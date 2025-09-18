ยกบ้านผีสิงจากหนังดัง “ธี่หยด” มาเสิร์ฟความหลอนที่ซีคอน บางแค

ครั้งแรก! บ้านผีสิงจากหนังดัง “ธี่หยด” บุกโลกจริงที่ “ซีคอน บางแค” เตรียมใจกรี๊ดรับฮาโลวีนก่อนใคร 2 – 19 ตุลาคมนี้
ศูนย์การค้าซีคอน บางแค ร่วมกับ “ M STUDIO ” ผู้ผลิตภาพยนตร์สยองขวัญสุดฮิต “ธี่หยด” ชวนเหล่าคนรักความหลอน สัมผัสประสบการณ์สุดระทึกที่ยกบรรยากาศจากฉากแห่งความลี้ลับในภาพยนตร์สู่โลกจริง ที่จะทำให้หัวใจเต้นแรงทุกวินาที ในงาน “บ้านผีสิงธี่หยด” ระหว่างวันที่ 2 - 19 ตุลาคม 2568 ณ ซีคอน บางแค ฮอลล์ ศูนย์การค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม
ภายในงานได้จำลองบรรยากาศสุดสะพรึงจากฉากในภาพยนตร์ “ธี่หยด” มาถ่ายทอดเป็นประสบการณ์ on ground สุดสมจริง ไม่ว่าจะเป็น ศาลธี่หยดและต้นไทรยักษ์, ห้องเรียนหลอน : จุดเริ่มต้นของความสยองที่บิ้วท์อารมณ์อย่างเข้มข้น, บ้านครอบครัวตัว ย., ห้องพิธีกรรม พร้อมฝ่าดงผี เผชิญหน้ากับตาพวงสุดหลอนในดงโขมด ทุกฉาก ทุกบรรยากาศ ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าชมรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของภาพยนตร์จริง ๆ
เปิดรอบท้าหลอนวันละ 2 รอบ เวลา 11.00 – 15.00 น. และเวลา 16.00 – 20.30 น. เข้าฟรี! เพียงช้อปสินค้าในงานครบ 3 ร้าน ( สะสมครบ 3 แสตมป์ ) รับสิทธิ์เข้าชม 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน, สมาชิก Seacon Plus : ใช้ Points เพียง 200 Points แลกรับสิทธิ์เข้าฟรี 1 สิทธิ์ / ท่าน , บัตรชมภาพยนตร์ “ ธี่หยด ” : แสดงตั๋วหนัง ( ใช้แล้ว ) เข้าฟรี 1 ใบ / 1 สิทธิ์ พร้อมเปิดช่องด่วนพิเศษ Fast Pass เพียงแสดงใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในเครือเมเจอร์ครบ 500บาทขึ้นไป หรือ Special Menu “ ธี่หยด ” จากร้านค้าในเครือเมเจอร์ สาขาซีคอน บางแค
นอกจากนี้ยังมีโซนจำลอง ตลาดท่าอิฐ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เต็มไปด้วยร้านค้า ของที่ระลึก และอาหาร ในบรรยากาศสุดเพลิดเพลิน ( คำเตือน: งานนี้ไม่เหมาะกับผู้ขวัญอ่อนและผู้ป่วยโรคหัวใจ )
งานนี้ห้ามพลาด ! พบกับความระทึกทุกย่างก้าว ที่จะทำให้คุณต้องกรี๊ดจนเสียงแหบ พร้อมบรรยากาศสุดหลอนที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของความลี้ลับอย่างเต็มรูปแบบ ในงาน “ บ้านผีสิงธี่หยด ” ระหว่างวันที่ 2 – 19 ตุลาคม 2568 ณ ซีคอน บางแค ฮอลล์ ศูนย์การค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม MRT สถานีภาษีเจริญ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/seaconBangkaeShoppingMall , www.seaconbangkae.com, Line: @seaconbangkae, Instagram: seaconbangkae_shopping โทร 02-454-7777
