ย้อมไทม์ไลน์ “น้องข้าวต้ม” ช้างป่าน้อยพลัดหลงจากแม่ที่ทองผาภูมิ

พาย้อนไทม์ไลน์ “น้องข้าวต้ม” ช้างป่าน้อยวัย 1 สัปดาห์ที่พลัดหลงจากแม่ในพื้นที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งล่าสุดทางทีมสัตวแพทย์ได้ตรวจพบภาวะโครงสร้างร่างกายผิดปกติแต่กำเนิด แต่น้องก็ยังพยายามที่จะลุกขึ้นเดินเอง ด้านชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจ ให้น้องแข็งแรงในเร็ววัน
สำหรับ “น้องข้าวต้ม” เป็นลูกช้างป่าเพศเมียแรกเกิดที่พลัดหลงจากแม่ในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีอายุประมาณ 1 สัปดาห์ น้ำหนัก 118 กิโลกรัม
โดยเมื่อวันที่ 21 กันยายน 68 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบลูกช้างป่าเพศเมียในสภาพอ่อนแรงและบาดเจ็บ จึงเข้าช่วยเหลือและตั้งชื่อว่า “ข้าวต้ม” เนื่องจากได้ป้อนน้ำข้าวต้มเพื่อให้พลังงาน
ต่อมาวันที่ 22 กันยายน ทางกรมอุทยานฯ ได้เคลื่อนย้ายน้องข้าวต้มไปยังศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก โดยมีทีมสัตวแพทย์ดูแลตลอดการเดินทาง
ส่วนด้านแม่ช้าง เจ้าหน้าที่รายงานว่าได้กลับเข้าฝูงแล้ว และฝูงช้างได้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เดิมไปไกลหลายกิโลเมตร
จากนั้นในวันที่ 23 กันยายน ทางทีมสัตวแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดเผยผลการตรวจสุขภาพน้องข้าวต้มว่า พบภาวะโครงสร้างร่างกายผิดปกติแต่กำเนิดหลายจุด แต่ไม่พบการแตกหักของกระดูก
ด้านนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำชับให้ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ดูแล “น้องข้าวต้ม” ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและโอกาสฟื้นตัวแข็งแรงโดยเร็วที่สุด
และล่าสุดในวันที่ 24 กันยายน 2568 ทางกรมอุทยานฯ ได้รายงานว่า “น้องข้าวต้ม” มีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เริ่มมีแรงมากขึ้นและสามารถพยายามจะลุกขึ้นยืนได้เอง
อย่างไรก็ตาม ทีมสัตวแพทย์ยังคงให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
ซึ่งทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานฯ ได้ยืนยันว่าจะให้การดูแลรักษาลูกช้าง “ข้าวต้ม” อย่างเต็มที่และใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ
และที่น่าชื่นใจเป็นอย่างมากก็คือ ปางช้างต่างๆ ที่ทราบเรื่องน้องข้าวต้ม เช่นที่ปางช้างแม่แตง วังช้างแลเพนียด หรือสวนนงนุช ต่างช่วยกันรีดนมจากแม่ช้างที่เพิ่งตกลูก แล้วส่งมาแบ่งให้น้องข้าวต้มได้ดื่มกินอีกด้วย
ด้านชาวเน็ตและคนรักสัตว์ ต่างร่วมส่งกำลังใจให้น้องปลอดภัย แข็งแรง และสามารถลุกขึ้นเดินได้ในเร็ววัน เรียกได้ว่าตอนนี้ “น้องข้าวต้ม” กำลังครองใจชาวเน็ต จนหลายคนถึงกับให้ตำแหน่งลูกสาวแห่งชาติไปครองเลยทีเดียว
