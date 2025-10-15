“เขาช้างเผือก” เตรียมเปิด 1 พ.ย. 68 ล่าสุด นทท. แห่จองคิวเดินป่าจนเต็มแล้ว!

อช. ทองผาภูมิ ประกาศเตรียมเปิดกิจกรรมการเดินป่าฯ ในวันที่ 1 พ.ย. 68 โดยหลังจากเปิดระบบลงทะเบียนในวันนี้ (15 ต.ค. 68) ได้เพียง 1 ชั่วโมง ก็มีนักท่องเที่ยวแห่เข้าจองคิวเต็มเรียบร้อยแล้ว!
เฟซบุ๊กเพจอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ - Thongphaphum National Park ได้โพสต์ข้อความว่า นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลปิล๊อก และผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวฯ (ลูกหาบ) ร่วมกันพัฒนาเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้างเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับนักท่องเที่ยวสำหรับการเปิดกิจกรรมการเดินป่าฯ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568
โดยได้เปิดให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้างเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในวันนี้ (15 ต.ค. 68) เมื่อเวลา 10.30 น. และล่าสุดหลังจากเปิดลงทะเบียนได้เพียง 1 ชั่วโมง ทางเพจได้ประกาศว่า
ขอประกาศปิดระบบการจอง รอประกาศรายชื่อ
ผ่านหน้าเพจอุทยานฯ เร็ว ๆ นี้ 🔥
ขออภัยสำหรับนักท่องเที่ยวหลาย ๆ
ท่านที่จองไม่ได้ ติดตามรอบเก็บตกนะครับ
