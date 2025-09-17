xs
“PADO MEDIA ART SPACE” พัทยา สุดตื่นตางาน ศิลป์ แสง สี เสียง มุมถ่ายรูปสวย ๆ เพียบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ปิ่น บุตรี


PADO MEDIA ART SPACE พัทยา จัดเต็มประสบการณ์แสง สี เสียง ศิลป์ สุดตื่นตา
“พัทยา” จังหวัดชลบุรี นอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่มีหาดทรายชายทะเลสวยงามโด่งดังในระดับโลก และเมืองแห่งสถานบันเทิงแสงสียามราตรีที่ยากจะหลับใหลแล้ว พัทยายังเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวประเภทแมนเมดอีกเป็นจำนวนมาก

หนึ่งในนั้นก็คือ “PADO MEDIA ART SPACE” หรือที่ใครหลาย ๆ คนเรียกสั้น ๆ ว่า “PADO” แหล่งท่องเที่ยวแมนเมดน้องใหม่ ที่เพิ่งเปิดตัวให้เข้าชมตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา

สีสันลีลาวดี ห้อง Harmony
PADO MEDIA ART SPACE ตั้งอยู่บนถนนพัทยาสาย 3 (ใกล้ ๆ กับ เวิลด์เฮาสต์ พัทยา) โซนพัทยากลาง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ที่นี่เป็นศูนย์จัดแสดงงานศิลปะสื่อผสมแบบ Immersive Art Interactive ผ่านนิทรรศการสื่อเสมือนจริงและสื่อโต้ตอบแห่งแรกของพัทยา ด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำจากเกาหลี บนเนื้อที่จัดแสดงกว่า 4,300 ตารางเมตร

PADO มาจากภาษาเกาหลี หมายถึง คลื่น (ห้อง PADO)
ชื่อ PADO มาจากภาษาเกาหลี หมายถึง “คลื่น” เปรียบดังคลื่นลูกใหม่จากมหาสมุทรที่พัดเข้าสู่แผ่นดิน ถือเป็นการส่งต่อเทคโนโลยีศิลปะสื่อผสมจากเกาหลีสู่เมืองพัทยา หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกของเมืองไทย

ภายใน PADO มีทั้งหมด 12 ห้อง (Hall) แบ่งส่วนจัดแสดงเป็น 14 ธีมหลัก ครอบคลุมทั้งภาพ เสียง สีแสง กลิ่น สื่อผสม และแสงเคลื่อนไหว ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจักรวาลอวกาศ ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมถึงจินตนาการอันชวนทึ่ง

สีสันดอกราชพฤกษ์ ห้อง Harmony
ผู้ที่มาเที่ยวชมใน PADO สามารถถ่ายรูปกันได้อย่างเต็มอิ่ม ไม่มีการจำกัดเวลาการถ่ายรูปในห้องต่าง ๆ พวกสายคอนเท้นต์หากมีเวลาจะอยู่ถ่ายรูปกันหลายชั่วโมงหรือทั้งวันก็สามารถทำได้ แต่ทางศูนย์มีข้อห้ามสำหรับการถ่ายรูปคือ ห้ามใช้แฟลช รวมถึงห้ามใช้ขาตั้งกล้องและไม้เซลฟี่ เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนนักท่องเที่ยวคนอื่น

ส่วนการเดินชมต้องระวังผนังกระจกที่เป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคการจัดแสดง ที่มีอยู่เกือบทั่วทุกห้องชมให้ดี อย่ามัวแต่ชมแสงสีกันเพลินจนเดินไปชมกระจกเด็ดขาด

ห้อง Universe
สำหรับการจัดแสดงทั้ง 14 ธีมใน PADO MEDIA ART SPACE นั้นมีอะไรบ้าง ขอเชิญทัศนากันได้

เริ่มจาก Universe : สื่อถึงการกำเนิดชีวิตและเริ่มต้นการเดินทางอันยิ่งใหญ่ผ่านจักรวาลด้วยลำแสงสีขาวจำนวนมาก ท่ามกลางจักรวาลอันมืดมิด ร่วมด้วยลำแสงสีฟ้าและแสงสีเคลื่อนไหวส่องเป็นจังหวะบนพื้นที่เราก้าวเดิน

ห้อง Harmony
จากนั้นต่อกันด้วย Harmony และ Secret : 2 ห้องที่ให้อารมณ์เชื่อมต่อกันของธรรมชาติอันน่าตื่นตาตื่นใจ

นำโดยสวนดอกไม้ดิจิทัล แห่งความงดงามและกลิ่นหอม กับมนต์เสน่ห์ของ 2 ดอกไม้งามคู่เมืองไทยคือ “ราชพฤกษ์” หรือ “ดอกคูน” และ “ลีลาวดี” หรือ “ลั่นทม” กับแสงสี บรรยากาศ ขนาดและลีลาที่แปรเปลี่ยนไป ดูสายงามน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

ห้อง Harmony
นอกจากนี้ก็ยังมีบรรยากาศของป่าใต้หมอกแห่งไฟและผีเสื้อแห่งนิทานที่ดูแฝงความลึกลับในห้อง Secret

