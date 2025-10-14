อาลัย “เจ้าเด็กดัมโบ้” ช้างป่วย EEHV ลากลับดาวช้างด้วยวัยเพียง 2 ปี

คนรักช้างน้ำตาซึม หลังมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยแจ้งข่าวเศร้า “เจ้าเด็กดัมโบ้” ช้างน้อยวัย 2 ปี ที่ป่วยด้วยโรคช้าง EEHV ได้ลากลับดาวช้างแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (14 ต.ค. 68)
เมื่อช่วงเที่ยงคืนของวันที่ 14 ต.ค. 68 ที่ผ่านมา ทางเฟซบุ๊กเพจ โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย Elephen Hospital, TECC ได้แจ้งข่าวว่า
เด็กชายดัมโบ้ ผู้ป่วยสงสัย EEHV เดินทางมาถึงแล้วค่ะ 🥺 มาด้วยอาการ ซึม ไข้สูง ลำไส้บวม หน้าบวม และผลเลือดวิกฤติ เกล็ดเลือดเหลือเพียง 20% ของค่าปกติ อีกทั้งยังมีภาวะขาดน้ำรุนแรง 😢
มาเอาใจช่วยให้ตัวเล็กผ่านพ้นคืนนี้ได้ไปด้วยกันนะคะ ..
ก่อนที่ล่าสุดเช้านี้ (14 ต.ค. 68) ช่วงประมาณ 06.00 น. ทางเพจดังกล่าวได้แจ้งข่าวเศร้าว่า
เด็กชายดัมโบ้ไปวิ่งเล่นบนดาวช้างกับพี่ๆแล้วนะคะ #EEHVไม่เคยง่ายเลย 😔
