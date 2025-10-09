มาแล้ว! “ลูกเต่ากระ” รังที่ 21 ลืมตาดูโลกแล้วกว่าร้อยตัว ที่ อช. อ่าวสยาม

อุทยานฯ อ่าวสยาม ประกาศพบลูกเต่ากระ รังที่ 21 ลืมตาดูโลกจำนวน 101 ตัว หลังเฝ้าระวัง 2 เดือน นับเป็นเรื่องน่ายินดี พร้อมชี้ความสำเร็จด้านการอนุรักษ์
เฟซบุ๊กเพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์ภาพของ “ลูกเต่ากระ” รังที่ 21 ที่ลืมตาดูโลกแล้วที่ อช. อ่าวสยาม พร้อมให้ข้อมูลว่า
นับเป็นข่าวที่ความยินดีอย่างต่อเนื่องแก่ทีมนักอนุรักษ์ เมื่ออุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) ร่วมกับมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม ประสบความสำเร็จในการเฝ้ารอคอย และพบการฟักออกของ ลูกเต่ากระ รังที่ 21 จำนวนมากถึง 101 ตัว ที่หาดเกาะทะลุ อำเภอบางสะพานน้อย
นายเอกฤทธิ์ ดวงมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) เปิดเผยว่า ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดมานานกว่าสองเดือน หลังพบ แม่เต่ากระ ขึ้นมาวางไข่ตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 และในที่สุด เมื่อเวลา 15.45 น. ของวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ลูกเต่าตัวแรกก็เริ่มโผล่พ้นผืนทราย สร้างความตื่นเต้นให้กับเจ้าหน้าที่ที่รอคอยการฟักตัว
จากการตรวจนับอย่างละเอียด รังไข่รังนี้มีไข่ทั้งหมด 155 ฟอง ซึ่งการที่สามารถฟักเป็นลูกเต่าได้ถึง 101 ตัว นั้น คิดเป็น อัตราการรอดถึง 65% ถือเป็นสัญญาณที่ดีเยี่ยม ต่อความพยายามในการฟื้นฟูประชากรเต่าทะเลในพื้นที่ ไข่ที่เหลือแบ่งเป็น ไข่เสีย 19 ฟอง, ไข่ไม่ได้รับการผสม 29 ฟอง และลูกเต่าตายแรกเกิด 6 ตัว
ลูกเต่ากระตัวจิ๋วทั้ง 101 ตัว ขณะนี้ถูกนำไปอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เพื่อ บำรุงและอนุบาลในบ่อพักฟื้นพิเศษ ให้พวกมันมีขนาดที่แข็งแรงพอสมควร เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตในทะเล ก่อนจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในระยะต่อไป
หัวหน้าอุทยานฯ เน้นย้ำว่า ความสำเร็จนี้เป็นผลจากความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับคำสั่งให้ดำเนินการ ลาดตระเวนและเฝ้าระวัง การขึ้นวางไข่ของเต่ากระอย่างต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อคุ้มครองชีวิตเล็ก ๆ เหล่านี้และเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด ถือเป็นภารกิจสำคัญในการรักษาสมดุลของท้องทะเลอ่าวสยาม
