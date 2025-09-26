“น้องข้าวต้ม” ลูกสาวแห่งชาติ ซุปตาร์สัตว์ดวงใหม่ ชาวเน็ตส่งกำลังใจให้ ปลอดภัยแข็งแรงในเร็ววัน

พาไปรู้จักกับ “น้องข้าวต้ม” ลูกช้างป่าพลัดหลงที่ถุฏยกให้เป็น “ลูกสาวแห่งชาติ” ซุปตาร์สัตว์ขวัญใจชาวโซเชียลตัวใหม่ ที่ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจ ให้น้องแข็งแรงในเร็ววัน
“น้องข้าวต้ม”หรือที่หลาย ๆ คนเรียกว่า “ข้าวต้มน้อย”เป็นลูกช้างป่าเพศเมียแรกเกิดที่พลัดหลงจากแม่ในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีอายุเมื่อแรกพบไม่เกิน 1 สัปดาห์ มีน้ำหนัก 118 กิโลกรัม
โดยเมื่อวันที่ 21 กันยายน 68 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบลูกช้างป่าเพศเมียในสภาพอ่อนแรงและบาดเจ็บ จึงเข้าช่วยเหลือและตั้งชื่อว่า “ข้าวต้ม” เนื่องจากได้ป้อนน้ำข้าวต้มเพื่อให้พลังงาน
ต่อมาวันที่ 22 กันยายน ทางกรมอุทยานฯ ได้เคลื่อนย้ายน้องข้าวต้มไปยังศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก โดยมีทีมสัตวแพทย์ดูแลตลอดการเดินทาง
ส่วนด้านแม่ช้าง เจ้าหน้าที่รายงานว่าได้กลับเข้าฝูงแล้ว และฝูงช้างได้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เดิมไปไกลหลายกิโลเมตร
จากนั้นในวันที่ 23 กันยายน ทางทีมสัตวแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดเผยผลการตรวจสุขภาพน้องข้าวต้มว่า พบภาวะโครงสร้างร่างกายผิดปกติแต่กำเนิดหลายจุด แต่ไม่พบการแตกหักของกระดูก
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำชับให้ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ดูแล “น้องข้าวต้ม” ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและโอกาสฟื้นตัวแข็งแรงโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้เป็นที่น่าชื่นใจเป็นอย่างมากหลังเรื่องราวการช่วยเหลือน้องข้าวต้มถูกเผยแพร่ออกไป ได้กลายเป็นไวรัลว่อนโซเชียล ทำให้ชาวเน็ต คนรักสัตว์ คนรักช้าง ร่วมส่งกำลังใจให้น้องปลอดภัย แข็งแรง และสามารถลุกขึ้นเดินได้ในเร็ววัน
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่น่าประทับใจก็คือ ผู้คนในวงการช้างไทย และปางช้างต่าง ๆ ที่ทราบเรื่องน้องข้าวต้ม เช่นที่ ปางช้างแม่แตง วังช้างแลเพนียด สวนนงนุชพัทยา และร่มแดนช้าง ต่างช่วยกันรีดนมจากแม่ช้างที่เพิ่งตกลูก แล้วส่งมาแบ่งให้น้องข้าวต้มได้ดื่มกินอีกด้วย รวมถึงมีทีมสัตว์แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านช้าง ระดมกำลังกันมาช่วยน้องข้าวต้มกันอย่างคึกคัก
ขณะที่ในวันที่ 24 กันยายน 2568 ทางกรมอุทยานฯ ได้รายงานว่า “น้องข้าวต้ม” มีอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มมีแรงมากขึ้นและสามารถพยายามจะลุกขึ้นยืนได้เอง
