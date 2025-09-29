กุ้ยโจวเปิดใช้ “สะพานสูงที่สุดในโลก” ข้ามแกรนด์แคนยอน ฮวาเจียง

จีนเปิดตัวสะพานข้ามโกรกธารในกุ้ยโจว สูงกว่า 600 เมตร ครองสถิติสะพานที่สูงสุดในโลก
วันอาทิตย์ (28 ก.ย.) ที่ผ่านมา สำนักข่าวซินหัว สื่อทางการของจีน รายงานว่า มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนได้เปิดใช้งานสะพานข้ามโกรกธาร “ฮวาเจียง” หรือแกรนด์แคนยอน ฮวาเจียง ซึ่งเป็นสะพานที่สูงสุดในโลก และลดเวลาเดินทางข้ามหุบเขาลึกจากเดิม 2 ชั่วโมงเหลือเพียง 2 นาที
รายงานระบุว่าสะพานข้ามโกรกธารฮวาเจียง ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงของกุ้ยโจว มีช่วงสะพานหลักยาว 1,420 เมตร สูงเหนือแม่น้ำเป่ยผานด้านล่าง 625 เมตร ซึ่งสูงกว่าสะพานโกลเดนเกตในนครซานฟรานซิสโกของสหรัฐฯ เกือบ 9 เท่า กลายเป็นสะพานแขวนแบบโครงสร้างเหล็กถักที่มีช่วงสะพานยาวที่สุดในโลกที่สร้างบนพื้นที่ภูเขา
สะพานแห่งนี้ที่มีความยาวรวม 2,890 เมตร ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานแห่งใหม่ล่าสุดของโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วของจีน ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างนาน 3 ปี และพาดข้ามโกรกธารฮวาเจียง หรือแกรนด์แคนยอนฮวาเจียง เจ้าของฉายา “รอยแยกของโลก”
อนึ่ง อดีตสะพานที่สูงสุดในโลก ซึ่งข้ามแม่น้ำเป่ยผานเช่นกัน ตั้งอยู่ห่างจากสะพานข้ามโกรกธารฮวาเจียงเพียงกว่า 100 กิโลเมตร เปิดใช้งานเมื่อปี 2016 มีระยะความสูงจากพื้นผิวสะพานถึงพื้นผิวแม่น้ำด้านล่างอยู่ที่ 565.4 เมตร
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา “กุ้ยโจว” หนึ่งในมณฑลที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดของจีน ได้ก่อสร้างสะพานในพื้นที่ภูเขาสูงมากกว่า 30,000 แห่ง ซึ่งสามแห่งจัดอยู่ในกลุ่มสะพานที่สูงสุดในโลก โดยสะพานเกือบครึ่งหนึ่งของกุ้ยโจวจัดอยู่ในกลุ่มสะพานที่สูงสุด 100 อันดับแรกของโลก
