“ปากคลองตลาด” โฉมใหม่ ไฉไลกว่าเดิม ชวนตื่นตาซุ้มประตูดอกไม้หลากสีสัน

ชวนสัมผัสเสน่ห์ “ปากคลองตลาด” ตลาดกลางผักและผลไม้ใจกลางกรุงฯ หลังปรับปรุงใหม่ ภายใต้แนวคิด “ตลาดชุมชนเชิงอนุรักษ์” ที่ผสานความคลาสสิกและความร่วมสมัยเข้าไว้ด้วยกัน ห้ามพลาดซุ้มประตูดอกไม้หลากสีสันที่เป็นจุดเช็กอินไฮไลต์ของที่นี่
จากตลาดผัก-ผลไม้ และดอกไม้ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน “ปากคลองตลาด” ได้ถูกรีโนเวทและปรับปรุงให้มีความทันสมัย สะอาด และเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น กลับมาคึกคักในรูปแบบที่สดใหม่ ทันสมัย และมีชีวิตชีวากว่าเดิม
ปากคลองตลาดไม่ได้เป็นเพียงตลาดค้าขายธรรมดา แต่เป็นหัวใจของโครงข่ายการค้าส่งผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะผัก ผลไม้ และดอกไม้สดคุณภาพดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เดิมที “ปากคลองตลาด” นั้นถือกำเนิดมาตั้งแต่ยุคกรุงธนบุรี มีคลองสายสำคัญชื่อ “คลองใน” หรือ “คลองคูเมือง” ที่ต่อมาถูกเปลี่ยนชื่อและคลาคล่ำไปด้วยร้านจำหน่ายปลาสด ก่อนจะกลายเป็นตลาดผัก ผลไม้ และสุดท้ายคือสวรรค์ของคนรักดอกไม้
กว่าจะมาเป็น “ตลาดกลางปากคลองตลาด” ในปัจจุบัน ต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลายยุคสมัย จนกระทั่งเกิด “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาด พ.ศ. 2496” ทำให้ปากคลองตลาดกลายเป็นศูนย์กลางการค้าส่งที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2568 ปากคลองตลาดได้ปรับโฉมใหม่ ภายใต้แนวคิด “ตลาดชุมชนเชิงอนุรักษ์” โดยบรรยากาศมีความเก่าแก่คลาสสิกยังคงอยู่ครบถ้วน แต่ความทันสมัยและระบบที่เป็นระเบียบ สะอาด สะดวก ได้รับการยกระดับให้เหมาะกับคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดพื้นที่ขายร้านค้าใหม่ๆ ป้ายบอกทางที่ชัดเจน การดูแลสุขอนามัย สร้างบรรยากาศเหมาะแก่การเดินเที่ยว ช้อปปิ้ง ถ่ายรูป และพักผ่อนอย่างมีความสุข
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในโซนองค์การตลาด ตลาดกลางผักและผลไม้ตอนนี้ จะได้พบกับสีสันของซุ้มประตูดอกไม้หลากพันธุ์ที่ห้อยอยู่ด้านบนหลังคา รวมถึงมีร้านค้า คาเฟ่ ตลอด 2 ข้างทาง เป็นบรรยากาศที่มีเอกลักษณ์ผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและความร่วมสมัยพร้อมมุมถ่ายรูปอินเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมในโซเชียล
และโซนบริการชั้น 2 ที่เป็นบริการห้องปรับอากาศ มีทั้งโรงเรียนสอนทำอาหาร คาเฟ่เวิร์กช็อป ร้านเช่าชุดไทย และร้านนวดไทย ซึ่งให้กลิ่นอายความเป็นตลาดชุมชนโดยยังคงจิตวิญญาณของชุมชน วิถีพ่อค้าแม่ค้าและวัฒนธรรมตลาดแบบดั้งเดิมเอาไว้
นอกจากนี้หากมาเยือนที่ปากคลองตลาดยังได้เดินชมของสดคุณภาพ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ จากสวนทั่วไทย ที่ยังคงโด่งดังเรื่องความสด ใหม่ ราคาไม่แพง หรือเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น Workshop จัดดอกไม้ กิจกรรมถ่ายรูป หรือเทศกาลตามฤดูกาลได้อีกด้วย
ตลาดปากคลองตลาด ตั้งอยู่บนถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวดังทั้งวัดโพธิ์ วัดราชบพิธฯ เดินทางโดย MRT สถานีสนามไชย หรือนั่งเรือด่วนเจ้าพระยา ลงท่าเรือปากคลองตลาด