ถัดมาเป็นห้องที่ 4 คือ PADO หรือ Wave : อีกหนึ่งห้องไฮไลต์ของที่นี่ จัดแสดงเรื่องราวของ PADO หรือ “คลื่น” ในช่วงเวลาและฤดูกาลต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปชวนให้อารมณ์ของเราเปลี่ยนแปรตาม ไม่ว่าจะเป็น ยามเช้า ค่ำคืน ฝนตก ฟ้าร้องฟ้าผ่า หรือยามราตรีที่แสงเหนือสาดส่องอย่างสวยงาม

ห้อง PADO
ห้องนี้เราสามารถไปยืนบนพื้นใกล้ผนังที่แสดงแสงสีศิลปะของคลื่นซัดสาด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นที่กำลังสาดซัดเข้าหาฝั่ง ดุจดังเรากำลังเดินอยู่บนคลื่นและหาดทรายแบบเสมือนจริงได้อย่างน่าตื่นเต้น

ห้อง PADO
นอกจากนี้ห้อง PADO ยังมีการจัดแสดงให้เห็นถึงสภาพการณ์ต่าง ๆ ของคลื่นในหลากหลายอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็น สงบ สดใส เกี้ยวกราด ดุดัน ซึ่งทางศูนย์ต้องการสื่อให้เราสัมผัสกับอารมณ์ของคลื่นและอารมณ์ของธรรมชาติ อันนำไปสู่การหลอมรวมความเงียบสงบของจิตใจตน

โลกในบรรยากาศภูเขาไฟปะทุ ห้อง Time Space
ต่อกันด้วยห้องที่ 5 Time Space : พาไปสัมผัสกับโลกแฟนตาซีเหนือจินตนาการใน 3 บรรยากาศ ได้แก่

โลกใต้ทะเลลึก เป็นดังเมืองใต้สมุทร ที่มีฝูงปลา และสัตว์ทะเลน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ท่ามกลางปะการัง และรอบตัวเรา

โลกในบรรยากาศภูเขาไฟปะทุ สายฟ้าฟาดกระหน่ำ โดยมี “นกฟีนิกซ์” ในตำนานบินโฉบเฉี่ยวไปมา ช่วงนี้ชวนให้นึกถึงโลกที่กำลังถูกไฟบรรลัยกัลป์เผาผลาญไม่น้อยเลยล่ะค่ะ

และโลกยุคน้ำแข็งที่ให้อารมณ์หนาวยะเยือก มีต้นไม้ใหญ่ตั้งตระหง่าน มีฝูงปลาและสัตว์ทะเลแหวกว่าย

ห้อง Highlight
จากนั้นเป็นห้อง Highlight : กับโชว์แสงเลเซอร์เริงระบำหลากดีไซน์หลายรูปแบบ ที่ต้องการสื่อว่าในความมืดมิด แสงไม่เพียงส่องนำทางเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนเราให้เป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะได้อีกด้วย

ห้อง Aurora
ต่อมาเป็นห้อง Aurora : จำลองบรรยากาศท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ดูมีแสงออโรร่าฉาบทอ ท่ามกลางหมู่ดาวดารดาษ รวมถึงมีวาฬตัวใหญ่แหวกว่ายอยู่บนฟากฟ้า

ห้อง Wish
ถัดมาเป็นห้อง Wish : ที่เต็มไปด้วยโคมลอยที่เปลี่ยนสีสันไปตามจังหวะแสงที่ย้อม ซึ่งสื่อถึงความฝันและความหวัง ถือเป็นห้องแห่งสีสันคัลเลอร์ฟูลที่ถ่ายรูปได้สนุกมาก

ต่อด้วย Aqua : ที่จำลองสายน้ำตก และการไหลของสายน้ำในหลากหลายรูปแบบ มิติ ลีลา อารมณ์ มาให้ชมกัน

ธีม Playground ห้องสุดท้าย
แล้วก็มาถึงห้องสุดท้าย ห้องที่ 12 ที่รวม 3 ธีมเข้าไว้ในห้องเดียวกัน ได้แก่ Playground, Travel และ Insight

Playground : เป็นพื้นที่ที่ให้เราวาดสิ่งที่จินตนาการลงไป แล้วภาพจะไปปรากฏบนผนังจักรวาลจำลองที่ด้านข้าง

ธีม Travel ห้องสุดท้าย
Travel: นำเสนอจุดเด่นของการท่องเที่ยวไทย ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ ประเพณี วัฒนธรรม ได้แก่ สถาปัตยกรรม งานโคมลอยยี่เป็ง พระปรางค์วัดอรุณ และพระพุทธรูปองค์โต

ส่วน Insight: จุดปิดท้ายเป็นวงกลมแห่งแสง มีบันไดให้เราเดินขึ้นไปถ่ายรูปคู่ด้วย ตามแนวคิด พื้นที่แห่งการตระหนักรู้ตนเองในสีสันหลากหลายและคลื่นแสง

และนี่ก็คือเสน่ห์สีสันของ PADO MEDIA ART SPACE แห่งเมืองพัทยา จังหสัดชลบุรี ที่เป็นสถานที่ที่จัดเต็มประสบการณ์แห่งแสง สี เสียง และศิลป์ อันน่าตื่นตาตื่นใจมาให้ผู้สนได้ชมกัน

ธีม Insight ห้องสุดท้าย
#############################

PADO MEDIA ART SPACE เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา : 10.00-21.00 น. เปิดขายตั๋วรอบสุดท้าย 20:00 น. สอบถาม รายละเอียดการเข้าชมได้ที่ โทร. 095 120 9955 หรือดูที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ PADO MEDIA ART SPACE



