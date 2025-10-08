xs
xsm
sm
md
lg

“ปากคลองตลาด” โฉมใหม่ ไฉไลกว่าเดิม ชวนตื่นตาซุ้มประตูดอกไม้หลากสีสัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชวนสัมผัสเสน่ห์ “ปากคลองตลาด” ตลาดกลางผักและผลไม้ใจกลางกรุงฯ หลังปรับปรุงใหม่ ภายใต้แนวคิด “ตลาดชุมชนเชิงอนุรักษ์” ที่ผสานความคลาสสิกและความร่วมสมัยเข้าไว้ด้วยกัน ห้ามพลาดซุ้มประตูดอกไม้หลากสีสันที่เป็นจุดเช็กอินไฮไลต์ของที่นี่

จากตลาดผัก-ผลไม้ และดอกไม้ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน “ปากคลองตลาด” ได้ถูกรีโนเวทและปรับปรุงให้มีความทันสมัย สะอาด และเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น กลับมาคึกคักในรูปแบบที่สดใหม่ ทันสมัย และมีชีวิตชีวากว่าเดิม


ปากคลองตลาดไม่ได้เป็นเพียงตลาดค้าขายธรรมดา แต่เป็นหัวใจของโครงข่ายการค้าส่งผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะผัก ผลไม้ และดอกไม้สดคุณภาพดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เดิมที “ปากคลองตลาด” นั้นถือกำเนิดมาตั้งแต่ยุคกรุงธนบุรี มีคลองสายสำคัญชื่อ “คลองใน” หรือ “คลองคูเมือง” ที่ต่อมาถูกเปลี่ยนชื่อและคลาคล่ำไปด้วยร้านจำหน่ายปลาสด ก่อนจะกลายเป็นตลาดผัก ผลไม้ และสุดท้ายคือสวรรค์ของคนรักดอกไม้

กว่าจะมาเป็น “ตลาดกลางปากคลองตลาด” ในปัจจุบัน ต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลายยุคสมัย จนกระทั่งเกิด “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาด พ.ศ. 2496” ทำให้ปากคลองตลาดกลายเป็นศูนย์กลางการค้าส่งที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย


ในปี พ.ศ. 2568 ปากคลองตลาดได้ปรับโฉมใหม่ ภายใต้แนวคิด “ตลาดชุมชนเชิงอนุรักษ์” โดยบรรยากาศมีความเก่าแก่คลาสสิกยังคงอยู่ครบถ้วน แต่ความทันสมัยและระบบที่เป็นระเบียบ สะอาด สะดวก ได้รับการยกระดับให้เหมาะกับคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดพื้นที่ขายร้านค้าใหม่ๆ ป้ายบอกทางที่ชัดเจน การดูแลสุขอนามัย สร้างบรรยากาศเหมาะแก่การเดินเที่ยว ช้อปปิ้ง ถ่ายรูป และพักผ่อนอย่างมีความสุข

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในโซนองค์การตลาด ตลาดกลางผักและผลไม้ตอนนี้ จะได้พบกับสีสันของซุ้มประตูดอกไม้หลากพันธุ์ที่ห้อยอยู่ด้านบนหลังคา รวมถึงมีร้านค้า คาเฟ่ ตลอด 2 ข้างทาง เป็นบรรยากาศที่มีเอกลักษณ์ผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและความร่วมสมัยพร้อมมุมถ่ายรูปอินเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมในโซเชียล


และโซนบริการชั้น 2 ที่เป็นบริการห้องปรับอากาศ มีทั้งโรงเรียนสอนทำอาหาร คาเฟ่เวิร์กช็อป ร้านเช่าชุดไทย และร้านนวดไทย ซึ่งให้กลิ่นอายความเป็นตลาดชุมชนโดยยังคงจิตวิญญาณของชุมชน วิถีพ่อค้าแม่ค้าและวัฒนธรรมตลาดแบบดั้งเดิมเอาไว้

นอกจากนี้หากมาเยือนที่ปากคลองตลาดยังได้เดินชมของสดคุณภาพ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ จากสวนทั่วไทย ที่ยังคงโด่งดังเรื่องความสด ใหม่ ราคาไม่แพง หรือเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น Workshop จัดดอกไม้ กิจกรรมถ่ายรูป หรือเทศกาลตามฤดูกาลได้อีกด้วย


#################################

ตลาดปากคลองตลาด ตั้งอยู่บนถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวดังทั้งวัดโพธิ์ วัดราชบพิธฯ เดินทางโดย MRT สถานีสนามไชย หรือนั่งเรือด่วนเจ้าพระยา ลงท่าเรือปากคลองตลาด









“ปากคลองตลาด” โฉมใหม่ ไฉไลกว่าเดิม ชวนตื่นตาซุ้มประตูดอกไม้หลากสีสัน
“ปากคลองตลาด” โฉมใหม่ ไฉไลกว่าเดิม ชวนตื่นตาซุ้มประตูดอกไม้หลากสีสัน
“ปากคลองตลาด” โฉมใหม่ ไฉไลกว่าเดิม ชวนตื่นตาซุ้มประตูดอกไม้หลากสีสัน
“ปากคลองตลาด” โฉมใหม่ ไฉไลกว่าเดิม ชวนตื่นตาซุ้มประตูดอกไม้หลากสีสัน
“ปากคลองตลาด” โฉมใหม่ ไฉไลกว่าเดิม ชวนตื่นตาซุ้มประตูดอกไม้หลากสีสัน
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น