัง ขอบคุณจริงๆที่มาตามเสียงกรีดร้องของเราทุกครั้งเลยนะคะ
สุดท้ายขอขอบคุณกำลังใจจากทุกๆทางนะคะ เราขอสัญญาว่าเราจะปรับปรุงและพัฒนาวงการสุขภาพช้างกันต่อไป เพื่อให้เพื่อนตัวโตของเรามีสุขภาพดี หากป่วยก็จะได้รักษาได้ดียิ่งขึ้นและหายป่วยได้กลับบ้านกันค่ะ 🤍🖤
