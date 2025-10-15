ฟ้าสวย น้ำใส ต้อนรับวันแรกเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “หมู่เกาะสุรินทร์​“

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เผยภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากปิดฤดูกาลไปนานกว่า 6 เดือน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยข้อมูลบรรยากาศการท่องเที่ยวในวันนี้ (15 ตุลาคม 2568) ว่าเป็นวันแรกของการเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางสภาพอากาศที่แจ่มใสและน้ำทะเลใสสะอาดจนมองเห็นพื้นทราย
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเดินทางมายังเกาะสุรินทร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อชื่นชมความงามของธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมดำน้ำตื้นบริเวณอ่าวช่องขาดเพื่อชมปะการังและฝูงปลา หรือการพักผ่อนริมชายหาดอันเงียบสงบ
สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ สามารถจองที่พักออนไลน์ผ่านระบบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ที่ nps.dnp.go.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ โทร 0 7647 2145-6 หรือทาง Inbox ของเพจอุทยานฯ https://facebook.com/MukosurinNP
