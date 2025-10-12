“สนามหลวง” ปรับปรุงใหม่ ผืนหญ้าเขียวขจีสวยงาม

หลังจากสำนักงานเขตพระนคร ประกาศแจ้งปิดปรับปรุง “สนามหลวง” ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 68 ที่ผ่านมา ล่าสุดพื้นที่สนามหญ้าของสนามหลวงกลับมาเขียวขจีสวยงามดังเดิมแล้ว
สนามหลวง มีการปรับปรุงบริเวณสนามหญ้าและลานจอดรถเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. - 15 พ.ย. 68 ตามที่สำนักงานเขตพระนครได้ประกาศไว้ ทั้งนี้เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับกิจกรรมช่วงปลายปี เช่น วันพ่อแห่งชาติ และเทศกาลปีใหม่
โดยล่าสุด ฝั่งสนามหญ้ามีการนำหญ้ามาปลูกเต็มพื้นที่เขียวจีสวยงามเช่นเดิมแล้ว ส่วนพื้นที่ลานจอดรถก็มีการปรับปรุงเช่นกัน พร้อมทั้งมีการติดตั้งไฟส่องสว่างมากขึ้นในช่วงเวลากลางคืน
หลังการปรับปรุงเสร็จ กิจกรรมใหญ่ที่น่าจะจัดขึ้นที่สนามหลวงเป็นอย่างแรก คือ วันอาทิตย์ที่ 30 พ.ย. 2568 สำหรับงานวิ่ง Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 งานวิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ที่จะใช้พื้นที่สนามหลวงเป็นจุดสตาร์ทของระยะ 4.5 กิโลเมตร กับ 10 กิโลเมตร และใช้เป็นเส้นชัยของนักวิ่งทุกระยะ
ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป ยังสามารถใช้พื้นที่สนามหลวงพักผ่อนและออกกำลังกายได้ตามปกติ โดยอาจมีพื้นที่บางจุดปิดปรับปรุง
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline