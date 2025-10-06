xs
xsm
sm
md
lg

“It’s Ok to be Artist” นิทรรศการที่เล่าทุกเส้นทางของศิลปินออทิสติก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิดม่านนิทรรศการ “It’s Ok to be Artist : เพราะทุกคนคือศิลปิน” เวทีสร้างแรงบันดาลใจผ่านศิลปะของศิลปินออทิสติก 
มูลนิธิออทิสติกไทย ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ Artstory By Autistic Thai เปิดงานนิทรรศการ “It’s Ok to be Artist: เพราะทุกคนคือศิลปิน” อย่างเป็นทางการ ณ โถง RCB Artery ชั้น 1 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก เพื่อนำเสนอผลงานศิลปะจากศิลปินออทิสติกกว่า 30 คน ที่ถ่ายทอดตัวตน ความคิด และมุมมองต่อโลก ผ่านศิลปะที่เปี่ยมด้วยพลังและความงดงาม


นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย กล่าวว่า “ในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของมูลนิธิออทิสติกไทย ที่ได้เห็นศิลปินออทิสติกกว่า 30 คนมีเวทีในการแสดงออกถึงศักยภาพของพวกเขาอย่างแท้จริง ทุกภาพวาดและผลงานที่จัดแสดงไม่ใช่เพียงงานศิลป์ แต่เป็น ‘เสียง’ และ ‘เรื่องราวชีวิต’ ที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบที่จับต้องได้ เราเชื่อว่าผลงานเหล่านี้จะช่วยสร้างความเข้าใจใหม่ ๆ ให้สังคมได้เห็นว่าความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรค แต่เป็นคุณค่าที่ควรถูกยกย่อง และหวังว่านิทรรศการครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่กล้าที่จะก้าวตามความฝันของตัวเอง แม้จะมีข้อจำกัดหรือความท้าทายใด ๆ ก็ตาม”


ในช่วง Talk Section ได้รับเกียรติจาก คุณเขื่อน – ภัทรดนัย เสตสุวรรณ, คุณเตยยี่ – ประภัสสร กาญจนสูตร และคุณแอนดี้ – วรกันต์ จงธนพิพัฒน์ ที่มาร่วมพูดคุยในหัวข้อ “Why it’s ok?” พร้อมร่วมสร้างสรรค์ผลงานกับศิลปินออทิสติกในกิจกรรม Live Painting อีกด้วย


นิทรรศการ “It’s Ok to be Artist: เพราะทุกคนคือศิลปิน” จัดแสดงผลงานกว่า 100 ชิ้น ภายใต้แนวคิด “Story of Art, Story of Us” ที่เล่าถึงการเดินทางของศิลปินออทิสติก ทั้งในมุมของความฝัน ความท้าทาย และความภูมิใจในผลงาน ตลอดจนการสร้างสังคมที่โอบรับและให้คุณค่ากับความแตกต่าง เริ่มแล้ววันนี้ - 18 ตุลาคม 2568 ณ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก เปิดให้เข้าชมฟรี!! พร้อมกิจกรรมเสริมที่หลากหลายตลอด 15 วัน เช่น Talk Section, Live Painting, Workshop ศิลปะ และ Art Market ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Artstory By Autistic Thai


สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline

“It’s Ok to be Artist” นิทรรศการที่เล่าทุกเส้นทางของศิลปินออทิสติก
“It’s Ok to be Artist” นิทรรศการที่เล่าทุกเส้นทางของศิลปินออทิสติก
“It’s Ok to be Artist” นิทรรศการที่เล่าทุกเส้นทางของศิลปินออทิสติก
“It’s Ok to be Artist” นิทรรศการที่เล่าทุกเส้นทางของศิลปินออทิสติก
“It’s Ok to be Artist” นิทรรศการที่เล่าทุกเส้นทางของศิลปินออทิสติก
กำลังโหลดความคิดเห็น