เยือน “หมู่บ้านนาคา” ดินแดนแห่งศรัทธาพญาศรีสัตตนาคราช

หากพูดถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวพันกับความเชื่อเรื่องพญานาค ชื่อของ "หมู่บ้านนาคา" ปราสาทพ่อปู่ศรีสุทโธ ภายในธรรมสถานเจ้าปู่ศรีสุทโธ ตั้งอยู่ที่ บ้านพรสวรรค์ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของเหล่าสายมูทั้งหลายอย่างแน่นอน หมู่บ้านเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์แห่งนี้ เป็นที่ตั้งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง นั่นคือ “พญาศรีสัตตนาคราช” องค์จำลอง ที่สร้างขึ้นด้วยพลังแห่งศรัทธา เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านและนักท่องเที่ยว
ทันทีที่ก้าวเข้าสู่หมู่บ้านนาคา บรรยากาศแห่งความสงบและเปี่ยมด้วยศรัทธาก็แผ่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ ทุกมุมล้วนตกแต่งด้วยรูปปั้นและสัญลักษณ์ที่สื่อถึงพญานาค สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างชาวบ้านกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเคารพนับถือ
จุดไฮไลต์สำคัญที่ห้ามพลาดคือการเข้าสักการะ องค์พ่อปู่พญาศรีสัตตนาคราช องค์จำลองขนาดใหญ่ที่ตั้งรายล้อมด้วยรูปปั้นพญานาคบริวารและทิวทัศน์ที่งดงาม องค์พญานาคจำลองนี้สร้างขึ้นด้วยศิลปะที่วิจิตรบรรจง สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่และสง่างามตามความเชื่อ บรรยากาศที่นี่ช่วยให้รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ยากจะอธิบายได้ เหมาะสำหรับการมาไหว้ขอพร ขอโชคลาภ และความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต
สำหรับ “พญาศรีสัตตนาคราช” มีความเด่นสง่าเพราะมี 7 เศียร ลำตัวเดียว ถือได้ว่าเป็น ตระกูลพญานาค ที่สืบสายพันธุ์มาแต่ครั้งพุทธกาล มีความใกล้ชิดพระพุทธองค์ และพระพุทธศาสนา พญาศรีสัตตนาคราช เป็นหนึ่งในพญานาคผู้มีฤทธิ์ ทรงศักดาอานุภาพ จนอาจถือว่าเป็นต้นตระกูลแห่งพญานาคทั้งหลายทั้งปวง
จากความเชื่อ และความศรัทธาของทั้งพี่น้องชาวไทย และชาวลาวเกี่ยวกับองค์พญานาค ที่คอยดูแลปกปักษ์รักษาผู้คนในแถบลุ่มน้ำโขงและองค์พระธาตุพนม กล่าวคือ ทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวต่างมี กษัตริย์แห่งนาคราช หรือ นาคาธิบดี แยกปกครองดูแล เชื่อกันว่า พญาศรีสัตตนาคราช เป็นกษัตริย์แห่งพญานาคฝั่งลาว ส่วนฝั่งไทยนั้นมี พญาศรีสุทโธนาคราช (นาคาธิบดีสีสุทโธ) เป็นกษัตริย์พญานาคฝั่งไทย ซึ่งเป็นพญานาคเศียรเดียว ยังมีตำนานเล่ากันอีกว่า ทั้งสองราชาพญานาคคู่นี้เป็นสหายรักที่กันมาก
นอกจากนี้ ยังมีจุดให้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ อีกมากมายภายในหมู่บ้าน เช่น ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อนาคปรก ตำหนักแม่ย่านาคี องค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช พ่อปู่ชีปะขาวต้นคำชะโนด เป็นต้น ทำให้หมู่บ้านนาคาไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวธรรมดา แต่เป็นแหล่งรวมความศรัทธาที่สามารถสัมผัสได้จริงด้วยตาและหัวใจ
การเดินทางมายังหมู่บ้านนาคาค่อนข้างสะดวก สามารถใช้รถยนต์ส่วนตัวจากตัวเมืองอุดรธานีได้โดยใช้เวลาไม่นาน ที่จอดรถมีให้บริการอย่างเพียงพอ และภายในบริเวณหมู่บ้านก็มีร้านค้าและจุดอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้รองรับนักท่องเที่ยว
สำหรับสายมูที่ต้องการมาขอพร ควรเตรียมดอกไม้ ธูปเทียน หรือเครื่องบูชาตามความเชื่อมาด้วย แต่หากไม่ได้เตรียมมาก็สามารถหาซื้อได้จากร้านค้าในบริเวณใกล้เคียง ที่สำคัญคือควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเพื่อแสดงความเคารพต่อสถานที่
หมู่บ้านนาคาจึงเป็นมากกว่าแค่สถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นดินแดนแห่งความศรัทธาที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาสัมผัสกับมนต์ขลังของพญานาค พร้อมกับเรียนรู้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความเชื่อของชุมชน หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ศรัทธาในพญานาค การมาเยือนหมู่บ้านนาคาจะเติมเต็มพลังใจและมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจไม่รู้ลืมอย่างแน่นอน
