“น้องข้าวต้ม” ลูกสาวแห่งชาติ ซุปตาร์สัตว์ดวงใหม่ ชาวเน็ตส่งกำลังใจให้ ปลอดภัยแข็งแรงในเร็ววัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


น้องข้าวต้ม ลูกสาวแห่งชาติ ซุปตาร์สัตว์ดวงใหม่ (ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
พาไปรู้จักกับ “น้องข้าวต้ม” ลูกช้างป่าพลัดหลงที่ถุฏยกให้เป็น “ลูกสาวแห่งชาติ” ซุปตาร์สัตว์ขวัญใจชาวโซเชียลตัวใหม่ ที่ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจ ให้น้องแข็งแรงในเร็ววัน

“น้องข้าวต้ม”หรือที่หลาย ๆ คนเรียกว่า “ข้าวต้มน้อย”เป็นลูกช้างป่าเพศเมียแรกเกิดที่พลัดหลงจากแม่ในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีอายุเมื่อแรกพบไม่เกิน 1 สัปดาห์ มีน้ำหนัก 118 กิโลกรัม

โดยเมื่อวันที่ 21 กันยายน 68 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบลูกช้างป่าเพศเมียในสภาพอ่อนแรงและบาดเจ็บ จึงเข้าช่วยเหลือและตั้งชื่อว่า “ข้าวต้ม” เนื่องจากได้ป้อนน้ำข้าวต้มเพื่อให้พลังงาน

ต่อมาวันที่ 22 กันยายน ทางกรมอุทยานฯ ได้เคลื่อนย้ายน้องข้าวต้มไปยังศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก โดยมีทีมสัตวแพทย์ดูแลตลอดการเดินทาง

ส่วนด้านแม่ช้าง เจ้าหน้าที่รายงานว่าได้กลับเข้าฝูงแล้ว และฝูงช้างได้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เดิมไปไกลหลายกิโลเมตร

จากนั้นในวันที่ 23 กันยายน ทางทีมสัตวแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดเผยผลการตรวจสุขภาพน้องข้าวต้มว่า พบภาวะโครงสร้างร่างกายผิดปกติแต่กำเนิดหลายจุด แต่ไม่พบการแตกหักของกระดูก

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำชับให้ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ดูแล “น้องข้าวต้ม” ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและโอกาสฟื้นตัวแข็งแรงโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้เป็นที่น่าชื่นใจเป็นอย่างมากหลังเรื่องราวการช่วยเหลือน้องข้าวต้มถูกเผยแพร่ออกไป ได้กลายเป็นไวรัลว่อนโซเชียล ทำให้ชาวเน็ต คนรักสัตว์ คนรักช้าง ร่วมส่งกำลังใจให้น้องปลอดภัย แข็งแรง และสามารถลุกขึ้นเดินได้ในเร็ววัน

ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่น่าประทับใจก็คือ ผู้คนในวงการช้างไทย และปางช้างต่าง ๆ ที่ทราบเรื่องน้องข้าวต้ม เช่นที่ ปางช้างแม่แตง วังช้างแลเพนียด สวนนงนุชพัทยา และร่มแดนช้าง ต่างช่วยกันรีดนมจากแม่ช้างที่เพิ่งตกลูก แล้วส่งมาแบ่งให้น้องข้าวต้มได้ดื่มกินอีกด้วย รวมถึงมีทีมสัตว์แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านช้าง ระดมกำลังกันมาช่วยน้องข้าวต้มกันอย่างคึกคัก

ขณะที่ในวันที่ 24 กันยายน 2568 ทางกรมอุทยานฯ ได้รายงานว่า “น้องข้าวต้ม” มีอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มมีแรงมากขึ้นและสามารถพยายามจะลุกขึ้นยืนได้เอง

สัตวแพทย์หญิงณฐนน ปานเพ็ชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากและศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก พร้อมด้วยสัตวแพทย์หญิงลักษณา ประสิทธิชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ, สัตวแพทย์หญิงกานต์พิชชา หาญอาษา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และทีมงานจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ได้รายงานความคืบหน้าอาการของลูกช้างป่า "ข้าวต้ม" ยังคงกินนมได้ดีและมีระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ

อย่างไรก็ตาม ทีมสัตวแพทย์ยังคงให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

ทั้งนี้ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานฯ ได้ยืนยันว่าจะให้การดูแลรักษาลูกช้าง “ข้าวต้ม” อย่างเต็มที่และใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ

นอกจากนี้ กรมอุทยานฯ ยังเผยสาเหตุ “การสลัดลูก” ที่ถือเป็นธรรมชาติของช้างป่า จากกรณีน้องข้าวต้ม โดย น.สพ.ภัทรพล มณีอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้อธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ลูกช้างพลัดหลงจากฝูง โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ “พลัดหลง” และ “สลัด” ซึ่งแม่ช้างอาจจำใจต้องทิ้งลูกด้วยเหตุผลต่าง ๆ โดยสรุปเป็น 6 สาเหตุหลัก ดังนี้

1.กิจกรรมของมนุษย์: เช่น แรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะ หรือการไล่โดยคนทั่วไปที่ทำให้ฝูงตกใจวิ่งหนี
2.ภัยธรรมชาติ: เช่น น้ำป่า หรือหลุมยุบจากเหมืองเก่าที่กัดเซาะ
3. การเรียนรู้ไม่เพียงพอ: เช่น แม่ช้างมือใหม่ที่ขาดประสบการณ์ หรือลูกช้างซุกซน
4. โรคภัยไข้เจ็บ: โดยเฉพาะโรคเฮอร์ปีส์ไวรัส (EEHV) ที่ทำให้ลูกช้างเสียชีวิตได้ และกลไกธรรมชาติของฝูงที่จะขับลูกช้างป่วยออกเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
5.ปัญหาพันธุกรรม: เช่น โครงสร้างร่างกายผิดปกติ หรือภูมิคุ้มกันต่ำ
6. การบาดเจ็บในป่า: เช่น อุบัติเหตุหรือบาดแผลจากการใช้ชีวิตตามธรรมชาติ

นายสัตวแพทย์ภัทรพล ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การดูแลลูกช้างพลัดหลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น โอกาสในการส่งคืนฝูงหากไม่มีปัญหาสุขภาพร้ายแรง หรือการพิจารณาการดูแลในระยะยาวหากถูกสลัดทิ้ง สำหรับการช่วยเหลือ “ข้าวต้ม” ไม่เพียงเป็นการช่วยชีวิตลูกช้างเพียงตัวเดียว แต่ยังเป็นการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์ช้างป่าของไทยในอนาคต หากไม่มีปัญหาสุขภาพร้ายแรงมีโอกาสส่งคืนฝูงได้หากพบฝูงและฝูงอยู่ใกล้ กรณีถูกสลัดทิ้ง จะพิจารณาจาก 3 ปัจจัย คือ การติดเชื้อ, อาการบาดเจ็บ, และความผิดปกติทางร่างกาย

ทั้งนี้ กรมอุทยานฯ จะยังคงติดตามและรายงานความคืบหน้าอาการของ "ข้าวต้ม" อย่างต่อเนื่อง ต่อไป

สำหรับพังข้าวต้ม หรือ น้องข้าวต้ม หรือข้าวต้มน้อย ลูกช้างป่าพลัดหลง ที่น่ารักน่าเอ็นดู วันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งซุปตาร์สัตว์ตัวใหม่ ที่ชาวเน็ต คนรักสัตว์ และคนรักช้าง ต่างร่วมส่งกำลังใจให้น้องปลอดภัย แข็งแรง และสามารถลุกขึ้นเดินได้ในเร็ววัน

เรียกได้ว่าตอนนี้น้องข้าวต้ม กำลังครองใจชาวเน็ต จนหลายคนถึงกับให้ตำแหน่ง “ลูกสาวแห่งชาติ” ไปครองเลยทีเดียว

น้องข้าวต้ม ลูกสาวแห่งชาติ ซุปตาร์สัตว์ดวงใหม่ (ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)

