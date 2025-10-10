น่ารัก “แพนด้าฝาแฝด” คู่แรกของฮ่องกง ซุปตาร์สัตว์ดาวดังระดับนานาชาติ ที่ “Ocean Park”

“แพนด้ายักษ์” (Giant Panda) หรือที่หลาย ๆ คน นิยมเรียกว่า “แพนด้า” หรือ “หมีแพนด้า” เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ปัจจุบันพบเจอแพนด้าป่าตามธรรมชาติเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้น โดยสำนักข่าวซินหัวได้ออกมาให้ข้อมูลเมื่อช่วงปลายปี พ.ศ. 2567 ว่า โลกนี้มีแพนด้าป่าอยู่ราว 1,900 ตัว และแพนด้าเลี้ยงอยู่ 757 ตัว
แพนด้า ทูตสันถวไมตรีของจีน
แพนด้าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศจีน และเป็น “ทูตสันถวไมตรี” ที่รัฐบาลจีน ส่งหมีแพนด้าไปยังสวนสัตว์บางประเทศ อย่างเช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น รวมถึงประเทศไทยที่จีนเคยส่งแพนด้ายักษ์มาให้ 1 คู่ ในปี พ.ศ. 2546 คือ “ช่วง ช่วง” (เพศผู้) และ “หลินฮุ่ย” (เพศเมีย) ที่มาให้กำเนิดลูกในเมืองไทยคือ “หลินปิง” (เพศเมีย) ที่ปัจจุบันส่งกลับคืนประเทศจีนตามสัญญา ขณะที่ ช่วง ช่วง และ หลินฮุ่ย ปัจจุบันทั้งคู่เสียชีวิตลาลับกลับดาวแพนด้าไปแล้ว
หมีแพนด้าปกติมีอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ 15 ปี มีวัยเจริญพันธุ์อยู่ในช่วงอายุราว 5-7 ปี แม่แพนด้าตั้งท้องได้ 3-4 ครั้ง ตกลูกครั้งละ 1 ตัว แต่นาน ๆ ทีจะคลอดลูกออกมาเป็นฝาแฝด ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก
ยิ่งหากลูก “แพนด้าฝาแฝด” ถือกำเนิดนอกพื้นที่จีนแผ่นดินใหญ่ ยิ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดาเอาเสียเลย เพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากมาก ดังนั้นประเทศไหนหรือดินแดนไหนนอกพื้นที่จีนแผ่นดินใหญ่ หากแม่แพนด้าคลอดลูกฝาแฝดออกมา จะถือเป็นเรื่องมงคล เป็นปรากฏการณ์น่ายินดีที่โลกต้องจารึกเอาไว้
แพนด้าฝาแฝดคู่แรกของฮ่องกง
สำหรับแพนด้าฝาแฝดคู่ล่าสุดที่เกิดขึ้นนอกพื้นที่จีนแผ่นดินใหญ่ คือ “เจียเจีย“ (Jia Jia-เพศเมีย) และ ”เต๋อเต๋อ” (De De-เพศผู้) กับ แพนด้าฝาแฝดคู่แรกของฮ่องกง ที่ลืมตามาดูโลกพร้อมสร้างความน่ารักน่าเอ็นดูให้กับมวลหมู่มนุษย์เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2567
ทั้งคู่เกิดจากพ่อ-แม่ แพนด้า ที่ทางการจีนมอบให้กับฮ่องกงเมื่อปี 2550 คือ พ่อ “เล่อเล่อ” (Le Le-เพศผู้) และ แม่ “อิ๋งอิ๋ง” (Ying Ying-เพศเมีย) ซึ่งทำสถิติเป็นแม่แพนด้ายักษ์ที่มีอายุมากที่สุดในโลก (แถมยังเป็นแพนด้าฝาแฝดอีกต่างหาก) โดยอิ๋งอิ๋งคลอด 2 พี่น้องฝาแฝดแพนด้าออกมาก่อนที่เธอจะมีครบ 19 ปี เพียง 1 วัน
เดิมเมื่อแรกเกิดใหม่ ๆ แพนด้าฝาแฝดคู่แรกของฮ่องกงยังไม่มีชื่อเรียกขาน จึงถูกเรียกว่า “พี่สาว” และ “น้องชาย” ไปก่อนชั่วคราว ก่อนที่ต่อมารัฐบาลฮ่องกงจะมีการประกวดตั้งชื่อแพนด้าฝาแฝดคู่นี้ ซึ่งมีคนสนใจจำนวนมาก ส่งชื่อเข้าร่วมประกวดกว่า 35,700 ชื่อ
ท้ายที่สุดแล้วแพนด้าฝาแฝดคู่แรกของฮ่องกงก็ได้ชื่อที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี ว่า “เจียเจีย” และ “เต๋อเต๋อ” (อ้างอิงการสะกดชื่อเรียกในภาษาไทยจากสำนักข่าวซินหัว)
