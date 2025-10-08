กราบ “หลวงปู่ทวด” วัดช้างให้ ปัตตานี ต้นกำเนิด “เหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นแรก” ของเมืองไทย

“หลวงปู่ทวด”หรือ “หลวงพ่อทวด” เป็นหนึ่งในพระเกจิชื่อดังก้องฟ้าเมืองไทยอันเป็นที่เคารพศรัทธามีคนนับถือมากมาย
สำหรับประวัติโดยย่อของหลวงปู่ทวดท่านเกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยา ราวปีพ.ศ. 2125 ที่เมืองสทิงพระจังหวัดสงขลา (ในปัจจุบัน)มีชื่อว่า “ปู่” (บางข้อมูลก็ว่าปู)
เมื่อเติบใหญ่นายปู่ได้บวชเรียนจนเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน รวมถึงมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องกฤดาภินิหาร โดยข้อมูลจากตำนานและเอกสารท้องถิ่นของชาวสทิงพระและปัตตานี ระบุว่า เดิมท่านมีชื่อเรียกขานว่า “สมเด็จพะโคะ” หรือ “ท่านลังกา”
กระทั่งเกิดเหตุการณ์สำคัญที่กลายเป็นตำนานที่มีการเล่าขานต่อ ๆ กันมาว่า เมื่อครั้งที่ท่านเดินทางไปกรุงศรีอยุธยาด้วยเรือสำเภา ลูกเรือรู้สึกกระหายน้ำมาก ท่านจึงได้แสดงเมตตาหย่อนเท้าลงไปในน้ำทะเล ปรากฏว่าน้ำทะเลบริเวณนั้นกลายเป็นน้ำจืดและสามารถดื่มกินได้ ตั้งแต่นั้นมาชื่อเสียงของท่านก็เป็นที่กล่าวถึงไปทั่ว ทั้งยังกลายเป็นตำนาน “หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด” มาจนถึงปัจจุบัน
หลวงปู่ทวดมรณภาพเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2225 ที่เมืองไทรบุรี โดยท่านมีอายุกาลครบ 100 ปี ซึ่งเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ที่มีการกล่าวขานสืบต่อกันมา ทำให้ภายหลังจากที่หลวงปู่ทวดมรณะภาพ ได้มีการสร้างรูปเคารพ เหรียญและวัตถุมงคลต่าง ๆ ภายใต้ชื่อ “หลวงปู่ทวด” ออกมาเป็นจำนวนมาก
สำหรับหนึ่งในสถานที่กราบสักการะหลวงปู่ทวดอันโด่งดังของบ้านเราก็คือ “วัดช้างให้” ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
วัดช้างให้ หรือชื่อทางการคือ “วัดราษฎร์บูรณะ” เป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า 300 ปี ตามประวัติในหนังสือ “ตำนานเมืองปัตตานี” ที่ พระศรีบุรีรัฐพิพิธ (สิทธิ์ ณ สงขลา) ได้รวบรวมไว้ ระบุว่า
...พระยาแก้มดำเจ้าเมืองไทรบุรี ต้องการหาชัยภูมิสำหรับสร้างเมืองใหม่ให้กับน้องสาว จึงได้เสี่ยงอธิษฐานด้วยการปล่อยช้างให้ออกเดิน โดยมีเจ้าเมืองและไพร่พลเดินตาม เมื่อช้างเดินมาถึงที่ป่าแห่งหนึ่ง(คือวัดช้างให้ในปัจจุบัน) ได้เดินวนเวียนพร้อมร้องขึ้น 3 ครั้ง ถือเป็นนิมิตที่ดีที่จะสร้างเมืองบริเวณนั้น แต่น้องสาวไม่ชอบใจ พระยาแก้มดำจึงให้สร้างวัดในบริเวณนั้นขึ้นแทน เรียกว่า“วัดช้างให้”แล้วได้นิมนต์เกจิชื่อดังคือ “หลวงปู่ทวด” จากไทรบุรี มาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดแห่งนี้...
