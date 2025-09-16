“อาบน้ำช้าง” ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สัมผัสโมเม้นต์ช้างเปี่ยมสุขชวนประทับใจ

“สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ” หรือ “ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย” เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นของจังหวัดลำปาง ที่ผู้ไปเยือนเมืองรถม้าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งเกวียน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ที่นี่เริ่มต้นจากการเป็นศูนย์ฝึกลูกช้างแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.2512 เพื่อฝึกให้ช้างเชื่อฟังคำสั่งและมีความชำนาญในการทำไม้
ต่อมาในปี พ.ศ.2532 ภาครัฐมีนโยบายยกเลิกสัมปทานป่าไม้เพื่ออนุรักษ์ผืนป่า ทำให้ช้างที่เคยถูกใช้งานในการทำไม้ต้องว่างงานลง ศูนย์ฝึกลูกช้างจึงถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นสถานที่ดูแลช้างแก่และเจ็บป่วย รวมถึงเป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลช้าง
จากนั้นในปี พ.ศ. 2534 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ ได้ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยขึ้น โดยใช้พื้นที่เดิมของศูนย์ฝึกลูกช้าง ซึ่งภายในศูนย์มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวควบคู่กันไปด้วย
ส่งผลให้ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลำปางมาจนถึงปัจจุบัน
สำหรับไฮไลต์สำคัญของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยก็คือ “การแสดงช้าง” ที่มีวันละ 2 รอบ คือ เวลา 11.00 น. และ 13.30 น. ของทุกวัน
โดยบรรดาเหล่าช้างแสนรู้ที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี จะโชว์ความสามารถอันน่าทึ่งต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ชม ไม่ว่าจะเป็น การสาธิตการทำไม้ลากซุง การเรียงไม้ซุง เก็บของให้ควาญ เล่นแชร์บอล และโชว์ช้างวาดรูป ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้อภาพจากจิตรกรช้างกลับไปเป็นของที่ระลึกได้
ขณะที่ก่อนการแสดงช้างจะเริ่มขึ้น มีอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาดก็คือ ”การอาบน้ำช้าง” ซึ่งเมื่อช้างอาบน้ำเสร็จแล้ว ก็จะใช้งวงถือหางเดินเป็นขบวนสู่ลานแสดงช้าง เพื่อทำการแสดงช้างอันน่าประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน
กิจกรรมอาบน้ำช้างจะเริ่มก่อนการแสดงช้าง 15 นาที คือเวลา คือ 10.45 น. และ 13.15 น. ซึ่งนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยล่วงหน้า เพื่อร่วมทำกิจกรรมอาบน้ำช้างกันได้
กิจกรรมอาบน้ำช้าง จะเริ่มจากควาญพาช้างมาสู่โรงให้อาหาร ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้ออาหารป้อนช้างกันได้อย่างใกล้ชิด จากนั้นควาญจะพาช้างเดินลงไปอาบน้ำอย่างพร้อมเพียงกัน
โดยควาญจะทำความสะอาด ล้างเนื้อล้างตัว ขัดสีฉวีวรรณให้ ขณะที่ช้างก็จะใช้งวงดูดน้ำขึ้นมาพ่นล้างตัว หรือพ่นน้ำเล่น รวมถึงดำผุดดำว่ายเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน ถือเป็นภาพวิถีช้างไทย ที่ควาญและช้างผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกัน
สำหรับช้างเป็นสัตว์สังคมที่ชอบน้ำ และจะมีความสุขเวลาที่อยู่ในน้ำ โดยเราสามารถดูได้จากภาษากายของช้างที่เต็มไปด้วยความสุขยามเมื่อควาญพาช้างลงอาบน้ำ หรือควาญอาบน้ำให้
ไม่เพียงเท่านั้น การอาบน้ำช้างยังเป็นการช่วยระบายความร้อน ทำความสะอาดตัว ล้างฝุ่นโคลน และแมลงรบกวนต่าง ๆ ที่มารบกวนช้าง
นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ควาญช้างจะได้สำรวจความผิดปรกติต่าง ๆ บนร่างกายของช้าง รวมถึงเป็นการสร้างความใกล้ชิดคุ้นเคย สร้างความผูกพันระหว่างควาญกับช้าง
รวมถึงสร้างรอยยิ้ม เรียกเสียงหัวเราะ และความประทับใจของมิตรภาพต่างสายพันธุ์ระหว่างคนกับช้างให้กับผู้ชมได้อิ่มเอมใจไปตาม ๆ กัน