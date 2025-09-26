ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง “เกียวโต” เป็นเหตุให้นักเรียนญี่ปุ่น ต้องเปลี่ยนไปทัศนศึกษาเมืองอื่น

เกียวโต เผชิญปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง ส่งผลกระทบให้โรงเรียนในญี่ปุ่น เริ่มเลี่ยงไปทัศนศึกษาในเมืองอื่น เนื่องจากไม่สามารถจัดการแผนท่องเที่ยวได้ตามตารางเวลา
เมืองมรดกโลก “เกียวโต” อดีตเมืองหลวงของญี่ปุ่น เผชิญภาวะ “Overtourism” หรือ “นักท่องเที่ยวล้นเมือง" ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่หลังช่วงการระบาดของโควิด ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวเมือง ไม่ว่าจะเป็นความแออัดวุ่นวาย หรือความไร้มารยาท ไร้ระเบียบของนักท่องเที่ยว
โดยล่าสุดเกิดปัญหาใหม่ คือ กระทบต่อการมาทัศนศึกษาของนักเรียนญี่ปุ่น โดยสำนักข่าวอาซาฮี ชิมบุน รายงานว่า โรงเรียนมัธยมต้น นิชิ-อิเคะบุคุโระ จากกรุงโตเกียว ตัดสินใจยกเลิกทริปเกียวโต–นารา และเปลี่ยนไปจัดที่ภูมิภาคชิโกกุแทน หลังประสบปัญหารถติดและเบียดเสียดกับนักท่องเที่ยวจำนวนมากเมื่อปีก่อน ทำให้นักเรียนหลายกลุ่มไม่สามารถเยี่ยมชมสถานที่สำคัญได้ครบตามแผน
มีรายงานว่านักเรียนบางกลุ่มต้องเดินเท้ากว่า 13 กิโลเมตรเพื่อไปถึงศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ เนื่องจากไม่สามารถขึ้นรถบัสใกล้วัดคินคะคุจิที่แน่นขนัดได้ ขณะที่ครูที่ร่วมเดินทางก็ยอมรับว่าทริปนั้นสร้างความเหน็ดเหนื่อยอย่างมาก
การเปลี่ยนแปลงจุดหมายไปยังภูมิภาคอื่น ผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงเห็นด้วย โดยมองว่าปลอดภัยและให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงมากขึ้น
ทั้งนี้ข้อมูลจากเทศบาลเกียวโตระบุว่า ในปี 2024 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 10 ล้านคน (เมื่อรวมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นด้วย มีปริมาณสูงมากกว่า 56 ล้านคน) สูงเป็นอันดับสองรองจากปี 2015
ส่วนจำนวนนักเรียนที่มาเข้าทัศนศึกษาลดลงเหลือ 750,000 คน หรือลดลง 7.4% จากปีก่อน แม้เกียวโตยังเป็นจุดหมายยอดนิยมต่อเนื่อง 7 ปีของการทัศนศึกษา แต่หลายโรงเรียนเริ่มพิจารณาไปเมืองอื่น เช่น คานาซาวะ และฮาโกดาเตะ ซึ่งเดินทางสะดวก ตรงเวลา และรองรับนักเรียนได้ดีกว่า
ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า หากแนวโน้มนี้ดำเนินต่อไป เกียวโตอาจสูญเสียความเป็น “เมืองทัศนศึกษาอันดับหนึ่ง” ของประเทศญี่ปุ่นในอนาคตอันใกล้