สัตวแพทย์หญิงณฐนน ปานเพ็ชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากและศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก พร้อมด้วยสัตวแพทย์หญิงลักษณา ประสิทธิชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ, สัตวแพทย์หญิงกานต์พิชชา หาญอาษา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และทีมงานจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ได้รายงานความคืบหน้าอาการของลูกช้างป่า "ข้าวต้ม" ยังคงกินนมได้ดีและมีระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
อย่างไรก็ตาม ทีมสัตวแพทย์ยังคงให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
ทั้งนี้ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานฯ ได้ยืนยันว่าจะให้การดูแลรักษาลูกช้าง “ข้าวต้ม” อย่างเต็มที่และใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ
นอกจากนี้ กรมอุทยานฯ ยังเผยสาเหตุ “การสลัดลูก” ที่ถือเป็นธรรมชาติของช้างป่า จากกรณีน้องข้าวต้ม โดย น.สพ.ภัทรพล มณีอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้อธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ลูกช้างพลัดหลงจากฝูง โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ “พลัดหลง” และ “สลัด” ซึ่งแม่ช้างอาจจำใจต้องทิ้งลูกด้วยเหตุผลต่าง ๆ โดยสรุปเป็น 6 สาเหตุหลัก ดังนี้
1.กิจกรรมของมนุษย์: เช่น แรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะ หรือการไล่โดยคนทั่วไปที่ทำให้ฝูงตกใจวิ่งหนี
2.ภัยธรรมชาติ: เช่น น้ำป่า หรือหลุมยุบจากเหมืองเก่าที่กัดเซาะ
3. การเรียนรู้ไม่เพียงพอ: เช่น แม่ช้างมือใหม่ที่ขาดประสบการณ์ หรือลูกช้างซุกซน
4. โรคภัยไข้เจ็บ: โดยเฉพาะโรคเฮอร์ปีส์ไวรัส (EEHV) ที่ทำให้ลูกช้างเสียชีวิตได้ และกลไกธรรมชาติของฝูงที่จะขับลูกช้างป่วยออกเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
5.ปัญหาพันธุกรรม: เช่น โครงสร้างร่างกายผิดปกติ หรือภูมิคุ้มกันต่ำ
6. การบาดเจ็บในป่า: เช่น อุบัติเหตุหรือบาดแผลจากการใช้ชีวิตตามธรรมชาติ
นายสัตวแพทย์ภัทรพล ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การดูแลลูกช้างพลัดหลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น โอกาสในการส่งคืนฝูงหากไม่มีปัญหาสุขภาพร้ายแรง หรือการพิจารณาการดูแลในระยะยาวหากถูกสลัดทิ้ง สำหรับการช่วยเหลือ “ข้าวต้ม” ไม่เพียงเป็นการช่วยชีวิตลูกช้างเพียงตัวเดียว แต่ยังเป็นการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์ช้างป่าของไทยในอนาคต หากไม่มีปัญหาสุขภาพร้ายแรงมีโอกาสส่งคืนฝูงได้หากพบฝูงและฝูงอยู่ใกล้ กรณีถูกสลัดทิ้ง จะพิจารณาจาก 3 ปัจจัย คือ การติดเชื้อ, อาการบาดเจ็บ, และความผิดปกติทางร่างกาย
ทั้งนี้ กรมอุทยานฯ จะยังคงติดตามและรายงานความคืบหน้าอาการของ "ข้าวต้ม" อย่างต่อเนื่อง ต่อไป
สำหรับพังข้าวต้ม หรือ น้องข้าวต้ม หรือข้าวต้มน้อย ลูกช้างป่าพลัดหลง ที่น่ารักน่าเอ็นดู วันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งซุปตาร์สัตว์ตัวใหม่ ที่ชาวเน็ต คนรักสัตว์ และคนรักช้าง ต่างร่วมส่งกำลังใจให้น้องปลอดภัย แข็งแรง และสามารถลุกขึ้นเดินได้ในเร็ววัน
เรียกได้ว่าตอนนี้น้องข้าวต้ม กำลังครองใจชาวเน็ต จนหลายคนถึงกับให้ตำแหน่ง “ลูกสาวแห่งชาติ” ไปครองเลยทีเดียว