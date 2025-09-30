ส่องความน่ารักงานประกวดแมวที่บูดาเปสต์

สหพันธ์แมวโลก (The World Cat Federation - WCF) จัดงานประกวดแมวที่บูดาเปสต์ ประเทศฮังการีเป็นครั้งแรกในรอบสิบปี โดยบรรดาเหล่าคนรักแมวได้มารวมตัวกันที่ศูนย์กีฬาอังยาลเฟิลด์ (Angyalföld) เพื่อเข้าร่วมงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน ที่ผ่านมา
WCF มอบรางวัลให้กับแมวและเจ้าของแมวเป็นประจำทุกปี โดยอิงตามระบบคะแนนที่ทาง WCF เป็นผู้กำหนด อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เข้าร่วมงานประกวดแมวที่บูดาเปสต์ส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจการแข่งขันมากนัก เพราะสนใจที่จะชมน้องแมวที่น่ารักมากกว่า
เว็บไซต์ขององค์กรระบุว่า แมวพันธุ์อะบิสซิเนียนจากรัสเซียยังคงครองตำแหน่งแมวยอดเยี่ยมประจำปี 2025 ของ WCF ด้วยคะแนน 16,525 คะแนน ตามมาด้วยแมวสฟิงซ์สายพันธุ์แคนาดาจากฝรั่งเศสเพศผู้ 15,282 คะแนน และแมวพันธุ์รัสเซียนแร็กดอลล์เพศผู้ 14,727 คะแนน
นอกเหนือจากการจัดอันดับแล้ว จุดประสงค์หลักของงานนี้ คือ เน้นย้ำถึงความแตกต่างระหว่างผู้เพาะพันธุ์แมวที่ถูกกฎหมายกับผิดกฎหมาย พร้อมทั้งการส่งเสริมความตระหนักเกี่ยวกับการดูแลสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ
ภายในงานยังมีการแข่งขัน การบรรยาย และกิจกรรมสำหรับเด็กๆ อีกด้วย ผู้เข้าชมงานมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์แมวต่างๆ ที่บูธ และสมาคมอนุรักษ์สายพันธุ์แมวได้นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ทั้งนี้ สหพันธ์แมวโลก มีประวัติอันยาวนาน ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม 1988 (พ.ศ. 2531) ที่เมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล แต่ปัจจุบันองค์กรได้จดทะเบียนในประเทศเยอรมนีแล้ว