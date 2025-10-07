ครั้งแรก! อียิปต์เปิดให้ชมสุสานกษัตริย์ “ฟาโรห์อเมนโฮเทปที่ 3” เก่าแก่กว่า 3,000 ปี

กระทรวงการท่องเที่ยวและโบราณวัตถุของอียิปต์ได้เปิดสุสานของฟาโรห์อเมนโฮเทปที่ 3 (Amenhotep III) แห่งยุคอาณาจักรใหม่ (New Kingdom) ในหุบผากษัตริย์ (Valley of the Kings) บนฝั่งตะวันตก (West Bank) ของเมืองลักซอร์ ประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ 4 ที่ผ่านมา ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมเป็นครั้งแรกหลังปิดบูรณะมานานกว่า 20 ปี
สำนักข่าวซินหัว ได้เผยภาพและข้อมูลหลังนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสุสานของฟาโรห์อเมนโฮเทปที่ 3 (Amenhotep III) แห่งยุคอาณาจักรใหม่ (New Kingdom) ในหุบผากษัตริย์ (Valley of the Kings) บนฝั่งตะวันตก (West Bank) ของเมืองลักซอร์ ประเทศอียิปต์
โดยเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 68 ที่ผ่านมา ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและโบราณวัตถุของอียิปต์ได้เปิดสุสานดังกล่าว ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก หลังทำการบูรณะมายาวนานกว่าสองทศวรรษ
สุสานแห่งนี้เป็นของฟาโรห์อเมนโฮเทปที่ 3 กษัตริย์ผู้ปกครองอียิปต์โบราณเมื่อกว่า 3,500 ปีก่อน โดยตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของหุบผากษัตริย์ ซึ่งเป็นสุสานหลวงอันโด่งดังของอียิปต์
หน่วยงานด้านโบราณวัตถุของอียิปต์ระบุว่า สุสานแห่งนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี 1799 ต่อมาได้ถูกปล้นทรัพย์สินไปจำนวนมาก หนึ่งในนั้นคือโลงศพหินสมัยโบราณ (sarcophagus)
