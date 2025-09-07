รู้จักร้าน “จาริสตาร์” ร้านกาแฟของ “จ๋า ธนนนท์” ภรรยาอนุทิน

พาไปชมร้าน “JARISTAA” (จาริสตาร์) คาเฟ่น่ารักของ “จ๋า ธนนนท์” สตรีหมายเลข 1 ภรรยานายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย
ร้าน “JARISTAA” (จาริสตาร์) ตั้งอยู่ที่ปากซอยพหลโยธิน 43 ร้านนี้เป็นของ “จ๋า” ธนนนท์ นิรามิษ ซึ่งเป็นภรรยาของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย
แต่เดิม จ๋า ธนนนท์ มีธุรกิจร้านกาแฟอยู่ที่บ้านเกิด จ.ระนอง ชื่อว่า “ร้านจ่าจ้า” ซึ่งเปิดมานานกว่า 17 ปีแล้ว ก่อนจะนำประสบการณ์ที่สั่งสมมา มาต่อยอดและเปิดสาขาที่กรุงเทพฯ โดยใช้ชื่อว่า “JARISTAA” (จาริสตาร์) นั่นเอง
ซึ่งตัวร้าน “จาริสตาร์” มีการออกแบบในสไตล์ชิโน-โปรตุกีสแบบโมเดิร์น ตกแต่งด้วยงานผ้าทอและงานฝีมือชุมชน สร้างความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน และภายในร้านยังมีมุมให้นั่งและถ่ายรูปได้หลายมุมด้วย
ที่สำคัญคือที่นี่ไม่ใช่แค่คาเฟ่ แต่ยังเป็น Creative Space ให้นั่งทำงาน พูดคุย แชร์ความคิดดีๆ กันได้ ในบรรยากาศอบอุ่นสบายๆ เหมือนเป็นโอเอซิสใจกลางเมือง
นอกจากนั้นที่ร้านยังเลือกสรรเมล็ดกาแฟจากในประเทศไทย เช่นทางเชียงรายและปางขอน มาใช้ในร้าน โดยจะลงไปคัดเลือกวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในร้าน ด้วยตัวเองถึงที่ชุมชน เพื่อให้เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า ได้รับรายได้เต็มๆ โดยไม่ผ่านนายหน้า
และยังได้นำของดีของขึ้นชื่อจากบ้านเกิดที่ จ.ระนอง มาสร้างสรรค์เป็นเมนูของที่ร้านด้วย อย่างเช่น “เมล็ดกาหยู” (เมล็ดหิมพานต์) ก็ได้นำมาทำเป็นเค้กกาหยู และเมนูกาแฟชื่อน่ารักว่า “คายูคายู” ด้วย
รวมถึงมีมุมของฝากของที่ระลึก อย่างเช่น กระเป๋าและผ้าทอ ที่รวบรวมมาจากชุมชนทั่วไทย ให้ได้สัมผัสงานคราฟต์คุณภาพ เพื่อสนับสนุนรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น
สำหรับเมนูที่ร้านมีให้เลือกมากมายทั้งกาแฟ ชา น้ำผลไม้สด เบเกอรีอบใหม่ และของกินเล่นอีกหลายหลายให้เลือกชิมกัน
ร้าน “JARISTAA” (จาริสตาร์) ตั้งอยู่บริเวณปากซอยพหลโยธิน 43 (สามารถจอดรถในซอยหรือขอจอดในตึกสำนักงานภูมิใจไทยได้) การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีกรมป่าไม้หรือเกษตรศาสตร์
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร. 08-3615-6364 หรือที่เฟซบุ๊กเพจ Jaristaa by Jajaa
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline