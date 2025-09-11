“น้ำป่าทะลัก” ท่วมเข้าที่อยู่ของ “ช้าง” ในศูนย์ช้างลำปาง โชคดีช้างทุกเชือกปลอดภัย

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง แจ้งข่าวเหตุการณ์ฝนตกหนักจนน้ำป่าทะลักเข้าท่วมในศูนย์ฯ จนถึงที่อยู่ของช้าง แต่โชคดีที่เคลื่อนย้ายช้างทุกเชือกทัน ขณะนี้กำลังซ่อมแซมจุดต่างๆ และวางแผนเตรียมรับมือฝนตกหนักต่อไป
เฟซบุ๊กเพจ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลําปาง the thai elephant conservation center lampang โพสต์ข้อความว่า
เช้านี้ที่บ้านเรา เหตุจากเมื่อวานต่อเนื่องถึงเมื่อคืนฝนตกหนัก จึงเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากล้นลำห้วย พัดพาตะกอนทรายเข้ามา ยังผลให้น้ำบ่าท้นถนน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้โค่นล้มทับสายไฟฟ้าขาด ตลอดจนเอ่อท้นอ่างเก็บน้ำภายในท่วมถึงที่อยู่ของช้างที่พำนักภายใน
เรากำลังแก้ไข และซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคม รวมทั้งเตรียมรับมือฝนห่าถัดไป สู้กันต่อไป
ปล ช้างทุกเชือกปลอดภัยและเคลื่อนย้ายขึ้นที่สูง มนุษย์และสุนัข แมว ทุกชีวิตปลอดภัย แม้จะต้องอาบน้ำสีฝุ่นกันก็ตาม