โดยชื่อ เจียเจีย ของแฝดผู้พี่ (เพศเมีย) สื่อถึงการให้กำลังใจ เนื่องจากคำว่า “เจีย” ทั้งในภาษาจีนกวางตุ้งและภาษาจีนกลางพ้องเสียงกับคำว่า “บ้าน” และ “มงคล” ถือเป็นชื่อที่มีความหมายงดงาม สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติ และความสุขของประชาชน
ส่วนชื่อ เต๋อเต๋อ ของแฝดผู้น้อง (เพศผู้) นอกจากจะหมายถึงการประสบความสำเร็จแล้ว ยังมีความหมายแฝงว่า ฮ่องกงประสบความสำเร็จในทุกสิ่ง นอกจากนี้ เต๋อยังออกเสียงเหมือนกับอักษรจีนที่แปลว่า “คุณธรรม” ทั้งในภาษาจีนกวางตุ้งและภาษาจีนกลางด้วย
ไจแอนท์ แพนด้า แอดเวนเจอร์ สวนสนุกโอเชียน พาร์ก ฮ่องกง
สำหรับผู้ที่ต้องการชมความน่ารักซุกซนของคู่แฝดแพนด้า “เจียเจีย-เต๋อเต๋อ” ปัจจุบันทั้งคู่อาศัยและโชว์ตัวอยู่ที่ โซน “ไจแอนท์ แพนด้า แอดเวนเจอร์” (Giant Panda Adventure) แห่งสวนสนุก “โอเชียน พาร์ก ฮ่องกง” (Ocean Park Hong Kong)
สวนสนุกแห่งนี้ได้จำลองบรรยากาศของบ้านแพนด้ามาไว้ในอาคาร พร้อมเส้นทางเดินชมแพนด้าและสัตว์บางชนิดที่อยู่ในโซนเดียวกัน โดยไฮไลต์จะอยู่ที่ห้องกระจกตรงกลางของ 2 พี่น้องแพนด้าฝาแฝด เจียเจีย-เต๋อเต๋อ ที่แต่ละวันจะออกมากินแล้วเล่นซุกซน โชว์ความน่ารัก น่าเอ็นดู และความเปิ่นเป๋อ ที่สามารถเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากนักท่องเที่ยวที่เข้าชมได้เป็นอย่างดี
ขณะที่ห้องเปิดโล่ง (แต่มีรั้ว) ที่ขนาบ 2 ข้างซ้าย-ขวา ของห้องแฝดแพนด้า เป็นห้องของพ่อ-แม่ ของทั้งคู่คือ พ่อ-เล่อเล่อ และ แม่-อิ๋งอิ๋ง แม่แพนด้าอายุมากที่สุดในโลก ซึ่งต่างก็มีพฤติกรรมความน่ารักของหมีแพนด้าที่น่าชมไม่แพ้กัน
ภายในอาคารโซนไจแอนท์ แพนด้า แอดเวนเจอร์ “แพนด้าแดง” สัตว์ในตระกูลแพนด้าที่มีรูปลักษณ์แตกต่างจากแพนด้ายักษ์อย่างสิ้นเชิง รวมถึงมี “ซาลาแมนเดอร์” ตัวเบ้อเริ่มเกาะตู้ปลาอย่างสงบนิ่งให้นักท่องเที่ยวชมกันอีกด้วย
นอกจากนี้ที่โอเชียน พาร์ก ยังมี Panda Village เป็นทางเดินไล่ระดับสำหรับชมความน่ารักของแพนด้า และค่างที่สุดทาง
สำหรับใครที่ชมหมีแพนด้าแล้วยังคงติดใจ อยากได้ของฝากเกี่ยวกับแพนด้าหรือสัตว์อื่น ๆ ติดไม้ติดมือกลับบ้าน ทั้ง 2 จุด มีจุดขายของที่ระลึกเกี่ยวกับหมีแพนด้าให้เลือกซื้อเลือกหากัน แต่ขอแนะนำว่าจุดขายของที่ระลึกที่โซนจะมีสินค้าให้เลือกหลากหลายและจำนวนเยอะกว่าที่ Panda Village
เที่ยว โอเชียน พาร์ก
สำหรับโอเชียน พาร์ค ฮ่องกง เป็นสวนสนุกเก่าแก่ที่อยู่คู่ฮ่องกงมากว่า 40 ปี ภายในมีพื้นกว้างขวาง มีทั้งอควาเรียม สวนสัตว์ เครื่องเล่นต่าง ๆ อันสนุกสุดมัน พร้อมโชว์สนุก ๆ ให้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งวัน ที่นี่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว และผู้ที่ชื่นชอบการเที่ยวสวนสนุก ชอบหมีแพนด้า ชอบเที่ยวแบบธีมปาร์ก มาเที่ยวชมแพนด้า ดูสัตว์อื่น ๆ เล่นเครื่องเล่นและทำกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย
นับได้ว่าโอเชียน พาร์ค ฮ่องกง เป็นอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับคนไทยที่ไปเที่ยวฮ่องกงที่น่าสนใจไม่น้อยเลย
##############################
สำหรับในเทศกาลฮาโลวีนปี 2568 นี้ โอเชียน พาร์ก ฮ่องกง จัดเทศกาลรับวันปล่อยผียาวตั้งแต่วันนี้-2 พ.ย.68 โดยมีการปรับโฉม โอเชียน พาร์ก ให้เป็นบรรยากาศธีมผี ๆ มีจุดถ่ายรูป เช็กอิน กิจกรรม การละเล่น การแสดง รวมไปถึงไฮไลต์คือบ้านผีสิงใน 6 จุด 6 ธีม ที่ให้บรรยากาศความตื่นเต้นระทึกใจแตกต่างกันออกไป