สัมผัสช่วงเวลาแห่งความทรงจำอันน่าประทับใจ ที่รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การพักผ่อนที่ รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา ไม่ได้เป็นเพียงวันหยุดธรรมดา แต่คือประสบการณ์ที่เหนือกว่า เปิดโอกาสให้คุณก้าวเข้าสู่โลกของการพักผ่อนท่ามกลางความหรูหราและทิวทัศน์ทะเลอันงดงาม พร้อมการบริการเหนือระดับที่จะสร้างความประทับใจในทุกๆ รายละเอียด


เริ่มต้นการเดินทางด้วยการเข้าพักในห้องพักและสวีทที่เพิ่งได้รับการปรับโฉมใหม่ของ รอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล ที่สะท้อนเสน่ห์แห่งท้องทะเลและหาดทรายขาวในสไตล์ร่วมสมัย ทุกห้องมาพร้อมระเบียงส่วนตัวให้คุณได้ดื่มด่ำวิวทะเลแบบพาโนรามา และอ่างอาบน้ำเพื่อการผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความคลาสสิกยังสามารถเลือกสวีทสไตล์ไทย ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยไม้แกะสลัก พื้นไม้สักแท้ และหินอ่อน ถ่ายทอดเสน่ห์ศิลปะแบบไทยได้อย่างลงตัว


เมื่อได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่มแล้ว อย่าลืมเติมเต็มประสบการณ์แห่งความสุขที่ คลิฟ สปา สวรรค์ของการดูแลสุขภาพและความงาม มอบบริการทรีตเมนต์พิเศษจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยคืนความสดชื่นให้กับร่างกายและจิตใจ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นซาวน่า ห้องสตีม หรือจากุซซี่ เพื่อการผ่อนคลายสูงสุด


สำหรับครอบครัว รอยัล คลิฟ ได้เตรียมความสนุกไว้อย่างครบครัน ทั้ง ฟันตาซี คิดส์ คลับ, เดอะเวิร์จ โซนเกมและคาราโอเกะ รวมถึงสวนน้ำขนาดย่อมสำหรับเด็กๆ ที่จะทำให้ทุกคนเพลิดเพลินได้ตลอดทั้งวัน รวมถึงกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ เช่น คลาสเรียนทำอาหารกับเชฟของโรงแรม ที่เปิดโอกาสให้คุณหนูๆ ได้สนุกกับการสร้างสรรค์เมนูพิเศษ และที่ไม่ควรพลาดคือ งานปาร์ตี้ฮาโลวีนสำหรับครอบครัว “Forest of Fear” ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 กับธีมป่าลึกลับที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน การประกวดชุดแฟนซี และกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับทุกวัย




ในขณะเดียวกัน ผู้ที่รักการเล่นกีฬา ฟิตซ์ คลับ ได้เตรียมไฮไลต์ระดับนานาชาติไว้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น Royal Cliff Junior Tennis Thailand Championship (7 – 9 พฤศจิกายน 2568) และ MT700 – ITF Fitz Club Tennis Masters Championship (15 – 21 พฤศจิกายน 2568) ซึ่งไม่เพียงเป็นโอกาสให้นักกีฬาเก็บคะแนนสะสมระดับประเทศและไต่อันดับ ITF แต่ยังเป็นเวทีแห่งแรงบันดาลใจที่รวมตัวนักกีฬาและผู้ชมผู้รักเทนนิสจากทั่วโลก


และไม่ว่าคุณจะเลือกการพักผ่อนในแบบใด ความสงบเงียบ การใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัว หรือความตื่นเต้นจากการแข่งขันกีฬา รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พร้อมมอบช่วงเวลาแห่งความทรงจำอันล้ำค่า ที่จะทำให้วันหยุดของคุณพิเศษกว่าที่เคย


สำรองห้องพักหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.royalcliff.com, โทร 038250421, อีเมล relax@royalcliff.com, Line ID: @royalcliff หรือ WhatsApp: +66 84 228 9596
