ส่งใจช่วย “ลูกช้างนิรนาม” อายุ 1 วัน โดนแม่เตะขาหัก รักษาตัวอยู่ที่ รพ.ช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

รพ.ช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เผยมีเคสลูกช้างบาดเจ็บตัวใหม่มาให้รักษา เป็นช้างเพศผู้ อายุเพียง 1 วัน ยังไม่มีชื่อ ถูกแม่เตะขาหัก ด้านกรมอุทยานฯเผย แม่ช้างทำร้ายลูกหลังคลอด เป็นหนึ่งในพฤติกรรม “สลัดลูกช้าง” ตามธรรมชาติของแม่ช้างบางตัว
แวดวงช้างไทยช่วงนี้มีกรณีลูกช้างบาดเจ็บ ลูกช้างป่วยมาให้สัตว์แพทย์รักษากันอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น น้องข้าวต้ม (เพศเมีย) น้องเมอร์รี่ (เพศเมีย) น้องต้นหนาว (เพศผู้) และล่าสุดกับลูกช้างเพศผู้ที่เพิ่งคลอดมีอายุเพียง 1 วัน ถูกแม่ช้างเตะจนขาหน้าบนหัก ทำการรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย (สถาบันคชบาลแห่งชาติ) จ.ลำปาง
โดยเพจ โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย Elephant Hospital, TECC ได้เปิดเผยถึงกรณีลูกช้างไม่มีชื่อบาดเจ็บดังกล่าว ว่า
สงสัยกลัวน้อยหน้าที่อื่นที่มีแต่เคสเด็กรัวๆ วันนี้เราเลยมีเคสเด็กมาแอดมิดบ้างค่ะ 🥹
เด็กชายยังไม่มีชื่อ อายุ 1 วัน โดนแม่เตะ 🥺 หลังจากนั้นก็ล้มลงนอนและไม่สามารถลุกขึ้นได้ เจ้าของจึงรีบพาน้องมาแอดมิดที่ รพ .. จากการตรวจร่างกายพบว่าคนไข้มีสติตอบสนองได้ดี พบแผลถลอกตามลำตัวและใบหน้าฝั่งขวา ไม่พบภาวะเลือดออกภายใน ขาของน้องยังมีความรู้สึกและดิ้นได้ทุกขา แต่พบว่าบริเวณหัวไหล่ขวามีอาการบวม และช้างแสดงอาการเจ็บ เมื่อทำการ x-ray จึงพบว่าขาหน้าขวาท่อนบนของน้องหักค่ะ 😰
อย่างที่เราทราบกันดีว่าการที่กระดูกขาหน้าท่อนบน (humerus) ‘หัก’ ในช้างโตยังไม่มีเคสไหนสามารถรักษาให้หายได้เลยด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่าง อย่างไรก็ตามเคสนี้เป็นช้างเด็กที่ตัวเล็ก เราจึงยังมีความหวังว่าจะพอทำอะไรได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ 😇
คืนนี้คุณหมอได้ทำการพันพยุงขาน้องไว้ก่อน พรุ่งนี้คงมีเรื่องราวอีกมากมายรออยู่ค่ะ ขอให้สู้ไปด้วยกันนะเด็ก ฮึบบบบบบบบ ✌🏻
ด้าน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ให้ข้อมูลว่า การที่แม่ช้างทำร้ายลูกหลังคลอดเป็นหนึ่งในพฤติกรรม “สลัดลูกช้าง” ตามธรรมชาติของแม่ช้างบางตัว โดย เพจ ประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ถึงเรื่องกรณีแม่ช้างสลัดลูกช้างหลังคลอดดังนี้
ปัจจัยการพลัดหลงของลูกช้างป่านำมาสู่การ “สลัดลูกช้าง”กลไกธรรมชาติให้โขลงช้างดำรงชีวิตต่อไปได้
🐘1.กระบวนการในการดูแลประคับประคองถึงจุดสิ้นสุด ปัจจัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อลูกช้างป่าเกิดหลังจากการพยายามช่วยเหลือ ประคับประคองตามสัญชาตญาณของแม่ช้าง แม่รับ หรือโขลงช้างจนถึงที่สุดแล้วและลูกช้างไม่สามารถไปต่อด้วยได้ก็จะเกิดการ “สลัดลูกช้าง” ออกจากโขลง จากการพบลูกช้างป่าที่ถูกทิ้งไว้ในหลาย ๆ ตัว มักจะมีร่องรอยบาดแผลต่าง ๆ ปรากฏอยู่ตามตัว ที่บ่งบอกได้ว่าแม่ช้างและโขลงได้พยายามเข้าช่วยเหลืออย่างที่สุดแล้วและทิ้งในที่สุด
🐘2.พฤติกรรมแม่ช้างหลังคลอดลูก จะพยายามช่วยลูกช้างให้ลุกขึ้นยืนทันที ในบางครั้งแม่ช้างบางตัวอาจทำร้ายลูกจากความแปรปรวนของฮอร์โมนระหว่างตั้งท้องหรือเกิดความเครียดในระหว่างคลอด โดยการกระตุ้นของแม่ช้างจากการออกแรงสะกิดเพื่อประคองให้ลูกช้างลุกขึ้นยืนกินนมทันทีซึ่งอาจจะลงน้ำหนักที่ไม่เหมาะสม ทำให้ลูกช้างเกิดการบาดเจ็บนำมาซึ่งปัญหาเรื่องกระดูก กล้ามเนื้อ และตามโขลงไม่ได้ก็เกิดการทิ้งลูกช้างได้
ลูกช้างป่าที่พลัดหลงจากโขลงและโขลงนั้นได้ทิ้งลูกช้าง หรือ สลัดลูกช้างออกจากโขลงล้วนเกิดขึ้นหลังจากการพยายามช่วยประคับประคองจากแม่ช้าง แม่รับ และโขลงช้างอย่างเต็มที่ที่สุดแล้ว เมื่อลูกช้างมีความอ่อนแอ บาดเจ็บหรือมีปัญหาด้านร่างกายอื่น ๆ จนไม่สามารถเดินตามโขลงได้ทัน “การสลัดลูกช้าง” ออกจากโขลง จึงเป็นกลไกตามธรรมชาติของสังคมช้างป่าที่แม่ช้างหรือโขลงจำใจต้องทิ้งลูกช้าง เพื่อให้โขลงโดยรวมดำเนินชีวิตต่อไปได้
(อ้างอิงข้อมูลจากสถิติการพบเจอลูกช้างป่าพลัดหลงและกำพร้าแม่มาสรุปเป็นสาเหตุ)
ข้อมูลจาก:น.สพ.ภัทรพลมณีอ่อนหัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า