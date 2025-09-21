“มาชูปิกชู” เสี่ยงหลุด 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ของโลก เหตุนักท่องเที่ยวล้น และขาดการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน

ปัญหานักท่องเที่ยวล้น (overtourism) กำลังคุกคามต่อ “มาชูปิกชู” มรดกโลกชื่อดังของเปรู ซึ่งล่าสุดอาจกระทบต่อสถานะการเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ของโลก
“มาชูปิกชู” มรดกโลกของประเทศเปรู ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ของโลก เมื่อปี ค.ศ.2007 หลังคว้าคะแนนโหวตจากทั่วโลกกว่า 100 ล้านคะแนน แต่ทว่าเวลานี้ โครงการ New7Wonders ออกโรงเตือนว่า มาชูปิกชู อาจสูญเสีย “ความน่าเชื่อถือ” ในฐานะหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ใหม่ อันเป็นผลจากปัญหานักท่องเที่ยวล้นเกิน (overtourism) นโยบายการอนุรักษ์ที่จำกัด รวมถึงประเด็นความขัดแย้งทางสังคมที่เกิดขึ้น
ฌอง-พอล เด ลา ฟวนเต ผู้อำนวยการโครงการ New 7 Wonders กล่าวว่า “เรามองว่านี่เป็นสัญญาณเตือนให้ทุกฝ่ายร่วมกันแก้ไข เรามีที่ปรึกษาในเปรูที่พร้อมสนับสนุนทั้งแผนแก้ปัญหาระยะสั้น และแนวทางระยะยาว เพราะการได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ของโลก ย่อมหมายถึงพันธสัญญาร่วมกันในการอนุรักษ์และจัดการพื้นที่อย่างรับผิดชอบ รวมถึงการดำเนินการตามมาตรฐานการอนุรักษ์และการบริหารจัดการในระดับนานาชาติ”
อย่างไรก็ตาม ทางการเปรู ยืนยันว่า มาชูปิกชู ยังไม่เข้าข่าย “มรดกโลกที่เสี่ยงอันตราย” และสถานะมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ก็ไม่ได้รับการกระทบ เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของ New7Wonders
กระทรวงวัฒนธรรมเปรู ระบุว่า “ยูเนสโก เป็นหน่วยงานเดียวที่มีอำนาจโดยตรงในการส่งเสริมการระบุ การปกป้อง และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ” ซึ่งขอยืนยันว่า การอนุรักษ์และการปกป้อง มาชูปิกชู ไม่ได้ถูกละเมิด และสถานที่แห่งนี้ไม่ได้อยู่ในบัญชี มรดกโลกที่เสี่ยงอันตรายของยูเนสโก
อีกทั้งยังเปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 47 ที่กรุงปารีสเมื่อเดือนกรกฎาคม ได้ “ชื่นชมการพัฒนาระบบจัดการนักท่องเที่ยว และการนำเครื่องมือเฝ้าระวังและอนุรักษ์มาใช้ในเขตรักษ์ประวัติศาสตร์มาชูปิกชู”
แต่กระนั้น ตามรายงานของหอการค้าการท่องเที่ยวคุสโก ระบุว่ามีการประท้วงเกี่ยวกับสัมปทานเส้นทางคมนาคมรอบมาชูปิกชู ทำให้นักท่องเที่ยวหลายพันคนติดค้าง ความตึงเครียดเริ่มต้นเมื่อต้นเดือนกันยายน จากการเดินขบวนคัดค้านการควบคุมสัมปทานเส้นทางไปยังแหล่งมรดกโลก และยกระดับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เมื่อชาวคุสโกปิดกั้นรางรถไฟที่ใช้เดินทางสู่สถานที่ดังกล่าว
ฌอง-พอล เด ลา ฟวนเต ผู้อำนวยการโครงการ New7Wonders ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ว่า สถานการณ์นี้ “สั่งสมมาหลายปี มีความท้าทายรุนแรงที่ต้องเร่งแก้ไข เช่น ความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว ราคาสินค้าและบริการที่สูงขึ้น ความเสี่ยงที่มรดกประวัติศาสตร์จะถูกทำลาย รายงานพฤติกรรมไม่โปร่งใสเกี่ยวกับการขายบัตรโดยสาร ปัญหาการขนส่งทางบก ตลอดจนข้อจำกัดด้านนโยบายการบริหารและอนุรักษ์ นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งทางสังคม การขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานและบริษัทท่องเที่ยว และเสียงร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า”
ที่มา: https://edition.cnn.com/2025/09/17/travel/machu-picchu-new-7-wonders-latam-intl
