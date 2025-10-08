xs
ปิดเทอมนี้ ชวนครอบครัวมาพักผ่อนที่ “พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา” กับแพกเกจ "School Out Eat and Play"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ปิดเทอมนี้ สนุกให้สุดฟิน ที่ “พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา” ชวนครอบครัวมาพักผ่อนกับแพกเกจ "School Out Eat and Play" เติมเต็มความสุขให้ทุกเจเนอเรชัน กับกิจกรรมสนุกเต็มพิกัด อาหารเลิศรส และการพักผ่อนเหนือระดับสำหรับทุกคนในครอบครัว ณ รีสอร์ทหรูแห่งใหม่ล่าสุดริมหาดจอมเทียน

เปลี่ยนช่วงปิดเทอมให้เป็นช่วงเวลาสุดพิเศษ "พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา" (Pattaya Marriott Resort and Spa) รีสอร์ทระดับ 5 ดาวบนหาดจอมเทียน แลนด์มาร์คใหม่แห่งการพักผ่อนที่เปี่ยมด้วยรสนิยม ชวนทุกครอบครัวมาใช้เวลาร่วมกันอย่างเต็มที่กับแพกเกจ "School Out Eat and Play" ที่มอบทั้งความสนุกสนานและการพักผ่อนอย่างแท้จริง




แพกเกจ "School Out Eat and Play" ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของครอบครัวยุคใหม่โดยเฉพาะ ซึ่งจะเปลี่ยนวันหยุดของคุณหนูๆ และสมาชิกครอบครัวทุกคนให้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความทรงจำแสนอบอุ่นริมชายหาดจอมเทียน ภายในรีสอร์ทที่โดดเด่นด้วยดีไซน์สวยงามจากแรงบันดาลใจของ "ต้นตาล" พร้อมบริการเหนือระดับและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ณ พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา สวรรค์ของนักเดินทางตัวน้อยและครอบครัว เด็กๆ สามารถปลดปล่อยพลังได้อย่างเต็มที่ที่สระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ถึง 3 สระ รวมถึงสระว่ายน้ำสำหรับเด็ก พร้อมสไลเดอร์น้ำสุดเร้าใจ หรือจะสนุกไปกับของเล่น เกม และกิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการมากมายที่รออยู่ใน Kids Club และสำหรับครอบครัวใหญ่ รีสอร์ทยังมีห้องพักสำหรับครอบครัวที่มาพร้อมเตียงสองชั้น ให้เด็กๆ ได้มีพื้นที่ส่วนตัว

ในขณะที่คุณหนูๆ กำลังสนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถมอบรางวัลแห่งการพักผ่อนให้กับตัวเองได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการหลีกหนีความวุ่นวายไปผ่อนคลายร่างกายและจิตใจที่ "ควอน สปา" (Quan Spa) ที่พร้อมปรนนิบัติด้วยทรีตเมนต์หลากหลาย หรือจะเลือกออกกำลังกายที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนใครที่ชื่นชอบการพักผ่อนริมสระ ก็สามารถเอนกายสบายๆ ที่สระว่ายน้ำอินฟินิตี้พร้อมชมวิวทะเล หรือจิบค็อกเทลแก้วโปรดที่บาร์ริมสระว่ายน้ำและ ซันเบิรด บาร์ (Sunbird Bar) บนชั้นดาดฟ้าในบรรยากาศพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติก


จากนั้น เติมเต็มวันหยุดด้วยประสบการณ์มื้ออาหารสุดพิเศษ ที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ของทุกคนในครอบครัวเข้าไว้ด้วยกัน ที่ห้องอาหารและบาร์ทั้ง 6 แห่งของรีสอร์ท โดยเฉพาะที่ "Goji Kitchen Grill & Bar" (โกจิ คิทเซ็น กริล แอนด์ บาร์) ห้องอาหารซิกเนเจอร์ที่ให้บริการตลอดวันในบรรยากาศของ "มาร์เก็ตเพลส" อันมีชีวิตชีวา ให้ทุกคนได้ตื่นตาตื่นใจกับสเตชั่นปรุงอาหารสดใหม่จากครัวแบบเปิด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพกเกจ "School Out Eat and Play"

วางแผนทริปพักผ่อนครั้งต่อไปเพื่อสร้างความทรงจำสุดวิเศษให้ทั้งครอบครัวกับแพกเกจ "School Out Eat and Play" ได้แล้ววันนี้ โดยสามารถจองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2569 (เฉพาะวันอาทิตย์-วันพุธ) ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท+++


แพกเกจประกอบด้วย อาหารเช้าสำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 1 ท่าน (สำหรับห้องพักทุกประเภทยกเว้นห้องแฟมิลี่) หรือสำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 2 ท่าน (สำหรับห้องแฟมิลี่) อิ่มอร่อยยิ่งขึ้นกับชุดอาหารกลางวันหรืออาหารค่ำแบบ 3 คอร์สรสเลิศให้เลือกลิ้มลอง ณ ห้องอาหาร Goji Kitchen Grill & Bar (โกจิ คิทเซ็น กริล แอนด์ บาร์ และสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสนุก ๆ ที่คิดส์คลับได้ฟรีทุกวัน (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถเข้าพักและรับประทานอาหารฟรีเมื่อใช้เตียงร่วมกับผู้ปกครอง สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2,718.60 บาทสุทธิ ต่อท่าน)

สำรองห้องพักออนไลน์ได้ที่ Link พร้อมระบุรหัสโปรโมชั่น ‘D60’ หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-3316-8542 LINE: @pattayamarriott อีเมล: pattaya.reservations@marriott.com







