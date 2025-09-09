xs
ดราม่า อินฟลูฯ กอดจูบ “พระอุเชนทร์” วัตถุโบราณคู่บุญพ่อท่านคล้าย ทำชาวนครเดือดจัด!

กำลังเป็นไวรัลเดือดในโซเชียล หลังเพจดังได้ขุดภาพของอินฟลูฯ ที่ได้ใช้มือเปล่าจับและจูบไปที่ “พระอุเชนทร์” วัตถุโบราณเก่าแก่อายุกว่า 1,600 ปี คู่บารมีของพ่อท่านคล้าย แห่งวัดสวนขัน งานนี้ทำเอาชาวนครฯ เดือดจัด พร้อมเร่งให้เจ้าอาวาสและกรมศิลป์ฯ ออกมาตอบเรื่องนี้

เฟซบุ๊กเพจ “บิ๊กเกรียน” ได้ขุดภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงปี 2566 ที่อินฟลูเอนเซอร์คนดังได้อัญเชิญ “พระอุเชนทร์” พระพิฆเนศคู่บารมีพ่อท่านคล้าย ที่เป็นวัตถุโบราณเก่าแก่อายุกว่า 1,600 ปี ที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดสวนขัน จ.นครศรีธรรมราช มาทำพิธีบวงสรวงที่กรุงเทพฯ แล้วได้มีการใช้มือเปล่าสัมผัสและยังใช้ปากจูบไปที่องค์พระอุเชนทร์โดยตรง พร้อมมีคนดังและลูกศิษย์ลูกหาของอินฟลูฯ คนดังกล่าวมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

ไม่เท่านั้นทางเพจบิ๊กเกรียนยังได้เปิดภาพระหว่างการขนย้ายพระอุเชนทร์ ที่ทางทีมงานอินฟลูฯ ได้นำองค์พระอุเชนทร์วางไว้บนเบาะนั่ง และใช้ผ้าผูกไว้กับเบาะรถ โดยมีคนนั่งอยู่ข้างๆ พร้อมได้ตั้งคำถามว่า “มณฑลพิธี ที่ยิ่งใหญ่ แต่ภาพอัญเชิญพระอุเชนทร์​ หดหู่! คนนครรู้สึกสะเทือนใจบ้างไหม?!?”

หลังภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ทำเอาคนนครฯ เดือดจัด เนื่องจากปกติแล้ว “พระอุเชนทร์” ประดิษฐานอยู่บนชั้น 2 ของกุฏิพ่อท่านคล้าย ที่วัดสวนขัน ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีการจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารของพ่อท่านคล้าย และอยู่ในตู้กระจกป้องกันการสัมผัสไว้เป็นอย่างดี คนนครฯ ได้สักการะบูชาด้วยความศรัทธาแต่ไม่เคยได้สัมผัส เนื่องจากพระอุเชนทร์เป็นวัตถุโบราณเก่าแก่ มีการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุ

โดยชาวนครฯ ได้มีการตั้งคำถามถึงพระครูกิตติวิมลเจ้าอาวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้อย่างไร ด้านพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ของวัดไม่ขอแสดงความคิดเห็น เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส ระบุได้เพียงว่าเจ้าอาวาสได้มีการขออนุญาตจากสำนักศิลปากรที่ 12 อย่างถูกต้องแล้ว

ล่าสุดวันที่ 9 ก.ย. 68 พระครูกิตติวิมล สมาจาโร เจ้าอาวาสวัดสวนขัน ได้โฟนอินเข้ามาในรายการโหนกระแส และให้สัมภาษณ์ว่า “ทางอินฟลูฯ ได้มาขออนุญาต นิมนต์พระอุเชนทร์ไป เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2566 โดยเอาไปถึงที่บ้านของอินฟลูฯ ตอนเช้าแล้วนำกลับมาในตอนเย็น โดยมีเจ้าหน้าที่ในชุมชน มีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และมีอาตมา เดินทางไปด้วย โดยอ้างว่ามานิมนต์ไปทำพิธีบูชาพระพิฆเนศ เหตุผลที่ต้องเอาไปที่บ้านเขา ก็เพื่อให้ประชาชนที่ศรัทธา ได้มากราบไหว้สักครั้งหนึ่ง ด้วยความเกรงใจ และด้วยความที่กรมศิลป์ท่านไม่ได้ห้ามว่าอะไร กรมศิลป์อนุญาต ก็เลยให้เขานิมนต์ไป”

ด้านเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรรายหนึ่ง ระบุว่า ยังไม่ทราบข้อมูลเรื่องนี้ พร้อมบอกว่าหากมีการเคลื่อนย้ายวัตถุโบราณสำคัญเช่นนี้ ต้องมีการดำเนินการอย่างรัดกุม และหากจะสัมผัสจะต้องสวมถุงมือก่อน เนื่องจากความชื้นหรือไขมันจากมือ จะส่งผลต่อพื้นผิวของวัตถุโบราณได้ และยิ่งการใช้ปากจูบไปโดยตรง ยิ่งไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะน้ำลายอาจสร้างความเสียหายได้ โดยหากขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องอยู่ภายใต้ พรบ.โบราณสถานและโบราณวัตถุ แต่กรณีนี้อาจดำเนินการโดยผู้ที่ไม่มีความรู้เพียงพอ

สำหรับ “พระอุเชนทร์” คือ พระพิฆเนศประจำตัวของพ่อท่านคล้ายแห่งวัดสวนขัน มีตำนานคู่บารมีพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ที่อันเชิญมาจากแม่น้ำอ้ายล่อน อ.ฉวาง เมื่อหลายสิบปีก่อน และนำมาประดิษฐานที่วัดสวนขัน

พระอุเชนทร์ถือเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จและความรู้ ผู้คนเชื่อว่าการสักการะพระอุเชนทร์สามารถช่วยประทานพรให้สำเร็จในเรื่องการเรียน การงาน การเงิน และความรักได้ 

