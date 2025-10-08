เต็มอิ่ม "บุฟเฟต์นานาชาติ" พร้อมโปรโมชันกินฟรี ที่ ห้องอาหารเปรมประชากร

65 ปีทานฟรี (11-12 ตุลาคม) คุณพ่อทานฟรี (13 ตุลาคม) "บุฟเฟต์นานาชาติ" ห้องอาหารเปรมประชากร โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
คนรักบุฟเฟต์ห้ามพลาด 11-12 ตุลาคม 65 ปีทานฟรี มื้อกลางวันและมื้อเย็น และ 13 ตุลาคม คุณพ่อทานฟรี เฉพาะมื้อกลางวัน เมื่อพาครอบครัวมาครบ 4 ท่าน อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ ครบทั้งอาหารไทย จีน ญี่ปุ่น ยุโรป อาทิ เป็ดย่าง ติ่มซำ ซาชิมิ ซูชิ พาสต้า พิซซ่า บาร์บีคิว ส้มตำ ก๋วยเตี๋ยวหมู สลัด ผักสด ผลไม้ และ ของหวานครบเครื่อง มื้อกลางวัน 790 บาท มื้อเย็น 890 บาท เพิ่มซีฟู้ดออนไอซ์ ที่ ห้องอาหารเปรมประชากร โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2575-5599
