PetGeneX และ NIA ร่วมกับ KTC นำเสนอนวัตกรรมสเต็มเซลล์เพื่ออนาคตสุขภาพสัตว์เลี้ยง

PetGeneX ธนาคารสเต็มเซลล์สำหรับสัตว์เลี้ยง และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA ร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “เคทีซี” จัดงานเสวนา “ครั้งแรกของนวัตกรรมสเต็มเซลล์ในสัตว์เลี้ยง PetGeneX Future Health, Forever Love” นำเสนอองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการฟื้นฟูและยืดอายุขัยของสัตว์เลี้ยง ตอบรับเทรนด์ Pet Parenting ที่เติบโตต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศ สอดคล้องกับข้อมูลจากเคทีซีที่พบว่าสมาชิกมีการใช้จ่ายในหมวดสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มียอดรวมกว่า 730 ล้านบาทในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2568 สะท้อนให้เห็นว่าความรักต่อสัตว์เลี้ยงวันนี้ถูกยกระดับจากการดูแลทั่วไป สู่การลงทุนด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ร่วมก่อตั้ง PetGeneX กล่าวว่า ความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ผสานกับนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญ ไม่ได้หมายถึงเพียงการรักษาโรค แต่คือการมอบโอกาสใหม่ให้สัตว์เลี้ยงได้มีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพ เพื่อให้พวกเขายังคงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว และได้อยู่เคียงข้างคนที่รักไปตราบนานที่สุด PetGeneX คือ ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ให้บริการคัดแยก เพาะเลี้ยง และจัดเก็บสเต็มเซลล์ด้วยมาตรฐานระดับสากล นำเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับระบบชีวภาพของสัตว์เลี้ยง โดยเน้นการเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิดจากแหล่งสำคัญ เช่น เลือด ไขมัน และสายสะดือ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ในการดูแลรักษาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 13485:2016 เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดของการจัดเก็บสเต็มเซลล์ รองรับการเก็บรักษาได้ยาวนานสูงสุดถึง 20 ปี ซึ่งไม่เพียงเป็นการปกป้องสุขภาพในระยะยาว แต่ยังเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างยั่งยืนในอนาคต
ดร.พงศกร กันหอม นักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และผู้ร่วมก่อตั้ง PetGeneX เผยว่า เราทำหน้าที่หลักในการดูแลสเต็มเซลล์ของสัตว์เลี้ยงให้อยู่ในสภาวะที่ดีที่สุด ด้วยมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยที่เข้มงวด เพราะเราเชื่อว่าทุกเซลล์ที่แข็งแรงและพร้อมใช้งาน คือการสร้างความมั่นใจให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงว่าพวกเขายังมีทางเลือกและความหวังสำหรับการดูแลสุขภาพของเพื่อนที่เขารักมากที่สุด โดยในเชิงการแพทย์ เซลล์ต้นกำเนิดประเภท Mesenchymal Stem Cells (MSCs) ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีศักยภาพในการฟื้นฟูและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ลดการอักเสบเรื้อรัง และสนับสนุนการรักษาโรคที่ซับซ้อน เช่น ข้อเสื่อม ตับหรือไตเสื่อม รวมถึงการบาดเจ็บของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ การจัดเก็บและเตรียมเซลล์เหล่านี้ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานมากที่สุด คือการมอบอนาคตใหม่ด้านสุขภาพให้กับสัตว์เลี้ยง และยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการดูแลสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะหน่วยงานหลักด้านนวัตกรรมของประเทศ ได้พัฒนาบทบาทจากผู้สนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Enabler) สู่การเป็นผู้ประสานงานเชื่อมโยงระบบนวัตกรรม (System Integrator) และปัจจุบันยกระดับเป็น ผู้กำหนดทิศทางนวัตกรรม (Focal Conductor) ที่ทำหน้าที่สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพื่อกำหนดทิศทางนวัตกรรมของประเทศให้เดินไปอย่างเป็นเอกภาพ การสนับสนุนโครงการ PetGeneX ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงก้าวสำคัญที่สะท้อนบทบาทของ NIA ในการเชื่อมโยงผลงานวิจัยและเทคโนโลยีไทยให้ก้าวข้ามจากห้องแล็บออกมาสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์ และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค แต่คือการแสดงให้เห็นถึง ศักยภาพของประเทศไทยในการบ่มเพาะนวัตกรรมที่มีคุณค่า และสามารถต่อยอดสู่การสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้กับสังคม
นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” กล่าวว่า ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อความสุขอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็น รูปแบบการใช้ชีวิต ที่สะท้อนความผูกพันเสมือนสมาชิกในครอบครัว หรือที่เรียกว่า Pet Parenting ซึ่งเป็นเทรนด์ที่เติบโตต่อเนื่องทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย เจ้าของสัตว์เลี้ยงพร้อมลงทุนมากขึ้นในด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต เพื่อให้น้องหมาและน้องแมวอยู่กับเราได้นานที่สุดข้อมูลจากสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2568 พบว่ายอดใช้จ่ายในหมวดสัตว์เลี้ยง เติบโตขึ้น 10% จากปีก่อนผู้ถือบัตรทุกช่วงวัยยังคงมีการใช้จ่ายในหมวดดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เคทีซีจึงมุ่งคัดสรรสิทธิประโยชน์เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์สมาชิก เช่น การมอบส่วนลด 5% สำหรับทุกแพ็กเกจบริการจาก PetGeneX พร้อมเดินหน้าต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้สมาชิกมั่นใจว่าทุกการใช้จ่ายด้านสัตว์เลี้ยง ไม่เพียงสร้างความสุข แต่ยังสร้างคุณค่าในระยะยาวสำหรับเพื่อนรักสี่ขาของพวกเขา
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจองผลิตภัณฑ์ได้ที่ KTC PHONE 0-2123-5000 หรือติดตามโปรโมชั่นของเคทีซีได้ที่ www.ktc.co.th สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์ www.ktc.today/apply-card หรือติดต่อศูนย์บริการสมาชิก “เคทีซี ทัช” ทุกสาขาทั่วประเทศ