“วัดโคกอู่ทอง” อันซีนปราจีนบุรี มหามณฑปสไตล์เรอเนสซองส์

อาคารทรงโดมขนาดใหญ่มองจากระยะไกลดูคล้ายมหาวิหารทางคริสตศาสนา หรือโบสถ์สไตล์ยุโรป ที่เปล่งประกายความวิจิตรสะดุดสายตา ลานกว้างด้านหน้ายังมีน้ำพุขนาดย่อมสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก แต่สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา คือ “มหามณฑปวัดโคกอู่ทอง" หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า มหามณฑปหลวงปู่โสฬส
วัดเก่าแก่ พระเกจิดัง
“วัดโคกอู่ทอง” ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2309 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2477 ซึ่งมีอาคารเสนาสนะที่สำคัญ สร้างไว้ตั้งแต่สมัยเก่าก่อน
แต่สำหรับสถานที่สำคัญในปัจจุบันที่ดึงดูดให้ทั้งพุทธศาสนิกชน หรือนักท่องเที่ยวทั่วไป สนใจมาเยือน ต้องยกให้กับ มหามณฑปวัดโคกอู่ทอง หรือที่มีชื่อทางการว่า “มหามณฑปพระครูธำรงโพธิเขต” (โสฬส ยโสธโร)
มหามณฑปขนาดมหึมา วิจิตรด้วยสไตล์ยุโรป นับเป็นหนึ่งในอันซีนของประจันตคามก็ว่าได้ ที่มาของสถานที่แห่งนี้ ต้องย้อนกลับไปว่าเดิมวัดโคกอู่ทองเป็นที่จำพรรษาของ “หลวงพ่อโสฬส ยโสธโร” พระเกจิอาจารย์ชื่อดังสายเครื่องรางของขลังที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย โดยหนึ่งในวัตถุมงคลขึ้นชื่อของท่าน คือ เหรียญที่สร้างแจกทหารอาสาสมัครไปสงครามเกาหลี เมื่อกว่า 70 ปีก่อน
จนกระทั่งเมื่อท่านมรณภาพในวันที่ 5 พ.ย.2555 อายุ 98 ปี สรีระสังขารก็ไม่เน่าเปื่อย ลูกศิษย์ที่นับถือจึงเก็บรักษาไว้ในโลงแก้ว ซึ่งอยู่ภายในมหามณฑปนั่นเอง
มหามณฑปวัดพุทธในสไตล์ยุโรป
ชาวบ้านบางคนนิยมเรียกว่า “มหามณฑปหลวงปู่โสฬส” ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ. 2556 หลังจากท่านมรณภาพ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 มีขนาดความสูง 32 เมตร กว้าง และยาว 24 เมตร
มหามณฑปวิจิตรตระการตาอันโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์เรอเนสซองส์แบบโบสถ์ขนาดใหญ่ทรงโดมคล้ายศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ ผสมนีโอคลาสสิก ด้านหน้ามีเสาสไตล์โรมันสีทองอร่าม ตัดกับสีเขียวอ่อนของอาคารทำให้ยิ่งโดดเด่น แต่ยังมีกลิ่นอายของศาสนาพุทธผสมผสานอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นหน้าจั่วเป็นลายกนกสีทองบนพื้นเขียวเข้มซึ่งตรงกลางมีรูปหลวงปู่โสฬส
ส่วนทางเข้าด้านหน้ามหามณฑป ประดิษฐานรูปหล่อองค์หลวงปู่โสฬส มีครุฑและสิงขรล้อมไว้ ปิดยอดด้วยฉัตรจำลองรูปโดมสีเขียวตัดกับทองด้านบน ซึ่งเป็นจุดให้ผู้มาเยือนได้สักการะก่อนเข้าไปชมความวิจิตรด้านใน
ภายในมหามณฑปงดงามอลังการไม่แพ้ภายนอก ด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายมหาวิหารตะวันตก ปลอดโปร่งโล่งมองเห็นทรงโดมเหนือเพดานที่อร่ามเรืองรองด้วยสีทองและลวดลายแบบไทยๆ ตกแต่งประยุกต์เป็นแนวพุทธศาสนา การออกแบบยังยึดหลักโครงสร้างเป็นศูนย์รวมพลังจักรวาล พื้นมณฑปด้านล่างเป็นสัญลักษณ์ปีนักษัตรเชื่อมโยงระหว่างหลังคาโดมกับพื้นตรงกลางโถงใหญ่ ตามความเชื่อว่าว่าทำให้เกิดพลัง “หยิน-หยาง” พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับหลักธรรมอิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) ของพุทธศาสนา
จุดเด่นอีกเรื่อง คือกระจกสีที่มักเห็นในวิหารคริสต์เป็นรูปนักบุญต่างๆ ถูกสร้างสรรค์ให้เป็นแบบพุทธศาสนาด้วยการตกแต่งกระจกสีเป็นรูปเหรียญรุ่นต่างๆของหลวงพ่อโสฬสมีความสวยงามแปลกใหม่และเข้ากับสถานที่ได้ดี
ส่วนสิ่งสำคัญที่สุด คือ สรีระสังขารของ “หลวงปู่โสฬส ยโสธโร” ที่รักษาไว้นั้น บรรจุอยู่ในโลงแก้วประดับสีทองและตกแต่งดอกบัวเป็นฐานรอบๆไว้สวยงาม พร้อมเสริมความวิจิตรด้วยกระจกสีเหนือโลงแก้ว เป็นรูปหลวงปู่ฯ นั่งขัดสมาธิภายในกรอบสีทองลวดลายอ่อนช้อยแบบไทย
สิ่งสำคัญที่น่าสนใจ
นอกจากสรีระสังขารของหลวงปู่โสฬสแล้ว ภายในมหามณฑปยังมีสิ่งสำคัญอื่นๆ ได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุจากมูลนิธิพระบรมธาตุในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร, พระพุทธรูปปางนาคปรก, พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ ๙ ประดับตกแต่งดอกไม้รายล้อมไว้อย่างสวยงามให้นักท่องเที่ยวได้สักการะ
ทั้งนี้ ด้านนอกมหามณฑป ลานกว้างมีน้ำพุสไตล์ตะวันตกเป็นจุดเด่น ส่วนฝั่งขวามือยังเป็นที่ประดิษฐานของ “พระพุทธมหาบูรพา” องค์พระขนาดใหญ่สีทองอร่าม สร้างไว้เมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้ว เป็นศิลปะแบบไทยพุทธที่เคียงข้างอยู่กับมหามณฑปศิลปะสไตล์ยุโรปได้อย่างกลมกลืนและแปลกตาในคราวเดียวกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม
มหามณฑปหลวงปู่โสฬส เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.
อัปเดตกิจกรรมต่างๆของวัดได้ทางเฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/lpsoros.memorialhall
ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม สอบถาม ททท. สำนักงานนครนายก (ดูแลพื้นที่นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว) เฟซบุ๊ก: https://facebook.com/tatnayokfans