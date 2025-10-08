ปิดเทอมนี้ ชวนครอบครัวมาพักผ่อนที่ “พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา” กับแพกเกจ "School Out Eat and Play"

ปิดเทอมนี้ สนุกให้สุดฟิน ที่ “พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา” ชวนครอบครัวมาพักผ่อนกับแพกเกจ "School Out Eat and Play" เติมเต็มความสุขให้ทุกเจเนอเรชัน กับกิจกรรมสนุกเต็มพิกัด อาหารเลิศรส และการพักผ่อนเหนือระดับสำหรับทุกคนในครอบครัว ณ รีสอร์ทหรูแห่งใหม่ล่าสุดริมหาดจอมเทียน
เปลี่ยนช่วงปิดเทอมให้เป็นช่วงเวลาสุดพิเศษ "พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา" (Pattaya Marriott Resort and Spa) รีสอร์ทระดับ 5 ดาวบนหาดจอมเทียน แลนด์มาร์คใหม่แห่งการพักผ่อนที่เปี่ยมด้วยรสนิยม ชวนทุกครอบครัวมาใช้เวลาร่วมกันอย่างเต็มที่กับแพกเกจ "School Out Eat and Play" ที่มอบทั้งความสนุกสนานและการพักผ่อนอย่างแท้จริง
แพกเกจ "School Out Eat and Play" ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของครอบครัวยุคใหม่โดยเฉพาะ ซึ่งจะเปลี่ยนวันหยุดของคุณหนูๆ และสมาชิกครอบครัวทุกคนให้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความทรงจำแสนอบอุ่นริมชายหาดจอมเทียน ภายในรีสอร์ทที่โดดเด่นด้วยดีไซน์สวยงามจากแรงบันดาลใจของ "ต้นตาล" พร้อมบริการเหนือระดับและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ณ พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา สวรรค์ของนักเดินทางตัวน้อยและครอบครัว เด็กๆ สามารถปลดปล่อยพลังได้อย่างเต็มที่ที่สระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ถึง 3 สระ รวมถึงสระว่ายน้ำสำหรับเด็ก พร้อมสไลเดอร์น้ำสุดเร้าใจ หรือจะสนุกไปกับของเล่น เกม และกิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการมากมายที่รออยู่ใน Kids Club และสำหรับครอบครัวใหญ่ รีสอร์ทยังมีห้องพักสำหรับครอบครัวที่มาพร้อมเตียงสองชั้น ให้เด็กๆ ได้มีพื้นที่ส่วนตัว
ในขณะที่คุณหนูๆ กำลังสนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถมอบรางวัลแห่งการพักผ่อนให้กับตัวเองได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการหลีกหนีความวุ่นวายไปผ่อนคลายร่างกายและจิตใจที่ "ควอน สปา" (Quan Spa) ที่พร้อมปรนนิบัติด้วยทรีตเมนต์หลากหลาย หรือจะเลือกออกกำลังกายที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนใครที่ชื่นชอบการพักผ่อนริมสระ ก็สามารถเอนกายสบายๆ ที่สระว่ายน้ำอินฟินิตี้พร้อมชมวิวทะเล หรือจิบค็อกเทลแก้วโปรดที่บาร์ริมสระว่ายน้ำและ ซันเบิรด บาร์ (Sunbird Bar) บนชั้นดาดฟ้าในบรรยากาศพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติก
จากนั้น เติมเต็มวันหยุดด้วยประสบการณ์มื้ออาหารสุดพิเศษ ที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ของทุกคนในครอบครัวเข้าไว้ด้วยกัน ที่ห้องอาหารและบาร์ทั้ง 6 แห่งของรีสอร์ท โดยเฉพาะที่ "Goji Kitchen Grill & Bar" (โกจิ คิทเซ็น กริล แอนด์ บาร์) ห้องอาหารซิกเนเจอร์ที่ให้บริการตลอดวันในบรรยากาศของ "มาร์เก็ตเพลส" อันมีชีวิตชีวา ให้ทุกคนได้ตื่นตาตื่นใจกับสเตชั่นปรุงอาหารสดใหม่จากครัวแบบเปิด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพกเกจ "School Out Eat and Play"
วางแผนทริปพักผ่อนครั้งต่อไปเพื่อสร้างความทรงจำสุดวิเศษให้ทั้งครอบครัวกับแพกเกจ "School Out Eat and Play" ได้แล้ววันนี้ โดยสามารถจองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2569 (เฉพาะวันอาทิตย์-วันพุธ) ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท+++
แพกเกจประกอบด้วย อาหารเช้าสำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 1 ท่าน (สำหรับห้องพักทุกประเภทยกเว้นห้องแฟมิลี่) หรือสำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 2 ท่าน (สำหรับห้องแฟมิลี่) อิ่มอร่อยยิ่งขึ้นกับชุดอาหารกลางวันหรืออาหารค่ำแบบ 3 คอร์สรสเลิศให้เลือกลิ้มลอง ณ ห้องอาหาร Goji Kitchen Grill & Bar (โกจิ คิทเซ็น กริล แอนด์ บาร์ และสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสนุก ๆ ที่คิดส์คลับได้ฟรีทุกวัน (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถเข้าพักและรับประทานอาหารฟรีเมื่อใช้เตียงร่วมกับผู้ปกครอง สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2,718.60 บาทสุทธิ ต่อท่าน)
สำรองห้องพักออนไลน์ได้ที่ Link พร้อมระบุรหัสโปรโมชั่น ‘D60’ หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-3316-8542 LINE: @pattayamarriott อีเมล: pattaya.reservations@marriott.com
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline