สุดหลอน! ‘House of Horror’ กับ 13 บ้านผีสิง รับเทศกาลฮาโลวีน

ฮาโลวีนสุดหลอน! เซ็นทรัลพัฒนาชวนคนกล้าท้าพิสูจน์ เปิด ‘House of Horror’ 13 บ้านผีสิง ในแคมเปญ “Thailand’s Halloween Fest 2025” ที่เซ็นทรัลทั่วประเทศ ชู Soft Power “ผีไทย” หลอนไม่แพ้ผีทั่วโลก เขย่าความหลอนสุดขีดกับ 13 บ้านผีสิงที่ 13 สาขาทั่วประเทศ แบบสมจริง ‘Immersive Playful Horror House’ จำลองสถานที่สุดเฮี้ยน ยกเครื่องเทศกาลฮาโลวีนเป็น ‘เฟสทีฟไลฟ์สไตล์เดสติเนชันระดับโลก’’ รวมทุกความสยองสุดสนุกแห่งปีไว้ที่เดียว
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อความยั่งยืนของไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ตอกย้ำเบอร์หนึ่ง “The Pioneer of Global Festive” ในทุกเทศกาล เดินหน้ายกระดับเซ็นทรัลทั่วไทยเป็นเฟสทีฟไลฟ์สไตล์เดสติเนชั่นระดับโลก พร้อมฉลองเทศกาลฮาโลวีน ในแคมเปญ “Thailand’s Halloween Fest 2025” ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2568 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘House of Horror: One House, Every Kind of Monster’ รวมทุกความสยองสุดสนุกแห่งปี เพื่อมอบประสบการณ์สร้างสีสันต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน อัดแน่นด้วยกิจกรรมและโปรโมชั่นสุดพิเศษตลอดทั้งเดือน
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ Halloween Festival ระดับโลกในไทยอย่างต่อเนื่อง ปีนี้นำตำนานผีไทยและอินเตอร์มาตีความใหม่ผ่าน 13 บ้านผีสิงใน 13 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ให้คนรุ่นใหม่ได้สนุก ท้าความกลัว และสัมผัสความหลอนแบบมีสไตล์ พร้อมผลักดัน Soft Power อย่างผีไทยสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยการออกแบบและการตกแต่งในศูนย์การค้ายังได้รับแรงบันดาลใจจาก Pop Culture และธีม Spooky-Chic ร่วมสมัย เพื่อทำให้บรรยากาศฉลองฮาโลวีนเข้าถึงง่ายและสนุกสำหรับทุกคน”
“นอกจากนี้ ยังสะท้อนอีกมิติความสนุกที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยเฉพาะที่ เซ็นทรัลเวิลด์ จัดเต็มในรูปแบบ Multi-Experience Festival ทั้งพาเหรดแฟนซีสุดน่ารัก กิจกรรม Trick or Treat มินิคอนเสิร์ตสร้างบรรยากาศ รวมถึงโซนเพ้นท์หน้า ชุด Costume และอุปกรณ์แต่งตัว ที่ให้ทุกคนได้แต่งตัวแบบจัดเต็มและอินไปกับเทศกาลฮาโลวีนในแบบที่ตัวเองชอบ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เด็กๆ หรือคนรุ่นใหม่” ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าว
ฮาโลวีนปีนี้! ชวนคนกล้าท้าพิสูจน์ 13 บ้านผีสิง House of Horror พร้อมกิจกรรมสุดมันส์
· HORROR HOUSE เปิดประสบการณ์หลอนขนหัวลุกใน 13 บ้านผีสิงกับ 13 คอนเซ็ปต์ที่เซ็นทรัล 13 สาขาทั่วประเทศ ในรูปแบบ Immersive Playful Horror House สำหรับคนทุกเจนฯ
- เซ็นทรัล พระราม 3 (30 ก.ย.-18 ต.ค. 68): สัมผัสความหลอนสั่นประสาท ตื่นเต้น เร้าใจ และเฮี้ยนกว่าที่เคยกับ ‘The Haunted Farm – ฟาร์มร้างเก่าแก่สุดเฮี้ยน’
- เซ็นทรัล อุดร (1-31 ต.ค. 68): เปิดบ้านผีสิงที่น่ากลัวที่สุดในอีสานตอนบน ‘The Ward – โรงพยาบาลร้างสุดหลอน’ สถานที่ที่ถูกทิ้งร้างมานาน เต็มไปด้วยบรรยากาศชวนขนหัวลุก
- เซ็นทรัล หาดใหญ่ (9-31 ต.ค. 68): ต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกระหว่างความเป็นและความตายกับ‘Nightmare District-เขตฝันร้าย’ พบกับประสบการณ์ความหลอนแบบ 360 องศา
- เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า (11-31 ต.ค. 68): จัดเต็มความสะพรึงต้อนรับฮาโลวีนกับ ‘Unleash the Fear - บ้านหวีดหลอน 2’ ในบรรยากาศลี้ลับ 5 ห้องสยองขวัญ
- เซ็นทรัล อยุธยา (15 ต.ค.-13 พ.ย. 68): สัมผัสสถานที่เฮี้ยนที่ถูกทิ้งร้าง ‘บ้านหวีดหลอน - Scream House’ เต็มไปด้วยเสียงกระซิบและเสียงโหยหวนที่ดังมาจากบ้านร้างแห่งนี้
และบ้านผีสิงที่เซ็นทรัลทั่วประเทศ: เซ็นทรัล มหาชัย (16 ต.ค.- 2 พ.ย. 68) ครั้งแรกในมหาชัยกับบ้านผีสิง ‘Haunted House-รวมตำนานผีไทย สุดเฮี้ยน’ เตรียมท้าทายความหลอนขนหัวลุกกับเรื่องเล่ากับผีไทยในตำนาน, เซ็นทรัล ศาลายา (21 ต.ค.- 3 พ.ย. 68) ท้าพิสูจน์ความหลอนขนหัวลุกกับ ‘โรงเรียนร้างวิญญาณหลอน - School Haunted’, เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี (21-29 ต.ค. 68) เชิญผู้กล้าเข้าไปท้าพิสูจน์ความจริงที่ถูกซ่อนอยู่กับตึกร้าง ‘อาถรรพ์ ชั้น 4’ ตึกเก่าใจกลางเมืองที่ถูกปล่อยให้เช่ามานานหลายปี, เซ็นทรัล ศรีราชา (22-31 ต.ค. 68) ข้ามประตูเข้าไปในโลกแห่งวิญญาณกับ ‘Yurei Night– ตำนานคืนหลอน ญี่ปุ่นยุคเอโดะ’ สัมผัสประสบการณ์ขนหัวลุกที่คุณจะไม่มีวันลืม, เซ็นทรัล ระยอง (23-26 ต.ค. 68) เมื่อทุกความสยองกำลังรอคอยคุณอยู่กับ ‘FREEZE-ตู้แช่ผี’ ขอท้าผู้กล้ามาพิสูจน์ความหลอนสั่นประสาทกับอาคารร้างที่ถูกปิดตายนานกว่า 10 ปี, เอสพละนาด รัชดา (24 ต.ค.-16 พ.ย. 68) เปิดความหลอนทุกโสตประสาทเสียงที่ได้ยิน สิ่งที่ได้เห็น และความเชื่อของคุณกับศิลปะแห่งความหลอน ‘ART MEETS FEAR’, เซ็นทรัล ลาดพร้าว (27-31 ต.ค. 68) ครั้งแรกที่เซ็นทรัล ลาดพร้าวเปิดประสบการณ์บ้านผีสิงกับ ‘Haunted Passage อุโมงค์วิญญาณต้องสาป’ และ เซ็นทรัล จันทบุรี (31 ต.ค.- 2 พ.ย. 68) ขอเชิญผู้กล้าตัวจิ๋วมาสนุกสุดหลอนกับบ้านผีสิงในรูปแบบ Inflatable ‘Halloween – บ้านผีเขาวงกต’ พร้อมกิจกรรมมากมาย
· HORROR SURPRISE – สนุกกับกิจกรรมสุด FUN ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ
- เซ็นทรัลเวิลด์: แลนด์มาร์กไลฟ์สไตล์เฟสทีฟระดับโลก ฉลองเทศกาลฮาโลวีนผ่านอีเวนต์ไฮไลต์ที่ตอบโจทย์คนทุกเจนฯ อาทิ
- Family Costume Parade พาเหรดแต่งชุดสุดน่ารักในคอนเซ็ปต์ Little Monster และ Trick or Treat แจกลูกอมและขนมทั่วศูนย์การค้าฯ (31 ต.ค.)
- Craft Village & Workshop (25-31 ต.ค.) งานคราฟต์สุดครีเอทีฟ ที่ Little Wonder ชั้น 6
- Halloween Music Stage ครีเอทไวบ์สุดสนุกรับฮาโลวีนกับมินิคอนเสิร์ตจากวงดนตรี ที่ชั้น 1
- Art Exhibition & Attraction คอลแลบอาร์ตทิสต์ชื่อดัง เนรมิตพื้นที่เป็นงานอาร์ต “The Haunted Gallery” ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Siamese Yokai’ ผสานตำนานพื้นบ้านไทยเข้ากับวัฒนธรรมโยไคญี่ปุ่น
- HALLOWEEN FUN ACTIVITY: เซ็นทรัล รามอินทรา (4 ต.ค.) สนุกกับ Halloween Yoga, เซ็นทรัล อุดร (26 ต.ค.) การแข่งขันสุดมันส์ “Monster on the Race – ผีนักวิ่ง” และ เซ็นทรัล โคราช (31 ต.ค.) งานวิ่งสุดหลอนสยองคืนปล่อยผี Halloween Ghost Run ที่เดียวในโคราช
- SCARY TROOP: ขบวนพาเหรดแฟนซีผีสุดครีเอทีฟ รวมความน่ารักสุดหลอนของผีไทย-อินเตอร์, เด็กๆ และเพื่อนซี้ 4 ขา เติมเต็มบรรยากาศฮาโลวีนให้ครึกครื้น พบกันที่เซ็นทรัล 20 สาขาทั่วประเทศ
- SPOOKY WORKSHOP: เวิร์กช็อปสุดครีเอทีฟในบรรยากาศฮาโลวีน ชวนทุกคนมาปล่อยไอเดียงาน Art & Craft สุดสนุก ที่เซ็นทรัล 28 สาขาทั่วประเทศ
- HALLOWEEN MARKET: มาร์เก็ตในบรรยากาศสุดหลอนที่มีสินค้าฮาโลวีนไฮไลต์ ทั้งของตกแต่ง ของใช้ และไอเท็มสุดยูนีค มาให้เลือกช้อปกันแบบจัดเต็ม
· HORROR DEAL – รวมโปรโมชั่นกิน-ช้อปสนุกสุดหลอนต้อนรับฮาโลวีน
Fash-Feast-Fear Mission กิน-ช้อปรับตั๋วหนังฟรี! สมาชิกใหม่ Central X เมื่อกิน-ช้อปครบ 500 บาท/ใบเสร็จ ที่ร้านค้าและอาหารเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 10 -31 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาตามที่กำหนด (ยกเว้นเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ และเซ็นทรัล กระบี่) รับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema หรือ Major Cineplex จำนวน 1 ใบ/สิทธิ์/ท่านตลอดรายการ* (จำกัดจำนวนบัตรชมภาพยนตร์ หรือจนกว่าจำนวนบัตรชมภาพยนตร์จะหมด) *เงื่อนไขเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนด
