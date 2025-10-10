อิตาลีเตรียมเปิดให้ชมครั้งแรก “เส้นทางลับของจักรพรรดิคอมมอดัส” สู่สนามประลอง Gladiator

อิตาลีเตรียมเปิด “เส้นทางลับของจักรพรรดิ” ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 2,000 ปี โดยเส้นทางนี้เป็นทางลับไปสู่ โคลอสเซียม (Colosseum) อันเป็นสนามประลองแบบที่เห็นในภาพยนตร์ดังเรื่อง Gladiator
โคลอสเซียม (Colosseum) แลนด์มาร์กสำคัญแห่งกรุงโรม เปิดประตูต้อนรับผู้มาเยือนให้ได้สัมผัสประสบการณ์สุดตื่นตาตื่นใจไปกับ “ทางเดินลับของจักรพรรดิ” ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกใช้โดยจักรพรรดิโรมัน เสด็จเข้าสู่สนามประลองได้แบบส่วนพระองค์โดยไม่ให้ใครเห็น
ทางเดินซึ่งถูกเรียกว่า “ทางเดินคอมมอดัส” (Commodus Passage) ตั้งชื่อตามจักรพรรดิผู้มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์ Gladiator ผลงานของริดลีย์ สก็อตต์ มีกำหนดเปิดให้สาธารณชนเข้าชมในวันที่ 27 ตุลาคม 2025 นี้ ซึ่งเส้นทางลับถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์การอนุรักษ์ทางโบราณคดีของอิตาลี
“ทางเดินคอมมอดัส” เป็นเส้นทางใต้ดินที่ถูกออกแบบให้มีเพดานโค้ง ปล่องระบายอากาศ และช่องแสง เพื่อให้ภายในมีอากาศถ่ายเท ทางเดินนี้เคยเชื่อมต่อระหว่าง pulvinar แท่นประทับของจักรพรรดิและชนชั้นสูงของจักรวรรดิโรมัน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของโคลอสเซียมไปยังพื้นที่ภายนอกของสนามประลองอันยิ่งใหญ่
นักโบราณคดีจากสวนโบราณคดีโคลอสเซียมอธิบายว่า ทางเดินแห่งนี้ถูกใช้เพื่อให้จักรพรรดิเสด็จเข้าสู่สนามประลองอย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัว โดยจะนำตรงไปยังอัฒจันทร์ประจำพระองค์ ซึ่งสามารถชมการแข่งขันการต่อสู้ได้อย่างใกล้ชิด
ทางเดินนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในช่วงปี ค.ศ. 1810 และตั้งชื่อตามจักรพรรดิคอมมอดัส ผู้ทรงครองราชย์ระหว่างปี ค.ศ. 180–192 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ทรงหลงใหลในการต่อสู้ของเหล่านักกลาดิเอเตอร์ (Gladiator)
ทั้งนี้มีตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งพระองค์เคยถูกลอบสังหารระหว่างเสด็จผ่านอุโมงค์แห่งนี้ด้วย แต่ก็รอดชีวิตมาได้
การเปิดให้ชม “ทางเดินคอมมอดัส” ครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่เพียงเพราะนี่คือครั้งแรกที่พื้นที่อันลึกลับซึ่งเคยใช้เฉพาะจักรพรรดิและราชสำนักได้ถูกเปิดเผยต่อสายตาสาธารณะ แต่ยังเพราะการบูรณะครั้งล่าสุดได้เผยให้เห็นรายละเอียดดั้งเดิมของผนังโบราณอย่างชัดเจนอีกครั้ง
ภายในอุโมงค์ยังคงมีร่องรอยของแผ่นหินอ่อนที่เคยประดับผนัง โดยสามารถเห็นช่องโลหะที่เคยใช้ยึดแผ่นหิน ซึ่งภายหลังถูกแทนที่ด้วยปูนฉาบและภาพจิตรกรรมฝาผนังแนวภูมิทัศน์ ขณะที่ระหว่างทางเดินยังมีงานปูนปั้นลวดลายเรื่องราวจากตำนานเทพเจ้าดิออนิซัสและอาเรียนนา
บริเวณซุ้มทางเข้ายังปรากฏภาพฉากจากการแสดงในสนามอารีนา เช่น การล่าหมูป่า การต่อสู้กับหมี พร้อมการแสดงกายกรรมและกลอุบายเบื้องหลังประตูที่สัตว์ป่าออกมา
รายละเอียดทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความพิถีพิถันของจักรวรรดิโรมันในยุคทองได้อย่างงดงาม
