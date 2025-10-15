กรมโยธาธิการฯ พัฒนา “หนองน้ำพุ” รอบอุทยานถ้ำหลวงฯ สู่แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเชียงราย

กรมโยธาธิการฯ พัฒนา “หนองน้ำพุ” รอบอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน สู่สวนสาธารณะแลนด์มาร์กแห่งใหม่ หนุนการท่องเที่ยวเชียงราย ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เดินหน้าพัฒนาพื้นที่กว่า 82 ไร่ รอบอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน ในพื้นที่หนองน้ำพุ หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สู่แลนด์มาร์กใหม่ เพื่อต่อยอดและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น
นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่มีนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี ได้ติดอยู่ในถ้ำของอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน และมีการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ ทำให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก และมีวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
รัฐบาลจึงได้มีมติ ให้จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ให้ได้มาตรฐาน พร้อมออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณถ้ำ และพื้นที่โดยรอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ในฐานะหน่วยงานช่าง ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีภารกิจในด้านการพัฒนาเมือง เพื่อพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ จึงได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่รอบอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
1. งานก่อสร้างงานทาง รวมระยะทาง 1,014 เมตร
2. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้แก่ งานทางเท้าและเส้นทางจักรยานรอบหนองน้ำพุ ระยะทาง 1,375 เมตร ประกอบด้วย ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต งานทางจักรยานโพลีไวนิล งานพื้น ค.ส.ล. กว้าง 2.50 เมตร งานวางกล่องหินลวดตาข่าย งานบล็อกอารยเกษตร งานบานประตูระบายน้ำ งานระบายน้ำรูปตัวยู งานบันไดคอนกรีต งานราวกันตกสแตนเลส งานลานวัฒนธรรม งานลานจอดรถ
3. งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวที่มาใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้วย
กรมโยธาธิการฯ มีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะดำเนินโครงการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง และขอขอบคุณพี่น้องประชาชนตำบลโป่งผาที่ได้ร่วมกันใช้พื้นที่ดังกล่าวในการออกกำลังกาย และทำกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ชมรมผู้สูงอายุตำบลโป่งผา ได้จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น รอบหนองน้ำพุด้วย สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง
