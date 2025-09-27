27 กันยายน “วันท่องเที่ยวโลก” ปีนี้ยึดแนวคิด “การท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน”

27 กันยายน เป็น “วันท่องเที่ยวโลก” (World Tourism Day) ที่ตั้งขึ้นโดย องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ ปีนี้ชูคอนเซปต์ การท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน (Tourism and Sustainable Transformation)
องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization : UNWTO) กำหนดให้วันที่ 27 กันยายน เป็น “วันท่องเที่ยวโลก” (World Tourism Day)
วันท่องเที่ยวโลก ถือเป็นวันที่ได้รับการรับรองมานานกว่า 40 ปีแล้ว มีการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1980 จากมติเห็นชอบของที่ประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน ค.ศ.1979 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้มนุษย์ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยว ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม
ทั้งนี้ วันท่องเที่ยวโลก ปี 2025 ได้กำหนดหัวข้อประจำปี (Theme) เพื่อสะท้อนประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว คือ “Tourism and Sustainable Transformation” หรือ “การท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน” เพื่อเน้นย้ำถึงศักยภาพการเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวในฐานะตัวขับเคลื่อนแห่งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกวัฒนธรรม และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีต่อการท่องเที่ยวทั่วโลก นำไปสู่การกำหนดบทบัญญัติแผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสากลในอนาคต
โดยปีนี้ มีการจัดงานประชุมขึ้นที่เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง 27-29 ก.ย. 2025