หลังจากนั้นหลวงปู่ทวดท่านได้เดินธุดงค์ไปมา ระหว่างเมืองไทรบุรีกับวัดช้างให้ โดยท่านได้สั่งลูกศิษย์ไว้ว่า หากวันใดมรณะภาพขอให้นำศพไปทำการฌาปนกิจที่วัดช้างให้ ซึ่งเมื่อท่านมรณะภาพที่เมืองไทรบุรี ลูกศิษย์จึงได้นำสังขารของท่านมาทำการฌาปนกิจที่วัดช้างให้ โดยอัฐิส่วนหนึ่งของท่านถูกนำกลับไปไว้ที่เมืองไทรบุรี และอีกส่วนหนึ่งฝังไว้ที่วัดช้างให้แห่งนี้
ปัจจุบันวัดช้างให้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อแห่งดินแดนปลายด้ามขวานฝั่งอ่าวไทย และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี ที่นี่ถือเป็นสถานที่สักการะหลวงปู่ทวดที่สำคัญยิ่งอันดับต้น ๆ ของเมืองไทยเนื่องจากท่านเคยเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของที่นี่ และอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ ทำให้มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมากราบสักการะหลวงปู่ทวดกันไม่ได้ขาด
วัดแห่งนี้มีจุดหลักในการกราบสักการะหลวงปู่ทวด คือ “วิหารสมเด็จหลวงพ่อทวด” ที่ภายในมีรูปเคารพหลวงปู่ทวดสีทองอร่ามประดิษฐานอยู่ในบุษบก รวมถึงมีรูปเคารพหลวงปู่ทวดอื่น ๆ ให้ปิดทองและกราบสักการะกันอีกหลายองค์ นำโดยรูปเคารพหลวงปู่ทวดประทับบนหลังช้าง 2 องค์ที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ก็ยังมี “สถูปบรรจุอัฐิหลวงปู่ทวด” ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดเป็นอีกหนึ่งจุดกราบขอพรหลวงปู่ทวดของวัดช้างให้ที่ไม่ควรพลาด ซึ่งชาวบ้านที่นี่เรียก สถูปฯ หลวงปู่ทวด ว่า “เขื่อนหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด” หรือ “เขื่อนท่านเหยียบน้ำทะเลจืด” หรือ “เขื่อนท่านช้างให้” (คำว่าเขื่อนเป็นภาษาคนพื้นเมืองทางภาคใต้ หมายถึงสถูปที่บรรจุอัฐิของผู้มีบุญ)
สถูปฯ หลวงปู่ทวด สร้างขึ้นบริเวณจุดฝังอัฐิหลวงปู่ทวด ซึ่งเดิมมีเพียงเสาไม้แก่นปักไว้เป็นจุดสังเกตต่อมาในปี พ.ศ. 2484 “พระครูวิสัยโสภณ” หรือ “หลวงพ่อทิม ธัมมธโร” ได้เข้ามาเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้ทำการก่อสร้างสถูปบรรจุอัฐิหลวงปู่ทวดขึ้นอย่างสวยงามให้ผู้คนได้กราบสักการะกันมาจนถึงทุกวันนี้
สถูปฯ หลวงปู่ทวดถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียง ว่ากันว่า คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อไปบนบานก็จะหาย หรือใครที่ข้าวของสูญหายเมื่อไปบนบานก็จะได้คืน
ด้วยเหตุนี้บริเวณรูปเคารพองค์พระพิฆเนศที่อยู่ใกล้ ๆ กับสถูปฯ หลวงปู่ทวดจึงเต็มไปด้วยกองปลอกประทัดสีแดงจากผู้ที่มาแก้บนทั้งจากการขอพรกับองค์หลวงปู่ทวดและขอพรที่สถูปบรรจุอัฐิหลวงปู่ทวดแห่งนี้
นอกจากหลวงปู่ทวดแล้ว ภายในวัดช้างให้ยังมีสิ่งน่าสนใจอื่น ๆ อาทิ พระธาตุเจดีย์ 5 ยอด ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางวัด, พระอุโบสถและหอระฆังอันงดงาม, อาคารพระพุทธไสยาสน์ พวงชมพู ที่ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) ศิลปะพื้นบ้าน
ด้านใครที่เป็นสายมูหรือนิยมในวัตถุมงคลไม่ควรพลาดการเช่าบูชาเหรียญ รูปเคารพ และวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดอื่น ๆ ซึ่งวัดช้างให้ถือเป็นต้นกำเนิดของเหรียญหลวงปู่ทวดในเมืองไทย โดยพระครูวิสัยโสภณ หรือ หลวงพ่อทิม ธัมมธโร ท่านได้จัดสร้างพระเครื่อง “เหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นแรก” ในเมืองไทยขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2497โดยมีนายอนันต์ คณานุรักษ์ ร่วมจัดสร้างด้วยเพื่อระดมทุนสร้างอุโบสถหลังใหม่
เหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นแรกจัดสร้างด้วยเนื้อว่าน ทำพิธีปลุกเสกโดยพระอาจารย์ทิม เป็นประธานการอธิษฐานจิตปลุกเสก โดยมีพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังในสมัยนั้นเข้าร่วมทำพิธีอยู่หลายรูปด้วยกัน
และนับจากปี พ.ศ. 2497 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ได้มีการจัดสร้างพระเครื่องเหรียญหลวงปู่ทวดและวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดขึ้นมามากมาย ในหลายวัด หลายเกจิ หลายสถานที่ทั่วไทย
พระเครื่องหลวงปู่ทวด มีพุทธคุณเลื่องลือในเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตราย รวมไปถึงเรื่อง เมตตามหานิยม ป้องกันสิ่งอัปมงคล ขับไล่เสนียดจัญไร และสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ทำให้พระเครื่องหลวงปู่ทวดเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในบ้านเรา จนเกิดมีการปั่นราคาพระเครื่องหลวงปู่ทวดบางรุ่นแบบสูงเกินจริงไปในราคาหลายล้านบาทเลยทีเดียว
ดังนั้นผู้ที่จะเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดหรือวัตถุมงคลต่าง ๆ ต้องศึกษารายละเอียดหาข้อมูลดี ๆ มิฉะนั้นจะถูกผู้ไม่ประสงค์ดีหลอกเอาได้